BVB (Borussia Dortmund), Gerüchte: Reinier mit schlechten Karten wegen Olympia-Teilnahme?

Reinier geht in seine zweite Saison als Leihspieler von Real Madrid bei Borussia Dortmund, aber nach einem enttäuschenden ersten Jahr sieht es nun auch nicht nach Besserung unter dem neuen Trainer Marco Rose aus.

Die Ruhr Nachrichten berichten, dass der BVB eine Anfrage vom DFB zur kurzfristigen Abstellung eines Spielers für das Olympia-Turnier in Japan abgelehnt habe. Reinier hingegen hat man ziehen lassen, was einiges über die Wertschätzung für den Offensivspieler aus Brasilien aussagt.

Sollte Reinier mit der Selecao das Endspiel bei Olympia erreichen, wäre er am 7. August noch im Einsatz. Danach folgt ein längerer Urlaub und der verspätete Wiedereinstieg ins Training. Seine BVB-Kollegen wären ihm dann schon um einiges voraus, was ihm keine guten Karten für den weiteren Saisonverlauf bescheren würde.

BVB (Borussia Dortmund), Gerücht: Morey fällt für die gesamte Saison aus

Mateu Morey fällt angeblich für die komplette neue Saison aus. Das berichtet die Bild . Der Spanier hatte sich im Pokal-Halbfinale gegen Kiel schwer am Knie verletzt, Kapsel, Außenband und Kreuzband waren beschädigt.

Die Dortmunder wollen Morey die benötigte Zeit geben, um wieder ganz der Alte zu werden. Dabei rechnen sie angeblich nicht damit, dass sich der Rechtsverteidiger vor dem kommenden Sommer zurückmelden wird.

BVB (Borussia Dortmund), News: Welche Rückennummer bekommt Sancho bei ManUnited?

Jadon Sancho kann nach seinem erwarteten Wechsel vom BVB zu Manchester United offenbar nicht seine aus Dortmunder Zeiten gewohnte Trikotnummer 7 behalten. Die Bekanntgabe des Transfers für 85 Millionen Euro wird in den kommenden Tagen erwartet.

Bei ManUnited hat Edinson Cavani aktuell die 7 und der Uruguayer müsste erst überzeugt werden, seine Nummer zu ändern, bevor Sancho mit der gewohnten Nummer auf dem Rücken auflaufen könnte.

In Manchester hat die 7 einen besonderen Status, denn Legenden wie George Best, Eric Cantona, David Beckham oder Cristiano Ronaldo trugen sie schon im Old Trafford. Derzeit wären andere Nummern bei den Red Devils frei: Die 12, 16, 22, 24 oder die 25 wären allesamt möglich.

