BVB-News und Gerüchte: Sammer empfiehlt Mario Mandzukic, Duvan Zapata im Gespräch

Ein Trio hat die Borussia bereits verpflichtet, ein neuer Stürmer soll aber auch noch kommen. Alle News zum BVB.

Vizemeister macht bei der Kaderplanung Nägel mit Köpfen und hat in dieser Woche bereits Nico Schulz ( ), Thorgan Hazard ( ) und Julian Brandt ( ) verpflichtet.

Gesucht wird nun noch ein neuer Stürmer und eventuell eine Alternative für das zentrale Mittelfeld.

Zwei Namen für den Angriff werden dabei aktuell gehandelt, beide spielen in der : Von Juventus könnte Mario Mandzukic kommen und Atalanta Bergamos Duvan Zapata ist ebenfalls im Gespräch.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Atalanta-Star Duvan Zapata zum BVB?

Der BVB sucht noch nach einem neuen Mittelstürmer und eine Spur führt dabei gemäß des italienischen Journalisten Alfredo Pedulla nach Bergamo: Duvan Zapata vom Serie-A-Überraschungsteam Atalanta soll ein Thema bei der Borussia sein. Beim 1:1 gegen am vergangenen Wochenende hätten die Dortmunder Zapata beobachtet.

Bereits zweimal in der Vergangenheit wurden die Borussen mit dem Kolumbianer in Verbindung gebracht, 2013 und 2018 kam es aber nicht zu einem Transfer.

Dank seiner 22 Saisontreffer in 36 Serie-A-Einsätzen hat der 28-Jährige aktuell reichlich Begehrlichkeiten geweckt. Neben dem BVB und dem sollen auch Klubs aus der Premier League Interesse zeigen. Noch ist Zapata bis 2020 von an Atalanta ausgeliehen, allerdings deutet alles daraufhin, dass Bergamo seine Kaufoption zieht – und den Torjäger dann womöglich für viel Geld weiterverkauft.

Bericht: Matthias Sammer rät dem BVB zum Kauf von Mario Mandzukic

Berater Matthias Sammer soll den Verantwortlichen von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund zu einer Verpflichtung von Juventus Turins Stürmer Mario Mandzukic geraten haben. Dies berichtet die Bild. Demnach habe Sammer den Vorschlag im Gespräch mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc "zur Diskussion gestellt". Beide hätten "interessiert" darauf reagiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mandzukic beim BVB im Gespräch ist. Bereits vor einem Jahr kursierten entsprechende Gerüchte, auch damals soll Sammer der Initiator gewesen sein. Er kennt den kroatischen Vize-Weltmeister noch aus gemeinsamen Zeiten beim . 2018 entschieden sich die Dortmunder allerdings für einen Transfer von Barcelonas Paco Alcacer.

Angesprochen auf seine angebliche Empfehlung, meinte Sammer bei Eurosport spöttisch: "Ich habe Messi, Ronaldo und Griezmann empfohlen." Er ergänzte: "Michael Zorc ist der Manager. Was die Kaderthematik betrifft, wird alles gemeinsam besprochen. Mit Sebastian Kehl und natürlich auch Aki Watzke. Wir diskutieren querbeet und überlegen, was die Mannschaft besser machen könnte. Mandzukic war schon letztes Jahr eine Never-Ending-Story und wurde falsch interpretiert."

So könnte der BVB mit Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz auflaufen

Borussia Dortmund schlägt bei der Kaderplanung für die neue Saison ein irres Tempo an: Binnen zwei Tagen gab der BVB in der Woche nach dem Saisonende die Transfers der Bundesligastars Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) und Nico Schulz (1899 Hoffenheim) bekannt. Sie kommen für jeweils deutlich mehr als 20 Millionen Euro Ablöse in den Signal Iduna Park und sind gewiss nicht als Ergänzungsspieler eingeplant.

Für Trainer Lucien Favre ergibt dies ein Luxusproblem. Sein Kader war ohenhin schon mit namhaften Spielern gespickt. Zwar sollen noch einige Akteure in den kommenden Wochen abgegeben werden, dennoch bahnt sich auf einigen Positionen ein Hauen und Stechen um einen Platz in der Stammelf an.

Pulisic lobt seinen Ex-Teamkollegen Sancho

Ex-BVB-Spieler Christian Pulisic hat seinen ehemaligen Mitspieler Jadon Sancho in den höchsten Tönen gelobt.

Am Rande seiner Vorstellung bei seinem neuen Verein , sagte Pulisic im Interview mit Sky Sport: "Ich bin sehr froh, dass er jetzt eine so herausragende Saison spielt. Er ist ein großartiger Spieler und jeder kann sehen, wie viel Talent er hat. The sky is the limit! Wie bereits gesagt, jeder kann sein Talent sehen, und wenn er weiter hart arbeitet, kann er es sehr weit bringen."

