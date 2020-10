BVB: Neue Gerüchte um Sancho, Götze heuert bei PSV an - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Jadon Sancho bleibt beim BVB, dennoch reißen die Gerüchte um den Engländer nicht ab. Mario Götze hat einen neuen Arbeitgeber. Alle Dortmund-News.

Im Werben um Jadon Sancho sollen der FC Bayern und der im kommenden Sommer größere Chancen haben als .

Dass Sancho bei den Reds aber tatsächlich im Sommer 2021 ein heißes Thema wird, ist nach Informationen von Goal und SPOX nach aktuellem Stand der Dinge unwahrscheinlich.

Sportdirektor Michael Zorc sieht dank der Transfers eine bessere Balance in der Mannschaft des Vizemeisters als noch im Vorjahr.

Ex-BVB-Star Mario Götze hat einen neuen Verein gefunden und verlässt die .

: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Mittwoch findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Gerüchte um Sancho-Wechsel: Liverpool und Bayern in der Pole Position?

Der und der FC Liverpool sollen einem Bericht des Independent aus zufolge im kommenden Sommer bessere Karten auf eine Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho haben als Manchester United. Das will die englische Tageszeitung aus dem Umfeld des 21-Jährigen erfahren haben.

Obwohl die Red Devils in diesem Sommer mit ihrem Werben um den englischen Nationalspieler bei Borussia Dortmund abgeblitzt waren, blicke man im Sancho-Lager beruhigt auf die Zukunft des Offensivspielers. Außerdem wolle man die Optionen, die man in diesem Sommer gehabt habe, nicht noch einmal neu abwägen, heißt es in dem Bericht.

Im Sommer habe es einen Punkt gegeben, an dem Sancho einen Wechsel zu ManUnited hätte erzwingen müssen. Dies sei für den Spieler jedoch keine Option gewesen, weil sich Sancho in Dortmund wohlfühle und beim Klub keine verbrannte Erde hinterlassen wolle. "Er wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen", zitiert der Independent eine Quelle aus dem Sancho-Umfeld.

Für die Sommertransferperiode 2021 soll besonders Liverpool der Favorit auf eine Sancho-Verpflichtung sein. Demnach habe Trainer Jürgen Klopp Sancho bereits in einigen Gesprächen beeindruckt, allerdings habe Liverpool in diesem von der Coronavirus-Pandemie geprägten Transfersommer nicht die für Sancho geforderte Ablöse aufbringen können. Das könne sich jedoch im kommenden Jahr ändern.

Nach Informationen von Goal und SPOX würde Sancho bei den Reds jedoch erst dann ein heißes Transfer-Thema werden, sollten entweder Sadio Mane (Vertrag bis 2023) oder Mohamed Salah (Vertrag bis 2023) den Klub im kommenden Sommer verlassen. "Solange Salah bei Liverpool spielt, wird der Klub keinen rechten Flügelspieler auf absolutem Top-Niveau verpflichten", schätzt Goal-Korrespondent Neil Jones das Transfergerücht aus England ein.

Liverpool sei zwar bekannt dafür, gute Beziehungen zu Beratern zu unterhalten, allerdings sei jene zu Sancho-Berater Emeka Obasi nicht sehr stark. "Das muss aber nicht heißen, dass sie sich verbessern könnte", stellt Jones klar.

Auch ein Transfer zum deutschen Rekordmeister scheint aktuell allein schon aufgrund der vom BVB aufgerufenen 120 Millionen Euro Ablöse wenig bis gar nicht wahrscheinlich. Die Bayern haben in Leroy Sane erst in diesem Sommer ihren Königstransfer auf den Flügeln getätigt und darüber hinaus in Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei weitere Optionen der internationalen Klasse auf den Außenbahnen. Komplettiert wird das Trio aktuell von Leih-Spieler Douglas Costa, der von für ein Jahr zum FCB zurückkehrte.

Die Verantwortlichen des BVB hatten einen Wechsel von Sancho in diesem Sommer unter den geforderten 120 Millionen Euro kategorisch ausgeschlossen und Anfang August klar gestellt, dass Sancho in dieser Spielzeit "definitiv" (Zorc) in Dortmund bleiben werde. Den Vertrag mit dem Topscorer hatte der BVB zuvor bis 2023 verlängert.

Aktuell steht Sancho nach einem Verstoß gegen Corona-Bestimmungen in England erneut in der Kritik. Gemeinsam mit den Nationalmannschaftkollegen Tammy Abraham und Ben Chilwell hatte der 21-Jährige den Geburtstag Abrahams gefeiert, dabei waren rund 20 Leute anwesend.

In England sind aktuell allerdings maximal sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten erlaubt. In der Folge wurden die drei Engländer von Nationaltrainer Gareth Southgate aus dem Kader für die anstehenden Länderspiele geworfen.

BVB: Zorc sieht nach Transfers bessere Balance im Kader "als im Vorjahr"

Michael Zorc sieht Borussia Dortmund kadertechnisch in der Balance besser aufgestellt als im Vorjahr. "Wir haben Youngster, die Unbekümmertheit mitbringen. Routiniers, die Erfahrung haben. Draufgänger, die für Überraschungsmomente sorgen. Sprinter, die das Tempo ins Spiel bringen. Das passt sehr gut", wird der BVB-Sportdirektor von der Sport Bild zitiert.

Der BVB hatte sich im Sommer noch einmal mit dem hochtalentierten Jude Bellingham von Birmingham City und Leihspieler Reinier von verstärkt. Außerdem kam Thomas Meunier ablösefrei von als Ersatz für den zu abgewanderten Achraf Hakimi.

Nach dürftigen ersten Auftritten als rechter Außenspieler vor der Dortmunder Dreierkette war der Meunier-Transfer jedoch kritisch hinterfragt worden. Ein Umstand den Zorc so nicht stehen lassen wollte.

"Uns war von Anfang an bewusst, dass Thomas nicht das gleiche Tempo wie Achraf Hakimi mitbringt", sagte Zorc, "aber seine Stärken helfen uns auf dieser Position sehr, besonders in der Defensive. Er bringt körperliche Robustheit mit, die wir brauchen und unserem Spiel guttut. Und mit seiner Körpergröße ist er bei Kopfballduellen von enormem Wert."

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Götze wechselt zur

Der ehemalige Dortmund-Spieler Mario Götze hat einen neuen Verein gefunden. Nachdem sein Vertrag beim BVB im Sommer ausgelaufen war, wechselt der Weltmeister von 2014 mit sofortiger Wirkung zur PSV Eindhoven.

Dort unterschrieb er am Dienstagabend einen Zweijahresvertrag. Für den Wechsel verzichtete Götze sogar auf einen Großteil seines Gehalts, welches er in Dortmund noch bezogen hatte.

