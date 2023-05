Der FC Bayern München ist Deutscher Meister 2023

Am letzten Spieltag klettert der FC Bayern München wieder an die Bundesliga-Tabellenspitze - und ist dank des BVB-Aussetzers Deutscher Meister.

WAS IST PASSIERT? Bayern München ist Deutscher Meister 2023! Am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag überholte der deutsche Rekordmeister durch ein 2:1 beim 1. FC Köln noch Borussia Dortmund, um den Titelgewinn perfekt zu machen. Am Ende liegt der FCB aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen BVB,

Die Bayern-Tore zur Meisterschaft erzielten am Samstag in Köln Kingsley Coman und Jamal Musiala.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern feiern damit ihre elfte Meisterschaft in Serie. Für den BVB wäre es der erste Liga-Titel seit 2012 gewesen, doch durch das 2:2-Unentschieden gegen Mainz scheiterten die Dortmunder mit ihrem Vorhaben.

Zur WM-Pause nach 15 Spieltagen hatte Bayern noch neun Punkte Vorsprung auf Dortmund gehabt. Durch das 1:3 vor eigenem Publikum gegen Leipzig musste der FCB die Westfalen am 33. Spieltag aber vorbeiziehen lassen. Diesen Patzer bügelten die Münchner nun jedoch wieder aus - und durften am Ende jubeln.

WIE GEHT ES WEITER? Am Sonntag wird die große Meisterfeier auf dem Marienplatz in München steigen. Dabei wird zunächst das Heimspiel der FCB-Frauen abgewartet, die ab 14 Uhr ebenfalls Meister werden können. Die Feier soll um 17.30 Uhr starten, dann aus Sicht der Bayern-Fans hoffentlich mit sowohl dem Männer- als auch dem Frauen-Team auf dem Balkon.