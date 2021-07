Steht mit Thuram nun doch ein Gladbacher auf dem Dortmunder Wunschzettel? Juventus mischt nun offenbar im Haaland-Poker mit. Die BVB-News.

Borussia Dortmund heute am Montag: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Steht mit Marcus Thuram doch ein Gladbacher auf Roses Wunschzettel?

Pokalsieger Borussia Dortmund wird angeblich mit einem Transfer von Gladbachs Marcus Thuram in Verbindung gebracht. Wie L'Equipe berichtet, steht der Flügelstürmer bei mehreren Vereinen auf dem Zettel - auch beim BVB.

Neben dem BVB sollen demnach auch Tottenham Hotspur, die SSC Neapel und die AS Rom an Thuram interessiert sein. Dortmunds neuer Trainer Marco Rose, der in diesem Sommer aus Gladbach zum BVB gewechselt ist, soll sich laut L'Equipe eine erneute Zusammenarbeit mit den Franzosen gut vorstellen können. Dieser würde bei den Schwarz-Gelben den zu Manchester United abgewanderten Jadon Sancho beerben.

Dass es tatsächlich zu einem Transfer zwischen den beiden Borussias kommt, ist jedoch unwahrscheinlich. Zum einen sollen die Verhandlungen mit den potenziellen Sanchp-Nachfolger Donyell Malen bereits weit fortgeschritten sein.

Zum anderen hatte Rose vor seinem Wechsel mit deutlichen Worten betont, dass er keinen Spieler vom alten zum neuen Arbeitgeber transferieren werde: "Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig, aus."

BVB, News: Manchester Uniteds Solskjaer rechnet mit schnellem Sancho-Transfer

Ole Gunnar Solskjaer, Trainer von Manchester United, rechnet mit einem zügigen Transfer von Dortmunds Jadon Sancho zu den Red Devils.

Journalisten sagte der Norweger: "Soweit ich das verstanden habe, geht es nur noch im Papierkram, kleine Details. Ich hoffe, dass wir bald etwas verkünden können."

Er selbst könne eine Finalisierung des Deals kaum erwarten, so Solskjaer: "Lasst uns den Papierkram erledigen und den Transfer ins Ziel bringen, dann kann ich sagen, was ich wirklich über diesen Spieler denke."

Sancho wird wohl in den kommenden Tagen endgültig ins Old Trafford wechseln. Der BVB hat die Einigung mit den Red Devils bereits offiziell bestätigt.

BVB, Gerücht: Auch Juventus steigt wohl in Haaland-Poker ein

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin steigt offenbar ins Rennen um BVB-Stürmerstar Erling Haaland ein.

Wie La Republicca berichtet, sollen die Bianconeri den Norweger als idealen Nachfolger für Superstar Cristiano Ronaldo auserkoren haben.

Ebendieser soll einen Haaland-Deal auch möglich machen: Bei einem Verkauf Ronaldos würde man sich künftig dessen immenses Gehalt in Höhe von rund 31 Millionen Euro sparen und will laut der italienischen Zeitung dadurch die extrem hohe Ablöse für Haaland stemmen.

Ein Transfer des Norwegers zur Alten Dame erscheint jedoch unwahrscheinlich. Zum einen hat der BVB wiederholt betont, dass man Haaland in diesem Sommer nicht abgeben werde und zum anderen berichtete die Gazzetta dello Sport erst kürzlich, dass sich Ronaldo wohl zu einem Verbleib bei Juve entschieden habe.