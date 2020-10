BVB: Roger Schmidt verrät Details zu Götze-Transfer, gegen Haaland hilft offenbar nur Gott - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Mario Götze wechselt nach Eindhoven - sein neuer Trainer Roger Schmidt sowie sein Ex-Kollege Felix Passlack äußern sich zum Transfer. Alle BVB-News.

Der ehemalige BVB-Profi Mario Götze hat einen neuen Klub gefunden: Der 28-Jährige unterschreibt für zwei Jahre bei der .

Während PSV-Coach Roger Schmidt erläutert, wie der Wechsel zustande kam, meldet sich auch Felix Passlack zu Wort und betont, dass der Schritt in die für Götze richtig sei.

Außerdem: Serbiens Nationaltrainer vertraut im Duell gegen Norwegens Erling Haaland auf göttliche Unterstützung.

Mehr Teams

: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Donnerstag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB - Roger Schmidt über Transfer von Mario Götze: "In drei, vier Stunden realisiert"

Trainer Roger Schmidt von der PSV Eindhoven hat das Zustandekommen von Mario Götzes Wechsel in die nacherzählt. Der 28-jährige Ex-Spieler von Borussia Dortmund unterschrieb am Dienstag einen Zweijahresvertrag bei PSV.

"Vor ungefähr acht Wochen habe ich mit Mario telefoniert und mich nach seinen Plänen erkundigt. Es war ein sehr nettes, positives Gespräch. Mein Gefühl war, dass er vielleicht nach einem etwas ruhigeren Umfeld suchen könnte, in dem er einfach den Spaß am Fußball zurückbekommt. Mir war natürlich klar, dass wir nicht die erste Option sein werden und er viele andere Angebote prüfen wird", sagte Schmidt der Bild . "Der Transfer wurde dann Dienstagabend innerhalb von drei, vier Stunden realisiert. Das war schon außergewöhnlich."

Bild: imago images / Sven Simon

Vor der Kontaktaufnahme habe Schmidt, der in einst Preußen Münster, den und trainierte, versucht, "alles Mögliche über den Spieler in Erfahrung zu bringen - besonders, was seine Persönlichkeit betrifft. Zu Mario habe ich ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen."

Seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund im Sommer trainierte Götze individuell. "Mario macht einen fitten Eindruck auf mich. Aber klar ist, dass ihm Teamtraining fehlt", erklärte Schmidt. "Er wird aktuell sicher noch nicht alle drei Tage 90 Minuten spielen können, aber durch die Einsätze wird er schnell in seine bestmögliche Verfassung kommen."

Taktisch sieht Schmidt den Neuzugang "im zentralen Mittelfeld - von dort kann er größtmöglichen Einfluss auf das Spiel nehmen". Schmidt ließ bei der PSV zuletzt ein 4-2-2-2-System spielen.

Quelle: SID

BVB - -Trainer: "Gott wird uns gegen Haaland helfen"

Serbiens Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic vertraut beim Hinspiel der EM-Playoffs bei Erling Haalands am Donnerstagabend auf Gott. "Ich glaube an Gott und Gott wird uns gegen Haaland helfen", sagte der 68-Jährige während der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels.

Tumbakovic bezog sich damit auf eine Aussage des langjährigen Bundesligatrainers Dragoslav Stepanovic, der angesichts Haalands guter Form betont hatte, dass "nur der liebe Gott" Serbien beim Duell mit dem 20-jährigen Stürmer helfen könne.

In den ersten drei Bundesligaspielen dieser Saison erzielte Haaland vier Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Bild: Getty

BVB-News - Felix Passlack lobt Mario Götze für PSV-Wechsel

Felix Passlack von Borussia Dortmund lobte seinen Ex-Kollegen Mario Götze für dessen Wechsel zur PSV Eindhoven. "Ich finde es eine gute und mutige Entscheidung von ihm. Dort kann er seine Stärken zeigen. Ich glaube, dass das für ihn genau der richtige Schritt ist", sagte Passlack bei einer Medienrunde der U21.

Götze hatte am Dienstag für zwei Jahre bei der PSV unterschrieben. "Es wird in Holland mehr Wert auf die Technik gelegt, der Fokus liegt mehr auf der Offensive", sagte Passlack, der in der vergangenen Saison per Leihe beim Ligarivalen Fortuna Sittard spielte und die niederländische Eredivisie bestens kennt.

"Für mich war es nach den schwierigen zwei Jahren wichtig wieder Fuß zu fassen und Spielpraxis zu sammeln", erklärte Passlack: "Ich habe als Mensch in den letzten Jahren viel mehr Reife bekommen. Ich habe positive wie negative Erfahrungen gesammelt, und bin dadurch gewachsen."

Bild: imago images / De Fodi

BVB: Manuel Akanji bei der Schweizer Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet

Sechs Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland beklagt die Schweizer Nationalmannschaft den nächsten Coronafall. Innenverteidiger Manuel Akanji vom Bundesligisten Borussia Dortmund wurde positiv getestet , teilte der Schweizer Verband (SFV) kurz vor Anpfiff des Länderspiels gegen Vize-Weltmeister am Mittwochabend (1:2) mit. Zuvor war auch der Test beim ehemaligen Bundesligaprofi Xherdan Shaqiri positiv ausgefallen.

Es sei "in Abklärung", welche Auswirkungen diese Entwicklungen im Bezug auf die Nations-League-Spiele gegen (Samstag) und Deutschland (Dienstag) hätten. Der SFV werde die Faktenlage prüfen, das "weitere Vorgehen" klären und im Laufe des Donnerstags Informationen bekannt geben. Das Spiel gegen Kroatien sei von den positiven Tests nicht beeinflusst.

Bild: imago images / Sven Simon

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund