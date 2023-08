BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: TV und LIVE-STREAM - wo wird das Spiel heute übertragen?

Am 1. Spieltag geht es für den BVB gegen den 1. FC Köln. Wo wird das Spiel von Borussia Dortmund heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Einen Tag nach dem Duell des FC Bayern mit Werder Bremen startet auch der BVB in die Bundesliga-Saison 2023/24. Gegner von Borussia Dortmund am 1. Spieltag ist der 1. FC Köln.

Der Anpfiff der Partie erfolgt am 19. August 2023 um 18.30 Uhr, ausgetragen wird das Spiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Der BVB trifft am 1. Bundesliga-Spieltag auf den 1. FC Köln. Wo wird das Spiel von Borussia Dortmund heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Borussia Dortmund - 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 1. Spieltag Datum Samstag, 19. August 2023 (heute) Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

BVB vs. 1. FC Köln heute im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

Dortmund gegen Köln live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellung

BVB-News

Nach dem Pflichtspielauftakt in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den TSV Schott Mainz steht für den BVB nun der Start in die neue Bundesliga-Saison an. Nachdem man in der vergangenen Spielzeit noch haarscharf die deutsche Meisterschaft verpasste, will das Team von Trainer Edin Terzić 2023/24 neu angreifen.

(C)Getty Images

Ob beim Duell mit dem 1. FC Köln auch direkt Neuzugänge mit von der Partie sein werden, bleibt noch abzuwarten. Definitiv nicht mit dabei ist Jude Bellingham, der den BVB für mehr als 100 Millionen Euro gen Madrid verließ. Als Ersatz holte Borussia Dortmund Felix Nmecha (zuvor VfL Wolfsburg) und Marcel Sabitzer aus München, der beim 3:2-Sieg gegen Manchester United während der USA-Reise auf sich aufmerksam machte.

Aufstellung BVB heute

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr hier die Aufstellung des BVB.

Köln-News

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ging es im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück, nun wird es in der Bundesliga ernst. In der vergangenen Spielzeit sicherten sich die Rheinländer souverän den Klassenerhalt und landeten am Ende auf dem elften Rang.

Gegen den BVB sollen nun die ersten Punkte der neuen Saison eingefahren werden. Wie das klappen kann, zeigt ein Blick in den Oktober 2022. Damals gelang ein 3:2-Erfolg über Dortmund, in der Rückrunde setzte es allerdings eine 1:6-Niederlage. Einer der Hoffnungsträger für ein Erfolgserlebnis dürfte Wolfsburg-Leihgabe Luca Waldschmidt sein, der in der Saisonvorbereitung mit Treffern gegen Fortuna Köln (2:2) und Erzgebirge Aue (2:0) zu gefallen wusste.

Die Aufstellung von Köln

Sobald die Aufstellung der Kölner fix ist, findet Ihr sie an dieser Stelle.

BVB vs. 1. FC Köln heute live im TV und STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 106 Siege BVB 43 Unentschieden 28 Siege Köln 35 Letztes Spiel BVB - Köln 6:1 (Bundesliga 22/23, 25. Spieltag, 18. März 2023)

Borussia Dortmund vs. Köln heute live im TV und STREAM: Nützliche Links