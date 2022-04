Borussia Dortmund am Tag nach dem Auswärtsspiel in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute am Samstag.

BVB, Gerücht: Haaland sagt wohl nächstem Topklub ab

BVB-Torjäger Erling Haaland hat nach einem Bericht von ESPN mit Manchester United dem nächsten Topklub eine Absage bezüglich eines Wechsels zur kommenden Saison erteilt. Da der Norweger unbedingt in der Champions League spielen will, sei ihm die Lage beim momentanen Tabellensiebten der Premier League zu unsicher.

Anderen Berichten zufolge hat sich Haaland auch schon gegen einen Wechsel zum seit Moanten um ihn buhlenden FC Barcelona entschieden.

Die angeblichen Absagen decken sich auch mit den Informationen von GOAL und SPOX, wonach bei Haaland nur noch Real Madrid und Manchester City ernsthaft in der Verlosung sind.

BVB, Transfers: Can spricht über Abschiedsgerücht

Emre Can hat einen Bericht, der BVB wolle ihn im Sommer für eine vergleichsweise geringe Ablöse verkaufen, dementiert. Stattdessen verwies der Defensivspieler auf seine Leistungen in dieser Saison – welche er als gut einstuft.

"Ich habe heute gelesen, dass sie mich verkaufen wollen. Aber ich stehe jedes Spiel 90 Minuten auf dem Platz", sagt er nach dem BVB-Sieg beim VfB Stuttgart dem norwegischen TV-Sender Viaplay.

Can führte weiter aus: "Dass ich Fehler gemacht habe, stimmt nicht. Ich habe in dieser Saison nur einen Fehler gemacht und das war letzte Woche." Damit spielte er auf seinen folgenschweren Fauxpas beim Dortmunder 1:4 gegen RB Leipzig an.

Für ihn sei das Abschiedsgerücht eine "Fakenews", schloss der ehemalige Turiner.

BVB, News: Verletzt! Reyna unter Tränen ausgewechselt

Giovanni Reyna musste am Freitagabend beim 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden. Nach einem längeren Schritt ohne wirkliches Zutun eines Gegenspielers hatte sich Reyna sofort an sein rechtes Bein gegriffen. Auf dem Weg in den Spielertunnel der Mercedes-Benz-Arena vergoss der US-Amerikaner Tränen.

Für den den 19-Jährigen ist es die dritte Verletzung innerhalb kurzer Zeit. Ende 2021 hatt er wegen einer Muskelverletzung sowie auch zuletzt bis Anfang März wegen einer Oberschenkelverletzung verletzt gefehlt.

"Gio ist wieder mal fix und fertig. Das ist sehr bitter", sagte Trainer Marco Rose nach dem Spiel.

BVB, News: Haalands Torflaute geht weiter

(sid) Seit fünf Spielen und 385 Minuten wartet Ausnahmestürmer Erling Haaland auf einen Treffer für den BVB. Im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (2:0) winkte der Norweger immer wieder frustriert ab, lieferte immerhin einen Assist. Hemmt Haaland seine ungewisse Zukunft beim BVB? "Seine Zukunft hat da nichts mit zu tun, was ihn hemmt, ist sein Fuß", sagte Trainer Marco Rose nach der Partie.

Haaland kämpft seit längerem mit einer Fußblessur, fiel mehrere Wochen aus. "Eigentlich ist er keiner, der vor dem Spiel eine Schmerztablette nimmt. Heute aber schon", sagte Rose, der Haaland auch wegen des Ausfalls von Sturmpartner Donyell Malen durchspielen ließ.

"Er ist ein Weltklassestürmer, das ist den meisten schon passiert. Er wird sich umso mehr freuen, wenn er wieder trifft", ist sich Rose sicher.

