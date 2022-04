Borussia Dortmund am Tag des Auswärtsspiels in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute am Freitag.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerüchte: Can und Brandt zu Schnäppchenpreisen zu haben

Borussia Dortmund forciert offenbar seinen Kaderumbau zur kommenden Saison und ist bereit, sich auch für vergleichsweise kleines Geld von großen Namen zu trennen. Das schreibt die Bild. Demnach seien die Nationalspieler Emre Can und Julian Brandt für jeweils 15 Millionen Euro Ablöse zu haben.

Beide stehen beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag und kosteten bei ihren Verpflichtungen jeweils 25 Millionen Euro Ablöse. Ähnlich teuer war mit Nico Schulz einst ein weiterer Streichkandidat. Der Linksverteidiger ist gemäß des Berichts im Sommer gar für sechs Millionen Euro zu haben.

BVB, News: Malen gegen Stuttgart nicht im Kader

Borussia Dortmund tritt im Freitagsspiel der Bundesliga beim VfB Stuttgart ohne Donyell Malen an. Der niederländische Nationalstürmer zählt nach übereinstimmenden Berichten der Ruhr Nachrichten und des kicker nicht zum Kader von Trainer Marco Rose.

Dies kommt durchaus überraschend, war es noch auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag kein Thema. Statt Malen beorderte Rose Top-Talent Jamie Byone-Gittens in sein Aufgebot.

BVB, News: Marco Rose traf sich wohl mit Dortmunds Ultras

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat sich offenbar mit Fan-Ultras des Vereins getroffen. Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor.

Der BVB-Trainer soll sich vor dem Ligaspiel gegen RB Leipzig, das mit 1:4 verloren wurde, mit führenden Fans der Ultra-Gruppierung "The Unity" auf ein Bier getroffen haben. Rose wollte dabei wohl erfahren, wie die Fans seine Person bewerten und was dem Team fehlt: Offenbar stehen die Ultras bedingungslos hinter der Mannschaft, fordern aber im Gegenzug Kampf und Engagement.

Die Idee für ein Treffen mit den Fans soll von Rose selbst gekommen sein. Er hatte bereits als Trainer von Borussia Mönchengladbach, zusammen mit dem damaligen Sportvorstand Max Eberl, ein Treffen mit Fans organisiert. Für Rose gilt das als wichtig, um den Verein und das Umfeld besser zu verstehen.Bei einigen Fans ist Rose auf der Trainerbank umstritten, da er bereits 13 von 40 Pflichtspiele mit dem BVB verloren hat. Darunter Spiele gegen Leipzig, Leverkusen (2:5), Amsterdam (0:4) oder St. Pauli (1:2).

"Wir haben es nicht geschafft, die Leute zu begeistern und sie richtig mitzunehmen, eine Euphorie zu entfachen", stellte Rose vor einigen Wochen kritisch fest. "Darunter leidet die Identifikation mit der Mannschaft." Dies will der Trainer nun im Zusammenspiel mit dem zukünftigen BVB-Manager Sebastian Kehl ändern und einen Umbruch weiterführen.

BVB vs. VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim VfB fällt allen voran Torjäger Sasa Kalajdzic aus, der sich nach einer Covid-Infektion in Isolation befindet. Beim BVB muss offenbar Donyell Malen kurzfristig ersetzt werden. So könnten die Mannschaften von Pellegrino Materazzo und Marco Rose daher heute auflaufen:

VfB Stuttgart: Müller - P. Stenzel, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - Endo, Mangala - Marmoush, Führich - Tiago Tomas.

Müller - P. Stenzel, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - Endo, Mangala - Marmoush, Führich - Tiago Tomas. BVB: Kobel - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reyna, Reus, T. Hazard - Haaland.

BVB, Spielplan: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund