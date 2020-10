BVB: Berater erwarten Sancho-Transfer im Januar, Reyna wäre wohl fast in Köln gelandet - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Giovanni Reyna wäre vor seinem Wechsel nach Dortmund wohl fast in Köln gelandet und Jadon Sanchos Zukunft bleibt spannend. Alle BVB-News.

ging mit dem Erfolgserlebnis eines 4:0-Siegs gegen den in die Länderspielpause. Zahlreiche BVB-Profis sind nun bei ihren Nationalteams und Lucien Favre trainiert mit einer Kerngruppe auf das Bundesligaspiel gegen in einer Woche hin.

Eine Möglichkeit zum Testen sollte das Freundschaftsspiel gegen bieten, allerdings sagten die Schwarz-Gelben die für Samstag angesetzte Partie ab.

Neues gibt es derweil von Giovanni Reyna. In Dortmund legte der 17-Jährige einen beeindruckenden Start hin, wofür er Lob von Ex-BVB-Star Christian Pulisic erhielt. Wie nun bekannt wurde, wäre Reyna vor seinem Wechsel zu den Schwarz-Gelb jedoch fast beim gelandet.

Außerdem: BVB-Kandidat Memphis Depay zeigt sich offen für andere Klubs und Jadon Sancho wird womöglich schon im Winter wechseln.

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Sonntag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB – Ex-Dortmund Christian Pulisic schwärmt von Giovanni Reyna: "Sky is the limit"

Christian Pulisic vom schwärmt von Borussia Dortmunds Giovanni Reyna, mit dem er in der US-Nationalmannschaft Seite an Seite spielt. "Er muss sich weiter beweisen", sagte der Offensivspieler im Interview mit CBS Sports : "Dortmund hat einen großartigen Start hingelegt, und er auch. Wir wollen sehen, wie er sich schlägt, und wir freuen uns alle, ihn in der Nationalmannschaft zu haben."

Dabei traut er Reyna einiges zu. "Ich denke, für Gio ist alles möglich – sky is the limit. Er hat eine glänzende Zukunft vor sich. Aber wie gesagt, er muss noch viel beweisen, um an diesen Punkt zu gelangen", betonte Pulisic und führte aus: "Natürlich sehen wir gerade das Potenzial und viel Talent. Wir sind also sehr aufgeregt."

Wie Reyna kam auch Pulisic als Jugendlicher aus den USA zu Borussia Dortmund und feierte dort 2016 sein Profi-Debüt. Der 22-Jährige weiß deshalb, wie es ist, bereits in jungen Jahren seine Heimat zu verlassen, um seinen Traum zu verfolgen. "Das erste Jahr ist sehr schwierig, aber es ist so wichtig, dieses ultimative Ziel im Auge zu behalten", riet er Reyna.

Ähnlich wie Pulisic legte Reyna beim BVB einen beeindruckenden Start hin. So stand der US-Nationalspieler seit seinem -Debüt im Januar in 23 Spielen für den BVB auf dem Platz und war dabei an neun Toren beteiligt. Zuletzt gehörte der erst 17-Jährige zur Stammbesetzung der Schwarz-Gelben.

Bild: Getty Images

Spielerberater erwarten BVB-Abgang von Jadon Sancho im Januar

Borussia Dortmunds Superstar Jadon Sancho gilt in der Beraterbranche als heißer Kandidat für einen Transfer im Januar. The Athletic hat nach dem Schließen des Transferfensters für den Sommer eine Umfrage unter Agenten gestartet. Dabei ging es darum, welcher Deal im Winter über die Bühne gehen werde. Auf Platz eins landete ein Abgang Jadon Sanchos vom BVB. 27 Prozent der Berater gaben diese Antwort.

Sancho wurde in den letzten Monaten von umworben, allerdings schaffte es der englische Rekordmeister nicht, die Dortmunder von einem Verkauf zu überzeugen. Der deutsche Vizemeister forderte 120 Millionen Euro Ablöse und setzte für einen möglichen Abgang des Offensivspielers eine frühe Deadline.

Dass Sancho, der bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag steht, während der kommenden Transferperiode zwangsläufig bei United landet, ist derweil keineswegs sicher. Ein namentlich nicht genannter Berater sagte gemäß The Athletic: "Ich erwarte erneut viele Spekulationen um Sancho. Nach allem, was man aus dem Berater-Umfeld hört, will er bald den großen Wechsel. Ich glaube nur nicht, dass Manchester United ihn bekommen wird."

BVB: Giovanni Reyna wäre wohl fast beim 1. FC Köln gelandet

Shootingstar Giovanni Reyna von Borussia Dortmund wäre vor seinem Wechsel zum BVB offenbar fast beim 1. FC Köln gelandet. Das berichtet der Express. Demnach sei der ehemalige Kölner Sportdirektor Jörg Jakobs im Herbst 2017 auf den jungen US-Amerikaner aufmerksam geworden.

