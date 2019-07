Eintracht Frankfurt verpflichtet Schwager in spe von Matthijs de Ligt - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Erik Durm und Dominik Kohr sind fest verpflichtet, und auch der Schwager in spe von Matthijs de Ligt kommt. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

befindet sich mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. In dieser Woche hat sich schon eine Menge getan, allein am Mittwoch wurden zwei neue Spieler verpflichtet.

Und ein Abgang von Ante Rebic steht wohl nicht unmittelbar bevor. Jedenfalls nicht zu . Außerdem hat die SGE ihr neues Auswärtstrikot vorgestellt.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Donnerstag.

Jip Molenaar wechselt zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat vom FC Volendam Stürmer Jip Molenaar verpflichtet. Dies gaben der Spieler und sein Schwager in spe, Supertalent Matthijs de Ligt, am Mittwoch bekannt. Molenaar wird zunächst in der U19 der SGE spielen und ist der Bruder der Lebensgefährtin von de Ligt.

Eintracht Frankfurt und der BVB pokern um Rode-Ablöse

Zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB laufen die Verhandlungen wegen eines Transfers von Mittelfeldspieler Sebastian Rode. Er war in der vergangenen Saison von den Schwarz-Gelben an den Main ausgeliehen und soll nun fix verpflichtet werden. Gemäß eines Berichts der Frankfurter Rundschau gibt es allerdings noch unterschiedliche Vorstellungen bei der Ablöse. So soll die Eintracht bereit sein, drei Millionen Euro für den 28-Jährigen zu zahlen. Dortmund indes fordert fünf Millionen Euro.

SGE-Trainer Adi Hütter hatte am Mittwoch bestätigt, dass Rode zu den Spielern zählt, die er in der kommenden Saison gerne in seinen Reihen hätte: "Wir haben an Sebastian Rode, Martin Hinteregger und Kevin Trapp Interesse. Das ist kein Geheimnis." Er wisse aber auch, dass die Verhandlungen schwierig werden würden.

Aktuell erholt sich Rode von einer schweren Knieverletzung, die er sich im Saisonendspurt zugezogen hatte. Mittlerweile ist er wieder ins Lauftraining eingestiegen und peilt laut Ruhr Nachrichten in drei Wochen eine Rückkehr ins Mannschaftstraining an.

Atletico Madrid dementiert Kontakt zu Ante Rebic von Eintracht Frankfurt

Wechselt Ante Rebic von Eintracht Frankfurt zu Atletico Madrid? Laut Miguel Angel Gil Marin, dem Geschäftsführer des spanischen Hauptstadtklubs, besteht nicht einmal Kontakt zu dem kroatischen Angreifer. "Wir haben weder mit dem Spieler noch mit Eintracht Frankfurt gesprochen", bekräftigte Gil Marin am Mittwoch im Gespräch mit Goal und SPOX .

Sky hatte zuletzt berichtet, dass Atletico den Vizeweltmeister aus für 40 Millionen Euro verpflichten werde. Der 25-Jährige besitzt bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2022, ein Verbleib in der Mainmetropole gilt als unwahrscheinlich.

"Es kann sein, dass Ante eine neue Herausforderung sucht und den nächsten Schritt gehen möchte", meinte Eintracht-Coach Adi Hütter vor dem Trainingsstart der SGE. Auch wurde jüngst als möglicher Abnehmer für den früheren Profi des gehandelt.

Eintracht Frankfurt stellt das neue Auswärtstrikot vor

Damit ihr auch auswärts immer vernünftig angezogen seid, haben wir noch etwas für euch: pic.twitter.com/YqRepfsNYZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 3. Juli 2019

SGE: Alfonso Pedraza kommt nicht - Interesse an Real-Juwel Pedro Ruiz

Eigentlich war alles klar: Alfonso Pedraza wollte für Eintracht Frankfurt spielen. Schon vor der in und San Marino hatte der Profi des den Hessen seine mündliche Zusage gegeben und mehrere Angebote aus und ausgeschlagen.

Wie inzwischen aber klar ist, kommt der Wechsel des 23-Jährigen in die Main-Metropole nicht zustande. Grund dafür ist der Transfer von Erik Durm, der nach seinem Vertragsende bei Premier-League-Absteiger ablösefrei an den Main wechselt. Der Weltmeister von 2014 ist wie Pedraza vornehmlich auf der linken Abwehrseite beheimatet, im Vergleich zu dem Spanier aber deutlich günstiger.

Gut möglich, dass die Eintracht in diesem Sommer dennoch noch einen Spieler aus Spanien verpflichtet. Nach Informationen von Goal und SPOX besteht vonseiten der SGE Interesse an Pedro Ruiz, einem verheißungsvollen Stoßstürmer aus der Talentschmiede Real Madrids.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Dominik Kohr von

Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldspieler Dominik Kohr von -Konkurrent Bayer Leverkusen verpflichtet. Dies gaben beide Klubs am Mittwochnachmittag bekannt.

Der 25-Jährige erhält bei der SGE einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2024, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Medienberichten liegt diese jedoch im Bereich von rund zehn Millionen Euro.

Wechsel zur SGE: Erik Durm kehrt in die Bundesliga zurück

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Erik Durm verpflichtet. Der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Absteiger Huddersfield Town. Durm erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 bei den Hessen.

Der Linksverteidiger stand von 2012 bis 2018 in der Bundesliga bei unter Vertrag. Beim WM-Triumph 2014 war der 27-Jährige ohne Einsatz geblieben.

"Es ist schön, dass es gelungen ist, einen siebenfachen deutschen Nationalspieler und Weltmeister von 2014 unter Vertrag nehmen zu können. Erik Durm erweitert nicht nur unsere Möglichkeiten, er ist ein starker Charaktertyp und ein überragender Teamplayer. Erik hat national wie international auf höchstem Niveau gespielt. Diese Erfahrungen sind ein großer Mehrwert für unsere Mannschaft", wird Fredi Bobic auf der offiziellen Klubhomepage zitiert.