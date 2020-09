BVB: Ex-BVB-Flop bei Barca im Gespräch, Rangnick erklärt Haaland-Absage an RB - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund muss gegen Augsburg seine erste Niederlage einstecken, während es Alexander Isak zu Barca ziehen könnte. Alle BVB-News am Sonntag!

Am 2. Spieltag musste der BVB den ersten Dämpfer einstecken: Gegen den verloren die Borussen trotz drückender Überlegenheit mit 0:2. Stürmer Erling Haaland blieb dabei wie einige seiner Kollegen blass .

Ralf Rangnick erklärte am Samstag zudem, warum der Norweger damals einen Wechsel zum Salzburger Schwesterklub Leipzig ablehnte und sich für die Schwarz-Gelben entschied. Mit Alexander Isak könnte es derweil einen Ex-BVB-Stürmer zum verschlagen.

Ein weiterer Ex-Borusse, der womöglich einen neuen Arbeitgeber finden könnte, ist Mario Götze, der das Interesse von auf sich zieht. Und: Youssoufa Moukoko erhält Lob von seinem U19-Trainer.

: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Sonntag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-U-19-Trainer Tullberg schwärmt von Kapitän Youssoufa Moukoko

U-19-Trainer Mike Tullberg von Borussia Dortmund schwärmt von seinem Schützling Youssoufa Moukoko. In einem Interview mit den Ruhr Nachrichten betonte der 34-Jährige: "Wenn er spielt, hilft er uns natürlich sehr. Für ihn ist das überhaupt kein Problem, er will ja spielen, er will unbedingt den Wettkampf."

Demnach freue er sich, den erst 15-Jährigen zu seinem Kader zählen zu können, "wir werden uns aber auch freuen, wenn er dann ab November nicht mehr da sein sollte". Moukoko feiert im November seinen 16. Geburtstag und wäre damit für die Profis spielberechtigt.

Bild: imago images

Trotz seines jungen Alters übernimmt der Angreifer in der U19 bereits Verantwortung und führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Dies sei laut Tullberg mit seinen Spielern abgesprochen: "Ich habe mit den Jungs darüber gesprochen, ich nehme alle Spieler gerne mit bei meinen Überlegungen. Wir haben einen großen Mannschaftsrat, und wir haben uns entschieden, dass er Kapitän bleibt und Lloyd Kuffour die Binde trägt, wenn er nicht da ist."

Die Kapitänsfrage sei für den Trainer "eine klare Geschichte" gewesen, "weil Youssoufa genau das verkörpert, was ich von den Jungs fordere". So sei Moukoko ein Vorbild. "Er trainiert mehr als andere, er verhält sich professionell, obwohl er fast noch ein Kind ist", schwärmte Tullberg.

BVB verliert trotz drückender Dominanz beim FC Augsburg: In Stoke können sie es noch nicht

Bereits am 2. Spieltag der neuen Bundesligasaison setzte es für die sagenhaft talentierte Mannschaft des BVB den ersten herben Rückschlag.

Die ernüchternde 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund beim Abstiegskandidaten FC Augsburg nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den Champions-League-Aspiranten hat erstaunlich viel mit dem englischen Fußball zu tun.

BVB: Ralf Rangnick erklärt Absage von Erling Haaland an

RB Leipzig wollte Erling Haaland vom Schwesterklub RB Salzburg, doch der hochbegehrte Norweger wollte im vergangenen Winter lieber zu Borussia Dortmund. Leipzigs früherer Sportdirektor Ralf Rangnick hat nun im MDR versucht zu erläutern, warum es mit der Verpflichtung des Wunschstürmers nicht klappte.

"Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte. Was nicht so schwer war, weil sie außer Alcacer keinen zentralen Stürmer hatten. Alcacer war halb so groß wie Haaland und nur halb so schnell und doppelt so oft verletzt", sagte Rangnick bei "Sport im Osten".

Bild: Getty Images

Dass der bekannte "Durchfluss" von Toptalenten aus Salzburg an die Leipziger Filiale ausgerechnet in Haalands Fall nicht klappte, bedauert Rangnick: "Es ist extrem schade gewesen, dass mit ihm zum ersten Mal, seit RB Leipzig in der spielt, man einen Spieler von Salzburg woanders hingehen lassen hat", sagte der 62-Jährige: "Schade für Leipzig, der hätte wie gemalt zu uns, zu unserer Mannschaft, zu unserer Spielweise gepasst."

Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak beim FC Barcelona im Gespräch

Luis Suarez ist beim FC Barcelona seit dieser Woche Geschichte, einen neuen Stürmer aber hat der spanische Vizemeister in der laufenden Transferperiode trotz Spekulationen um Inter Mailands Lautaro Martinez und Memphis Depay von noch nicht verpflichtet. Es taucht nun erneut das Gerücht auf, dass der ehemalige Bundesligastürmer Alexander Isak vom LaLiga-Rivalen Real Sociedad ein Transferkandidat bei Barca sei . Dies schreibt die Mundo Deportivo .

Eine Verpflichtung Isaks war nach Informationen von Goal und SPOX bereits im vergangenen Winter ein Thema in Barcelona . Das neuerliche Interesse rührt laut Mundo Deportivo nun vor allem daher, dass die Blaugrana einen neuen Assistenztrainer haben, der Isak außerordentlich gut kennt und schätzt: Landsmann Henrik Larsson.

Der Ex-Torjäger ist seit wenigen Wochen Co-Trainer Ronald Koemans und soll eine Verpflichtung Isaks angeregt haben. Larsson schätze an dem ehemaligen Dortmunder dessen Geschwindigkeit, Technik und Abschluss.

Bild: Getty Images

BVB: soll finales Angebot für Jadon Sancho vorbereiten

Noch bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster geöffnet. Und Manchester United soll im Werben um Offensivspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund noch nicht aufgegeben haben.

Bild: Getty Images

Einem Bericht des Daily Star zufolge bereitet United angeblich ein finales Angebot für den 20-jährigen Engländer vor. 98 Millionen Euro soll dieses schwer sein, der BVB sei aber weiterhin nicht gesprächsbereit.

Sancho steht bei der Borussia noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.

BVB: Hertha BSC bestätigt Interesse an Ex-Dortmunder Mario Götze

Der zurzeit vereinslose Weltmeister Mario Götze ist bei Bundesligist Hertha BSC Thema für einen möglichen Transfer. Das bestätigte der Berliner Sportdirektor Arne Friedrich am Freitagabend.

Bild: Imago Images / Poolfoto

"Er ist natürlich ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben", sagte Friedrich in der Halbzeitpause von Herthas Bundesligaspiel gegen bei DAZN. Neben Götze stünden aber noch "viele weitere Namen" auf der Liste der Alten Dame, so der frühere deutsche Nationalspieler weiter.

Götze ist seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund im Juli ohne Klub. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 28-jährige Mittelfeldspieler neben einem Engagement in Berlin auch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Dabei waren unter anderem der oder der als mögliche neue Arbeitgeber im Gespräch.

