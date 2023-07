Offiziell: BVB verpflichtet Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg

Die Lücke, die Jude Bellingham beim BVB hinterlassen hat, ist nun teilweise geschlossen: Felix Nmecha kommt vom VfL Wolfsburg.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg am Montag offiziell bekanntgegeben. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt beim BVB einen bis 2028 gültigen Fünfjahresvertrag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich die Ablösesumme auf 30 Millionen Euro belaufen.

Nmechas Vertrag bei den Wölfen lief noch bis 2025. Beim Vizemeister muss er nun mithelfen, die Lücke, die Jude Bellingham mit seinem Wechsel zu Real Madrid hinterlassen hat, zu schließen.

WAS WURDE GESAGT: "Felix Nmecha ist ein schneller, technisch versierter und physisch starker Spieler, der unser Mittelfeld durch sein Profil sowohl offensiv als auch defensiv bereichern wird. Er hat bei Manchester City eine erstklassige Ausbildung genossen und sich in Wolfsburg in der vergangenen Saison in den Vordergrund gespielt", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und betonte: "Wir sind froh, einen weiteren deutschen Nationalspieler für uns begeistert zu haben und sind davon überzeugt, dass die Entwicklung von Felix noch lange nicht am Ende ist."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nmecha kam vor zwei Jahren ablösefrei von Manchester City zum VfL. Dort entwickelte er sich sogar zum deutschen Nationalspieler.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im März 2023 feierte Nmecha sein Debüt im DFB-Trikot.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam er auf drei Tore und sechs Assists in 30 Partien.