Für 103 Millionen Euro! Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid perfekt

Vor wenigen Tagen bestätigte die Ad-Hoc-Meldung des BVB den Wechsel schon, nun ist es offiziell: Jude Bellingham wechselt zu Real Madrid.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Borussia Dortmunds Mittelfeldstar Jude Bellingham zu Real Madrid ist perfekt. Beide Klubs hätten "alle Vertragsdetails" geklärt, teilte der BVB am Mittwoch mit. Der Engländer erhält einen Sechs-Jahres-Vertrag in Madrid und wird am Donnerstag vorgestellt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit", sagte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Der börsennotierte BVB hatte den bevorstehenden Transfer schon am 7. Juni in einer Ad-hoc-Meldung bestätigt. Real zahlt für den 19-Jährigen eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro. "Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche", sagte Watzke.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zusätzlich können variable Zahlungen bis zu einer Höhe von 30 Prozent der Transfersumme fällig werden, insgesamt könnten sich die Einnahmen der Dortmunder damit auf 137 Millionen Euro belaufen. Die Zusatzzahlungen sind demnach abhängig vom sportlichen Erfolg des Klubs und den Leistungen des Spielers im Zeitraum der nächsten sechs Spielzeiten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bellingham war im Sommer 2020 vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gekommen, der Transfer galt schon damals als Coup, der BVB überwies 25 Millionen Euro - und vervierfacht diese Summe nun mindestens.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Borussia verliert damit allerdings auch ihren Führungs- und Ausnahmespieler. In der Bundesliga kam Bellingham in der abgelaufenen Saison auf 31 Einsätze, dabei erzielte er acht Tore und legte fünf Treffer auf.