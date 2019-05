BVB-News und Gerüchte: Watzke spricht über Mandzukic-Transfer, Löw öffnet Götze die Tür

Bei den Dortmundern wird erneut Mario Mandzukic behandelt. BVB-Boss Watzke bezieht nun Stellung zum Juve-Stürmer. Alle News zum BVB.

Hinter Vizemeister liegt eine ereignisreiche Woche auf dem Transfermarkt: Nico Schulz ( ), Thorgan Hazard ( ) und Julian Brandt ( ) wurden zur neuen Saison verpflichtet.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das dürften aber nicht die letzten Schachzüge der Dortmunder gewesen sein: Mario Mandzukic von wird immer wieder beim BVB gehandelt - und nun hat sich Klub-Boss Hans-Joachim Watzke zu den Spekulationen geäußert.

Der Kroate wäre in der Offensive ein Konkurrent für Mario Götze, der trotz einer starken Saison nicht für das DFB-Team nominiert wurde. Bundestrainer Joachim Löw hat dem WM-Finaltorschützen nun aber ein Comeback in Aussicht gestellt.

Bundestrainer Löw stellt Mario Götze Comeback im DFB-Team in Aussicht

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Bundestrainer Joachim Löw hat Mario Götze nicht für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele nominiert. Allerdings gab er am Rande des -Finales in Berlin zu, dass er mit weiteren Auftritten des Dortmunders im Nationaltrikot rechnet.

"In den vergangenen Monaten hat man gemerkt, dass er sehr dynamisch und sehr austrainiert wirkt. Wenn er so weitermacht, wird er zurückkommen", zeigte sich Löw in der ARD optimistisch.

Watzke über Mandzukic-Transfer: "Im Fußball ist nie etwas ausgeschlossen"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich im Interview mit der Bild zu dem immer wieder aufkommenden Gerücht über einen Wechsel von Mario Mandzukic von Juventus Turin zum BVB geäußert. "Wir müssen nicht über Mandzukic diskutieren, er ist aktuell ein Spieler von Juventus Turin", sagte er.

Allerdings schob er auch nach: "Im Fußball ist nie etwas ausgeschlossen." Mandzukic war bereits im vergangenen Sommer als Zugang bei den Dortmunder heiß gehandelt worden - und er soll auch aktuell wieder ein Thema bei den Schwarz-Gelben sein.

BVB darf weiterhin auf Dembele-Bonus hoffen

Über Vertragsdetails spricht BVB-Boss Hans-Joachim Watzke normalerweise selten. Im Fall von Ousmane Dembele machte der BVB-Boss allerdings nun eine Ausnahme: Er verriet der Bild, dass die Schwarz-Gelben auch in der kommenden Saison noch einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Euro kassieren würden, falls Dembeles neuer Klub die gewinnt.

In der aktuellen Saison scheiterte Barca nach einem 3:0-Hinspielerfolg im Halbfinale noch am von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp.

Borussia Dortmund offenbar vor Verpflichtung von Talent Magnus Kaastrup

Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des dänischen U19-Nationalspielers Magnus Kaastrup vom Aarhus GF. Das berichtet transfermarkt.de. Demnach werde der BVB den Offensivspieler zunächst für ein Jahr ausleihen.

Anschließend hätte der Vizemeister dem Bericht zufolge die Möglichkeit, Kaastrup mithilfe einer Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro fest zu verpflichten.

Moukoko mit dem Viererpack: U17 von Borussia Dortmund macht Meisterschaft perfekt

Dank Supertalent Youssoufa Moukoko hat die U17 von Borussia Dortmund vorzeitig den Titel in der Bundesliga West gewonnen. Am vorletzten Spieltag gewannen die B-Junioren des BVB deutlich mit 6:1 gegen Arminia Bielefeld - Moukoko schoss gleich vier Tore.

Es waren die Treffer 40 bis 43 für den 14 Jahre alten Moukoko in dieser Spielzeit. Damit baute er seine eigene Bestmarke weiter aus: Im letzten Jahr hatte der in Kamerun geborene Mittelstürmer, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in 26 Spielen 37 Tore erzielt.