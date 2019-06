BVB: Hummels erklärt Transfer, kommt Gladbachs Alassane Plea? - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Die Einkaufstour der Schwarz-Gelben ist offenbar noch nicht beendet. Alassane Plea soll ein Kandidat sein. Alle News und Gerüchte zum BVB.

hat mit Mats Hummels den nächsten hochkarätigen Transfer während dieses Sommers eingetütet. Der Innenverteidiger kehrt vom zurück.

Der Weltmeister von 2014 erklärte seinen Transfer via Twitter und freut sich auf seinen neuen, alten Klub. Lob gab es von Michael Zorc, der von einer "mutigen Entscheidung" des 30-Jährigen sprach.

Gut möglich allerdings, dass es einen weiteren namhaften Neuzugang gibt: Der BVB ist angeblich scharf auf Alassane Plea von .

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Gerücht: BVB zeigt Interesse an Alassane Plea von Borussia Mönchengladbach

Es ist kein Geheimnis, dass Borussia Dortmund noch einen Stürmer für die kommende Saison verpflichten möchte. Es wird nach einer Alternative zu Paco Alcacer gesucht und gemäß Yahoo Sports führt die Spur dabei zum Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach.

Das französische Portal meldet, der BVB zeige Interesse an Fohlen-Angreifer Alassane Plea. Details werden nicht genannt. Der 26-Jährige hat eine starke erste Saison in hinter sich und erzielte 15 Tore in 35 Pflichtspielen. Dazu sammelte er vier Assists.

Ein Kauf Pleas wäre allerdings wohl kein leichtes und vor allem kein günstiges Unterfangen: Sein Vertrag bei BMG läuft noch bis 2023 und über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.

Mats Hummels: Dank an den FC Bayern, Vorfreude auf den BVB

Mats Hummels hat sich das erste Mal öffentlich zu seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund geäußert. Auf Twitter bedankte sich der 30-Jährige bei seinem bisherigen Klub FC Bayern München und verriet ein paar Einzelheiten zum Wechsel.

Zorc über Hummels-Wechsel zum BVB: "Eine mutige Entscheidung"

Die Rückkehr von Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund ist seit Mittwoch vorbehaltlich des noch zu absolvierenden Medizinchecks in trockenen Tüchern. Mittlerweile haben sich die BVB-Verantwortlichen zum Transfer-Hammer geäußert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer realisieren konnten", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc der Bild: "Mats ist nicht nur ein gestandener -Spieler, der alles mitbringt, sondern er ist auch eine ganz wichtige Führungspersönlichkeit auf und außerhalb des Platzes."

"Auch von Mats selbst war es eine mutige, sportliche Entscheidung. Das zeigt, was für einen Charakter er hat und dass er sportlich mit uns noch einiges vorhat", erklärte Zorc weiter.

BVB: Watzke will "ohne Wenn und Aber" um den Titel kämpfen

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich klar positioniert, was das BVB-Ziel für die kommende Saison angeht. Er lässt keinen Zweifel, dass der Gewinn der Deutschen Meisterschaft angepeilt wird.

"Wir werden in die Spielzeit mit der Maßgabe gehen, dass wir ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft spielen wollen", sagte Watzke den Ruhr Nachrichten : "Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison."

Wechselt Maximilian Philipp vom BVB zum ?

Der VfL Wolfsburg ist an einer Verpflichtung von Offensivmann Maximilian Philipp vom Bundesligarivalen Borussia Dortmund interessiert. Das berichtet der Sportbuzzer und schreibt, Philipp habe sich bereits mit dem neuen VfL-Trainer Oliver Glasner "ausführlich ausgetauscht".

2017 kam Philipp für 20 Millionen Euro Ablöse aus Freiburg zum BVB. Ähnlich viel Geld, so wünschen es sich die Dortmunder, soll nun auch Wolfsburg für seine Dienste auf den Tisch legen. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer ist diese Summe jedoch offenbar zu hoch.

Gespräch mit den FCB-Bossen sorgte für Hummels' Wechselwunsch

Mats Hummels kehrt vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund zurück. Ein spektakulärer Transfer, der offenbar vom 30 Jahre alten Innenverteidiger ausging. Gemäß BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe Hummels Wechselbereitschaft signalisiert, daraufhin sei man tätig geworden.

Das Motiv für Hummels' Abschiedswunsch liefert der Bayerische Rundfunk. Er meldet, es habe vor zweieinhalb Wochen ein Treffen zwischen dem Abwehrspieler und den Bayern-Offiziellen gegeben. Dabei sei Hummels mitgeteilt worden, dass es in der kommenden Saison beim FCB keinen Konkurrenzkampf unter den Innenverteidigern geben werde, sondern die beiden Positionen an Niklas Süle und Rekordeinkauf Lucas Hernandez bereits vergeben seien.

Wörtlich heißt es dort: "Hummels wurde signalisiert: Egal, wie gut er in der Vorbereitung spielt - er hat zu Beginn (der Saison) wahrscheinlich keine Chance, Stammspieler zu werden."