Zum 29. Spieltag der Bundesliga kommt es am Freitagabend zur Partie VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund). Angepfiffen wird die Begegnung um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Beide Teams gehen mit Siegesambitionen in diese Begegnung - Dortmund möchte Leverkusen weiterhin auf Abstand halten und den zweiten Platz der Tabelle verteidigen, während es für Stuttgart einen Abstieg zu verhindern gilt und deshalb jeder Punkt von Belang ist.

Malen und Reus hießen die Dortmunder Torschützen beim 2:1-Hinspiel-Erfolg gegen den VfB. Gibt es am Freitag die Revanche? GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga | 29. Spieltag Datum Freitag | 8. April 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena | Stuttgart Bilanz (20 Bundesligaspiele) 13 Siege BVB Fünf Unentschieden Zwei Siege VfB Stuttgart

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) am Freitag live im TV? Die Bundesliga im Fernsehen verfolgen

Flutlichtatmosphäre in Stuttgart - da wollen viele Anhänger:innen natürlich live im TV und LIVE-STREAM dabei sein. Aber ist das am Freitag überhaupt möglich?

Zwei Anbieter begleiten die Bundesliga in dieser Saison, wenn es um die Ausstrahlung im TV und LIVE-STREAM geht: Unter den Namen Sky und DAZN sind sie wohl den meisten auch schon bekannt. Beide Sender teilen sich wie folgt die Rechte zur Ausstrahlung: Sky darf alle Spiele der Bundesliga am Samstag, sowie jene Spiele, die während englischen Wochen unter der Woche stattfinden, ausstrahlen. DAZN ist somit für die Übertragung des Spieltages am Sonntag und am Freitagabend zuständig!

DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitag live: So seht ihr das Spiel zwischen dem VfB und dem BVB live im TV und LIVE-STREAM

Jahr um Jahr schafft es DAZN sein Rechteportfolio auszubauen und somit Fans in ganz Deutschland glücklich zu machen. Neben der Bundesliga überträgt der Sender auch den Großteil der Champions League live und exklusiv.

DAZN zeigt / überträgt am Freitag das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB (Borussia Dortmund) live! Ab 19.30 Uhr könnt Ihr einschalten. Natürlich wird das Spiel wie immer bei DAZN von einem hochklassigen Expertenteam begleitet. Weitere Einzelheiten zur Übertragung auf DAZN gibt es im nächsten Abschnitt.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) am Freitag: DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Begegnung : VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund)

: VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) Sender :

: DAZN 1 (lineares Fernsehen)



DAZN (LIVE-STREAM)

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Freddy Harder

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga am Freitag live im Fernsehen sehen

DAZN ist zwar de facto für LIVE-STREAMING bekannt, hat jedoch seit letztem Sommer auch zwei lineare TV-Sender im Angebot. Die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 zeigen dabei ausgewählte Inhalte des Senders live im Fernsehen. Auch die Begegnung am Freitag wird auf DAZN 1 ab 19.30 Uhr live im Programm sein.

Beide Sender könnt ihr buchen, wenn ihr Sky oder Vodafone als TV-Anbieter habt. Doch keine Sorge: Das Spiel kann natürlich auch wie üblich im LIVE-STREAM abgerufen werden!

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: So kann man DAZN empfangen

Apropos LIVE-STREAM: Diesen könnt Ihr auf zahlreichen mobilen Devices abrufen - Ihr benötigt lediglich die App und ein stabiles Internet. Auch auf Eurer Konsole oder Eurem Smart-TV kann die App installiert werden.

Das Angebot von DAZN ist immens und wird deshalb nicht umsonst auch das „Netflix des Sports“ genannt. Um den Sportsender nutzen zu können, könnt Ihr Euch zwischen mehreren Kostenmodellen entscheiden.

Bundesliga, Champions League, LaLiga uvm. auf DAZN: So günstig sind die Preise des Streamingdiensts

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: einmalig 274,99 Euro pro Jahr (oder wahlweise 24,99€ pro Monat) | jährlich kündbar |

Das ist DAZN: Die wichtigsten Infos

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Wir stellen Euch an dieser Stelle rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams ein.

