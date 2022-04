BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Duo vor Startelf-Comeback, Götze-Absage an Klopp "falsche Entscheidung"

Borussia Dortmund in der Woche nach der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute am Mittwoch.

BVB heute: Dortmund-Duo wohl vor Startelf-Rückkehr

Borussia Dortmund darf im kommenden Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart offenbar zwei Stammkräfte zurück in der Startelf begrüßen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, stehen Giovanni Reyna und Mahmoud Dahoud vor einer Rückkehr in die erste Elf.

Reyna war nach seiner langwierigen Muskelverletzung zuletzt zu Kurzeinsätzen gekommen. Gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen stand er erstmals wieder in der BVB-Startelf. Auch Dahoud war am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig nur eingewechselt worden, nachdem er zuvor eine Gelbsperre abgesessen hatte.

Zudem sind nach Ruhr-Nachrichten-Infos Felix Passlack und Nico Schulz ins individuelle Training zurückgekehrt. Ein Einsatz gegen Stuttgart kommt wohl noch zu früh, für den Saisonendspurt seien beide aber wieder einsatzbereit.

Ex-BVB-Star Mario Götze: Absage an Liverpool-Trainer Jürgen Klopp "falsche Entscheidung"

Der ehemalige Dortmunder Mario Götze hat seine Absage an den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp als "falsche Entscheidung" bezeichnet.

"Wir tauschen uns regelmäßig aus und haben auch damals über die Möglichkeit eines Wechsels nach Liverpool gesprochen", so Götze bei der Daily Mail über den Sommer 2016, in dem er den FC Bayern nach drei Spielzeiten wieder in Richtung Dortmund verlassen hatte. "Ich war damals nicht in der Verfassung, um den Schritt ernsthaft in Betracht zu ziehen. Deshalb wurde daraus nichts."

Heute würde er vielleicht anders entscheiden, gab Götze anschließend zu. "Ob ich es bereue? Es ist immer einfach, Dinge im Nachhinein zu bewerten. Sicherlich hätte ich mit heutigem Wissen zu Liverpool gehen sollen. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich bereue es nicht."

Nach seiner Rückkehr zum BVB konnte Götze nie an die Leistungen seiner Anfangsjahre anknüpfen. 2020 wechselte der Rio-Weltmeister zu PSV Eindhoven in die Eredivisie.

BVB, Gerücht: Stuttgart schnappt Dortmund offenbar Keeper weg

Beim VfB Stuttgart steht offenbar BVB-Youngster Stefan Drljaca auf der Wunschliste. Das berichtet der kicker. Demnach soll der 22-jährige Torwart im kommenden Sommer zu den Schwaben stoßen.

Beim VfB war Stammkeeper Florian Müller nach durchwachsenen Leistungen zuletzt in die Kritik geraten. In Stuttgart träfe Drljaca außerdem auf einen Bekannten. Mit VfB-Torwarttrainer Steffen Krebs arbeitete der 22-Jährige bereits bei der TSG Hoffenheim zusammen.

Drljacas Vertrag beim BVB läuft noch bis zum kommenden Sommer, er wäre für die Stuttgarter also ablösefrei.

