BVB, News und Gerüchte: Dortmunder Treffen mit Schlotterbeck, Matthäus-Kritik am BVB - alles zur Borussia

BVB heute, Gerücht: Schlotterbeck schon zu Treffen in Dortmund

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg soll nach Angaben von Sport1 und Sky bereits zu einem Treffen in Dortmund gewesen sein. Der deutsche Nationalspieler gilt beim BVB als einer der heißesten Kandidaten für eine Verpflichtung im Sommer.

Vor der Länderspielpause soll Schlotterbeck beim BVB gewesen sein, um sich mit Trainer Marco Rose und Sebastian Kehl, dem Leiter der Lizenzspielerabteilung, zu unterhalten.

Angeblich verlangt der SCF rund 25 Millionen Euro Ablöse für den Verteidiger, der BVB soll aktuell nur bereit sein, 20 Millionen zu zahlen.

BVB heute, News: Matthäus rechnet mit BVB-Saison ab

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in seiner Kolumne bei Sky ein vernichtendes Urteil über die Saison von Borussia Dortmund gefällt. "Wenn man gegen Teams in allen Pokal-Wettbewerben sang- und klanglos ausscheidet und sich teilweise blamiert, dann muss man sagen, dass das nicht zufriedenstellend, sondern grausam ist", schrieb er.

"Wenn ich dann Ausreden lese, die darauf abzielen, dass die Bayern ja so viel mehr Gehalt zahlen, dann wüsste ich gerne, wie viel mehr Gehalt die Dortmunder im Vergleich zu Ajax, den Glasgow Rangers oder dem FC St. Pauli bezahlen", ergänzte er. Gegen diese Klubs war die Borussia in der Champions League, der Europa League und im DFB-Pokal ausgeschieden.

BVB heute, Gerücht: Haaland würde Bayern mehr kosten als Real und City

Ein nationaler Abnehmer von Erling Haaland, wie es Bayern München sein könnte, müsste mehr Geld auf den Tisch legen als internationale Klubs, die an Erling Haaland interessiert sind. Das berichtet Sky. Demnach sei bei Vertragsbeginn des Norwegers vereinbart worden, dass die Bundesliga-Konkurrenz durch diese Maßnahme abgeschreckt werden soll.

Mit einem Abgang von Haaland wird im Sommer gerechnet. Die Bayern haben sich allerdings schon angeblich aus dem Rennen zurückgezogen; Manchester City und Real Madrid gelten als die Top-Kandidaten auf die Verpflichtung des treffsicheren Angreifers.