"Man konnte zwar nicht wissen, dass es so schnell gehen würde. Dass er das Zeug zu einem Bundesliga-Profi haben würde, sah man aber sehr wohl“, zitiert die Zeitung den 50-Jährigen, der Reyna wohl als Wunschkandidaten für die Kölner U19 bei Präsident Werner Spinner vorschlug.

Der FC-Boss soll sich daraufhin mit Reynas Familie in New York getroffen haben. Dabei schlug er angeblich der Mutter des Offensivspielers ein Engagement bei der Frauenmannschaft der Domstädter vor. Reyna selbst war offenbar sogar bereits in Köln zu Besuch und forderte ein Gehalt in Höhe von zwei Millionen Euro.

Kurz darauf wechselte jedoch die sportliche Leitung der Kölner und Sportdirektor Jakobs nahm seinen Hut. Die Personalie Reyna wurde an den neuen Geschäftsführer Armin Veh übergeben und Präsident Spinner drängte in einer E-Mail auf die Verpflichtung des heute 17-Jährigen, doch Reyna entschied sich für Dortmund.

Beim BVB feierte Reyna im Januar gegen den sein Bundesliga-Debüt. Mittlerweile hat sich der US-Nationalspieler im Team von Lucien Favre festgespielt. So stand er in den ersten drei Ligaspielen von Beginn an auf dem Platz und war dabei an fünf Toren beteiligt.

Bild: Getty Images

BVB-Kandidat Memphis Depay offen für andere Klubs: "Kann doch erwarten, dass Vereine Interesse zeigen, oder?"

BVB-Kandidat Memphis Depay (26) vom französischen Erstligisten Olympique Lyon hat noch nicht festgelegt, wo er seine Karriere nach Ende der Vertragslaufzeit bei OL fortsetzen wird. Für den niederländischen Nationalspieler muss es zwingend zum gehen, mit dem der Rechtsfuß in den vergangenen Monaten in Verbindung gebracht wurde.

"Ich bin 26 und fast ablösefrei. Da kann man doch erwarten, dass Vereine Interesse zeigen, oder?", sagte Depay nun dem Algemeen Dagblad über seine aktuelle Situation und machte damit klar, dass er für vielerlei Angebote offen sei.

In der abgelaufenen Sommertransferperiode stand ein Transfer zu Barca kurz bevor, jedoch sorgten "ein paar Regeln dafür, dass es nicht passierte". OL-Boss Jean-Michel Aulas äußerte sich ebenfalls zu dem geplatzten Transfer: " Er ist enttäuscht. Aber nicht von Lyon, eher von Barcelona. Er wird alles tun, um in eine Position zu kommen, in der er im Januar wechseln kann."

Die nächste Option für einen Vereinswechsel bietet sich dem 26-Jährigen also erst wieder im Winter. "Der Januar kommt schnell. Wir warten ab und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist nicht sicher, dass ich gehe, aber die Chance, dass bald Vereine kommen werden, ist schon groß", so Depay über einen potenziellen Transfer. Neben Barca wurde Depay lange auch als Neuzugang bei Borussia Dortrmund gehandelt .

Bild: Getty Images

BVB: Erneutes Angebot für Fulham-Stürmer Timmy Abraham noch offen

Mittelstürmer Timmy Abraham vom sollte eigentlich am letzten Tag der abgelaufenen Transferperiode per Leihe mit Kaufoption zum BVB wechseln, doch der Wechsel platzte kurz vor Schluss. Ob der Transfer nun im kommenden Winter nachgeholt wird, ist offen.

Das Scheitern des Wechsels ist dabei auf eine Panne zurückzuführen. So hatten sich die beiden Klubs bereits auf einen Deal geeinigt, d en Cottages gelang es laut eines Berichts von transfermarkt.de jedoch nicht, alle nötigen Unterlagen vor Ablauf der Transferfrist einzureichen.

Ein möglicher Wintertransfer des jungen Engländers hängt nun einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge von der Entwicklung Moritz Broschinskis ab. Der 20-jährige Angreifer wechselte im Sommer ablösefrei von zu den Westfalen, fällt derzeit jedoch aufgrund eines Mittelfußbruchs aus.

Broschinskis Rückkehr wird dabei zur Rückrunde erwartet. Sollte der Offensivmann dann die Erwartungen erfüllen, wäre der mögliche Kaderplatz für Abraham wohl vorerst besetzt. Ob Abraham doch noch zum BVB kommt, bleibt somit unklar.

Bild: Imago Images

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund