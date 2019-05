Bericht: Mario Götze zögert mit Verlängerung beim BVB, Arsenal zeigt Interesse

Arsenal hat angeblich Interesse an Mario Götze signalisiert. Wohl ein Grund dafür, dass der Offensivspieler mit einer Verlängerung beim BVB zögert.

Mittelfeldspieler Mario Götze zögert mit einer Verlängerung seines Vertrags bei -Vizemeister . Das berichtet die Bild und nennt auch den möglichen Grund dafür: Der englische Spitzenklub soll Interesse an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 zeigen.

Götze ist aktuell noch bis 2020 an den BVB gebunden und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte vor wenigen Wochen, dass es das Bestreben sei, Götzes Arbeitspapier zu verlängern . Die Bild ergänzte damals allerdings, die Borussen erwarteten von Götze in den Verhandlungen ein "gewisses Entgegenkommen" in Form einer niedrigeren Gehaltsforderung.

BVB: Wechselt Mario Götze als Ramsey-Ersatz zum FC Arsenal?

Bei Arsenal, das am Mittwochabend in Baku gegen den um den Titel in der und damit auch um das Ticket für die kämpft, könnte Götze im Mittelfeld die Nachfolge Aaron Ramseys antreten. Der walisische Nationalspieler wechselt in diesem Sommer ablösefrei zu Juventus Turin .

2016 war Götze für 22 Millionen Euro Ablöse vom nach Dortmund zurückgekehrt. Eine Stoffwechselerkrankung setzte ihn zwischenzeitlich lange außer Gefecht , ehe er im Laufe dieser Saison dann zu alter Stärke zurückfand und zur Stammformation Lucien Favres zählte.