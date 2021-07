Borussia Dortmund hat mit großen Abwehrsorgen zu kämpfen. Neues gibt es auch von Mittelfeldspieler Julian Brandt. Die BVB-News heute am Dienstag.

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Kein Preisnachlass bei Julian Brandt?

Julian Brandt zählt beim BVB zu den Sorgenkindern und könnte den Klub bei einem passenden Angebot wohl verlassen. Hatte die italienische Tageszeitung Il Messaggero zuletzt noch berichtet, dass ein Verkauf von Brandt durch einen deutlichen Preisnachlass forciert werden könne, berichtete die Gazzetta dello Sport am Montag Gegenteiliges.

Demnach wolle der BVB auf seiner Ablöseforderung von 25 Millionen Euro beharren, was sich für das stark interessierte Lazio Rom als zu viel erweisen könnte. Die Römer denken deshalb darüber nach, den offensiven Mittelfeldspieler inklusive Kaufoption auszuleihen. Unklar ist, ob dies den Vorstellungen der Dortmunder entspreche.

Neutrainer Marco Rose hatte Brandt jüngst als "hervorragenden Fußballer" bezeichnet und erklärt, dieser sei "überall eine Alternative". Da sich auch der Spieler selbst nicht im Klaren sei, wo er seine Zukunft sieht, seien die Verhandlungen laut Gazzetta derzeit im "Standby-Modus". Sollte Lazio doch noch einen Kauf anstreben, müssten zuerst Einnahmen durch Spielerverkäufe generiert werden.

Sportdirektor Michael Zorc hatte Brandt, der 2019 für 25 Millionen Euro aus Leverkusen zum BVB kam, zuletzt für sein "unglaubliches Potenzial" gelobt, aber gleichzeitig klargestellt: "Ich erwarte von ihm allerdings eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft." Den Ruhr Nachrichten sagte er zuletzt weiter: "Es macht total Sinn, dass er sich dem neuen Trainer beweist."

BVB (Borussia Dortmund): Abwehrsorgen! Hummels, Zagadou und Co. verletzt

Bundesligist Borussia Dortmund hat derzeit mit großen Personalsorgen im Defensivbereich zu kämpfen. Aktuell ist nur der Schweizer Manuel Akanji fit, alle anderen Akteure plagen sich mit mehr oder minder schweren Verletzungen herum. Mats Hummels leidet an einer Entzündung der Patellasehne und fällt allem Anschein sogar etwas länger aus. "Er hat jetzt ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren und wird in der Zeit auch behandelt", so Marco Rose bei Sky.

Zudem sind auch Dan-Axel Zagadou sowie Neuzugang Soumaila Coulibaly angeschlagen. "Es ist schwer zu sagen, wann genau sie wieder einsatzfähig sind. Wir rechnen im Spätsommer mit ihnen", sagte Michael Zorc zuletzt Sport1.

Mit welcher Besetzung der BVB in der Defensivzentrale in die Saison 2021/22 startet, ist also vollkommen offen. Angeblich soll man sogar über einen Transfer von Jeremiah St. Juste vom 1. FSV Mainz 05 nachdenken. Laut Allgemeiner Zeitung gibt es bereits ein Angebot seitens des BVB, dies dementierte Christian Heidel zuletzt aber.

BVB (Borussia Dortmund): Ex-Borusse Weigl will angeblich unbedingt wechseln

Der ehemalige BVB-Star Julian Weigl möchte seinen Klub Benfica angeblich unbedingt verlassen. Wie die portugiesische Sportzeitung A Bola berichtet, hat der 25-Jährige nach einigen Wechselgerüchten um seine Person nun final den Entschluss gefasst, sein Glück bei einem anderen Verein zu versuchen.

Dem Blatt zufolge hat der Hauptstadtklub auch bereits einen Preis für den Deutschen festgelegt: 30 Millionen Euro müsste sich ein interessierter Klub die Dienste Weigls kosten lassen.

Bislang sollen Benfica laut A Bola aber lediglich Angebote von Vereinen vorliegen, deren Ligen Weigl nicht reizen. Hierbei soll es beispielsweise um Ligen aus dem arabischen Raum gehen. Der ehemalige Dortmunder möchte aber ausschließlich in eine der europäischen Top-Spielklassen wechseln.

Weigl wurde 2015 als 19-Jähriger überraschend von Borussia Dortmund verpflichtet. Der bis zu diesem Zeitpunkt für 1860 München spielende Mittelfeldspieler reifte unter Trainer Thomas Tuchel schnell zum Stamm- und Nationalspieler, ehe ihn Verletzungen und der Abgang seines Förderers zurückwarfen.

Im Januar 2020 schloss sich Weigl Benfica an. Dort avancierte er nach Startschwierigkeiten in den letzten Monaten zu einer Stütze der Mannschaft und wurde am Ende der Saison von Fans der Lissaboner gar zum Spieler der Saison gewählt.

BVB (Borussia Dortmund): Offizielle Offerte für Donyell Malen steht wohl bevor

Der Transfer von Donyell Malen von der PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund hängt angeblich an den enormen Beträgen, die Malens Berater Mino Raiola bei einem Deal kassieren würde. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach stünden Raiola 30 Prozent der Ablösesumme zu, was bei einem geschätzten Betrag von 30 Millionen Euro also neun Millionen Euro wären.

Diese 30 Millionen Euro fordern angeblich die Eindhovener, die unter dem Strich dann aber nur 21 Millionen Euro für den Angreifer auf ihrem Konto verbuchen könnten. Dem Bericht zufolge erklärt das auch, warum sich die Niederländer bislang wenig verhandlungsbereit zeigten, was die Ablösesumme angeht.

Bereits seit einigen Wochen verhandeln die beiden Klubs, mit Malen selbst soll sich der BVB schon längst einig sein. Laut der Die Regionalzeitung Eindhovens Dagblad erwartet man bei der PSV noch in diesen Tagen ein offizielles Angebot seitens des BVB. Die Schmerzgrenze des Bundesligisten soll demnach bei 27 bzw. 28 Millionen Euro liegen. Die Bild-Zeitung hatte am Montagabend sogar von einer Forderung Eindhovens in Höhe von 40 Millionen berichtet.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Termine zum Saisonstart