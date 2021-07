BVB erzielt angeblich Durchbruch bei Malen-Transfer

Die zähen Verhandlungen wegen eines Malen-Deals zwischen Dortmund und Eindhoven stehen offenbar unmittelbar vor dem Abschluss.

Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Angreifer Donyell Malen. Wie die niederländischen Medien Eindhovens Dagblad und Voetbal International berichten, sollen sich der BVB und Malens Klub PSV Eindhoven auf die Rahmendaten des Transfers weitestgehend geeinigt haben.

Demnach zahlen die Dortmunder rund 30 Millionen Euro Ablöse für Malen. Perfekt ist der Transfer jedoch noch nicht. Beide Vereine verhandelten noch über kleinere Klauseln sowie die Höhe der Bonuszahlungen , so die Berichte.

Damit landete Malen in den Top-3 der teuersten BVB-Verpflichtungen. Nur Ousmane Dembele (35 Millionen Euro) und Mats Hummels (30,5 Millionen) kosteten einst höhere Summen.

BVB: Mino Raiola verdient am Malen-Transfer kräftig mit

PSV hatte zuletzt eine höhere Ablöse gefordert , da der Klub nicht die volle Summe behalten darf. So fließen 1,5 Prozent der Ablöse an Ajax Amsterdam (450.000 Euro) sowie ein Prozent an den FC Arsenal (300.000 Euro).

Dazu kassiert laut den Ruhr Nachrichten Malens Berater Mino Raiola stolze 30 Prozent der Ablösesumme , also neun Millionen Euro. Die Bild sprach daher in den vergangenen Tagen von einer Ablöseforderung von 40 Millionen Euro, welcher der BVB allerdings nie nachkommen wollte. "Es muss finanziell passen, ansonsten muss man auch mal Nein sagen", sagte zuletzt Sportdirektor Michael Zorc.

Der 22-jährige Malen soll bei den Borussen auf Jadon Sancho (steht vor einem Wechsel zu Manchester United) folgen . Er kann zwar auch auf den Flügeln agieren, beackert aber vorzugsweise die Sturmmitte . Malen kam in der letzten Saison auf überragende 37 Torbeteiligungen (27 Tore, 10 Vorlagen) in 45 Pflichtspielen.

Der BVB reist am Freitag ins Trainingslager ins schweizerische Bad Ragaz, dorthin soll Malen schnellstmöglich reisen. Bei den Schwarz-Gelben soll Malen bis 2026 unterschreiben.