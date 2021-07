BVB, News und Gerüchte: Malen-Transfer steht wohl bevor, Tigges nach Köln? Alles zu Borussia Dortmund heute

Donyell Malen, Erling Haaland, Steffen Tigges - es gibt Neuigkeiten zur Dortmund-Offensive! Die BVB-News heute am Freitag.

Borussia Dortmund heute am Freitag: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

Und in separaten Artikeln könnt Ihr die Neuigkeiten der letzten Tage noch einmal nachlesen:

BVB, News: Erling Haaland noch nicht Weltklasse?

Der Hype um Erling Haaland (21) kennt keine Grenzen ... oder etwa doch? Der 90er-Weltmeister und BVB-Legende Jürgen Kohler nämlich ist noch nicht vollends vom Norweger überzeugt. Den Ruhr Nachrichten sagte er: "Er ist noch kein Weltklassespieler. Er ist ein Topstürmer und hat alle Fähigkeiten dazu. Aber das muss er erst noch unter Beweis stellen."

Woran es bei Haaland noch hakt? "Ihm fehlt diese gewisse Extraklasse aus dem Nichts", sagte Kohler weiter. "Gesegnet mit einem guten Eins-gegen- Eins-Verhalten ist Haaland nicht gerade. Er ist dann brutal, wenn er drei, vier Meter Anlauf hat."

Einer, der besser sei als Haaland in seiner Altersklasse sei dagegen Kylian Mbappe. Dieser komme nämlich "nicht nur über Geschwindigkeit", so der "Kokser": "Kurze Haken, kurze Ballführung, Mbappe macht nichts Unüberlegtes. Das ist kein Zuckerschlecken, gegen den zu spielen", urteilte der frühere Abwehrspieler.

BVB, Gerücht: Malen-Transfer steht bevor

Demnach zahlen die Dortmunder rund 30 Millionen Euro Ablöse für Malen. Perfekt ist der Transfer jedoch noch nicht. Beide Vereine verhandelten noch über kleinere Klauseln sowie die Höhe der Bonuszahlungen, so die Berichte.

PSV hatte zuletzt eine höhere Ablöse gefordert , da der Klub nicht die volle Summe behalten darf. So fließen 1,5 Prozent der Ablöse an Ajax Amsterdam (450.000 Euro) sowie ein Prozent an den FC Arsenal (300.000 Euro).

Dazu kassiert laut den Ruhr Nachrichten Malens Berater Mino Raiola stolze 30 Prozent der Ablösesumme, also neun Millionen Euro. Die Bild sprach daher in den vergangenen Tagen von einer Ablöseforderung von 40 Millionen Euro, welcher der BVB allerdings nie nachkommen wollte. "Es muss finanziell passen, ansonsten muss man auch mal Nein sagen", sagte zuletzt Sportdirektor Michael Zorc.

Der 22-jährige Malen soll bei den Borussen auf Jadon Sancho (steht vor einem Wechsel zu Manchester United) folgen. Er kann zwar auch auf den Flügeln agieren, beackert aber vorzugsweise die Sturmmitte. Malen kam in der letzten Saison auf überragende 37 Torbeteiligungen (27 Tore, 10 Vorlagen) in 45 Pflichtspielen.

Der BVB reist am Freitag ins Trainingslager ins schweizerische Bad Ragaz, dorthin soll Malen schnellstmöglich reisen. Bei den Schwarz-Gelben soll Malen bis 2026 unterschreiben.

BVB, Gerücht: Wechselt Steffen Tigges nach Köln?

Der BVB hat offenbar einen Abnehmer für Stürmer Steffen Tigges gefunden. Der 1. FC Köln soll Interesse an einer Verpflichtung haben.

Köln-Trainer Steffen Baumgart hatte kürzlich seine Wünsche für Transfers kundgetan: "Einen Linksverteidiger und einen Mittelstürmer", hätte der Ex-Trainer des SC Paderborn gerne noch in seinen Reihen. Der Mittelstürmer soll laut kicker nun Tigges werden.

Der 22-Jährige ist beim BVB gewissermaßen das dritte Rad am Wagen hinter Starstürmer Erling Haaland (21) und Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko (16) und daher abkömmlich.

Nach Angaben des Fachmagazins seien beide Vereine derzeit dabei, eine Lösung zu finden, jedoch gehe es für Köln lediglich um ein Leihgeschäft - am besten ohne Leihgebühr. Grundsätzlich aber scheint es ohnehin im Interesse des BVB zu sein, das EIgengewächs, dessen Vertrag erst im Frühjahr bis 2024 verlängerte wurde, nicht vollends abzuschreiben.

In Köln wäre Tigges allerdings auch nicht unumstritten, schließlich sind dort mit Anthony Modeste und Sebastian Andersson gleich zwei gestandene Stürmer im Kader, die wohl zunächst bessere Karten im Kampf um Stammplätze hätten als er.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Termine zum Saisonstart