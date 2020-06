BVB: Hans-Joachim Watzke geht von Sancho-Verbleib aus

Der BVB-Boss stellt klar, dass Jadon Sancho nur unter bestimmten Umständen wechseln darf. Watzke rechnet nicht damit, dass diese eintreten.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zu den Transfer-Spekulationen um Jadon Sancho geäußert. Er sei zuversichtlich, den umworbenen englischen Nationalspieler halten zu können, erklärte der 61-Jährige im Sport1-Doppelpass. Der erst im Januar verpflichtete Erling Haaland werde definitiv bleiben.

"Zu Erling gibt es nichts zu sagen, er bleibt. Wenn Jadon auf uns zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg - was bisher nicht der Fall gewesen ist - und ein Verein das zahlen will, was wir wollen, dann werden wir das besprechen. Ich glaube aber nicht, dass ein Verein kommt und die Summe zahlt, die wir uns vorstellen", sagte Watzke.

BVB: Kein "Corona-Rabatt" bei Jadon Sancho

Nach Informationen von Goal und SPOX will Sancho seinen bis 2022 laufenden Vertrag in Dortmund nicht verlängern und plant eine Rückkehr nach . Allen voran ist an dem 20-Jährigen interessiert. Watzke stellte am Sonntag jedoch klar, dass es "keinen einzigen Cent Corona-Rabatt" vonseiten des BVB geben werde.

Mehr Teams

"Wir haben die Phase hinter uns gelassen, wo wir Spieler verkaufen mussten. Ich glaube nicht, dass es da einen Transfer im Sommer geben wird", erklärte der BVB-Boss. Berichten zufolge verlangt die Borussia bis zu 120 Millionen Euro für ihren Offensiv-Star.

Neben Watzke äußerte sich zuletzt auch Sebastian Kehl, der Lizenzspielleiter der Schwarz-Gelben, zuversichtlich in Bezug auf die Personalie Sancho. "Wir gehen davon aus, dass Jadon in der nächsten Saison beim BVB spielt, und wir alle wären angesichts der Qualität, die er unserer Mannschaft gibt und angesichts der Unterschiede, die er ausmacht, auch sehr froh darüber", sagte Kehl dem Sportbuzzer.

Sancho trägt seit 2017 das Trikot des BVB. In 99 Pflichtspielen für die Profis erzielte der gebürtige Londoner 34 Treffer und bereitete 43 weitere vor.