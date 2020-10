Barca-Kandidat Memphis Depay offen für andere Klubs: "Kann doch erwarten, dass Vereine Interesse zeigen, oder?"

Memphis Depay bleibt Olympique Lyon weiter erhalten, der Wechsel zu Barca platzte. Wo es den 26-Jährigen hinverschlägt ist aktuell noch völlig offen.

Offensivspieler Memphis Depay (26) vom französischen Erstligisten hat noch nicht festgelegt, wo er seine Karriere nach Ende der Vertragslaufzeit bei OL fortsetzen wird. Für den niederländischen Nationalspieler muss es zwingend zum gehen, mit dem der Rechtsfuß in den vergangenen Monaten in Verbindung gebracht wurde.

"Ich bin 26 und fast ablösefrei. Da kann man doch erwarten, dass Vereine Interesse zeigen, oder?", sagte Depay nun dem Algemeen Dagblad über seine aktuelle Situation und machte damit klar, dass er für vielerlei Angebote offen sei.

Depay über Wintertransferfenster: "Wir warten ab und schauen"

In der abgelaufenen Sommertransferperiode stand ein Transfer zu Barca kurz bevor, jedoch sorgten "ein paar Regeln dafür, dass es nicht passierte". OL-Boss Jean-Michel Aulas äußerte sich ebenfalls zu dem geplatzten Transfer: "Er ist enttäuscht. Aber nicht von Lyon, eher von Barcelona. Er wird alles tun, um in eine Position zu kommen, in der er im Januar wechseln kann."

Die nächste Option für einen Vereinswechsel bietet sich dem 26-Jährigen also erst wieder im Winter. "Der Januar kommt schnell. Wir warten ab und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist nicht sicher, dass ich gehe, aber die Chance, dass bald Vereine kommen werden, ist schon groß", so Depay über einen potenziellen Transfer.

Olympique Lyon: Depay bis 2021 unter Vertrag

In der Saison 2020/21 lief der Niederländer bisher sechsmal für OL auf und markierte darin vier Treffer. In der vergangenen Saison schaffte es Depay mit seinem Team bis ins Halbfinale der UEFA , wo dann gegen den FC Bayern München Endstation war.

Der Nationalspieler, der mit der Elftal am Sonntag gegen Bosnien antritt, ist noch bis 30 Juni 2021 an OL gebunden. Depay kam im Januar 2017 für 16 Millionen Euro von nach Lyon.