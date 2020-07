BVB mit erneutem Interesse an Bremens Rashica, Wechselfrist für Sancho angeblich gesetzt - alle News und Gerüchte

Für den Fall, dass Jadon Sancho den BVB in diesem Sommer verlässt, haben die Schwarz-Gelben angeblich Milot Rashica als Nachfolger im Blick.

Das Thema der Sommerpause bei ist der mögliche Abgang von Jadon Sancho. Sollte der Engländer die Schwarz-Gelben doch verlassen, soll Milot Rashica von nun wieder auf die Wunschliste des BVB gerückt sein.

Um Klarheit in der Personalie Sancho zu bekommen, will der BVB vor dem Beginn des Trainingslagers am 10. August angeblich von ihm wissen, ob er bei den Dortmundern bleiben möchte.

Mit dem Transfer von Jude Bellingham hat Borussia Dortmund zuletzt ein erneutes Ausrufezeichen an die internationale Konkurrenz gesendet. Mit Yusuf Demir von soll der BVB nun bereits das nächste Talent ins Visier genommen haben.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Samstag findet Ihr hier.

Milot Rashica taucht auf BVB-Wunschliste als Sancho-Alternative auf

Bereits im vergangenen Sommer und auch in der Winterpause wurde Milot Rashica (24) mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun soll der außen wie im Zentrum einsetzbare Stürmer von Werder Bremen wieder in den Fokus des BVB gerückt sein. Laut der britischen Zeitung Telegraph würden die Schwarz-Gelben den kosovarischen Nationalspieler gerne unter Vertrag nehmen, sollte der mit in Verbindung gebrachte Jadon Sancho (20) den Verein verlassen.

Rashica wäre deutlich günstiger zu bekommen als Sancho. Sein Vertrag in Bremen läuft zwar noch bis 2022, er hat aber die Erlaubnis für einen Wechsel. und diverse Vereine aus und gelten als weitere potentielle Abnehmer für den Angreifer.



Jadon Sancho soll sich bis zum 10. August erklären

Im Gegensatz zum FC Bayern oder auch RB Leipzig ist der BVB nicht mehr international vertreten. Deswegen starten die Borussen erst in der kommenden Woche wieder mit dem Training.

Vom 10. bis zum 17. August reisen die Schwarz-Gelben dann traditionell nach Bad Ragaz in die für ihr Sommer-Trainingslager. Bis dahin will der BVB den Fall Jadon Sancho gelöst haben. "Entweder ist Sancho am 10. August dabei - und bleibt. Oder er ist nicht dabei - und der Verein hat eine neunstellige Summe eingenommen", schreiben die Ruhr Nachrichten.



Bericht: BVB wohl an Yusuf Demir von Rapid Wien interessiert

Borussia Dortmund hat nach dem Transfer von Jude Bellingham angeblich bereits das nächste Talent ins Visier genommen: Wie fussballtransfers.com berichtet, soll der BVB den 17-jährigen Yusuf Demir von Rapid Wien beobachten.

Demnach seien die BVB-Scouts angetan vom offensiven Mittelfeldspieler, der seit dem Restart der österreichischen bereits in fünf Spielen zum Einsatz gekommen ist. Der U17-Nationalspieler werde in Dortmund aber eher als eine Option für die Zukunft angesehen.

"Wir werden auf keinen Fall einen Transfer erzwingen. Wenn es im kommenden Winter oder im Sommer 2021 so weit sein sollte, dann ist es so – aber jetzt ist es wichtig, dass Yusuf bei Rapid Spielpraxis und Profieinsätze bekommt", erklärte Berater Emre Öztürk bei FT.

Rassistische Beschimpfungen gegen Neuzugang: BVB stellt sich hinter Bellingham

Borussia Dortmund hat nach rassistischen Beschimpfungen gegen seinen Neuzugang Jude Bellingham reagiert und den Vorfall verurteilt. "Rassismus hat bei Borussia Dortmund keinen Platz! Wir freuen uns auf Dich, Jude!", schrieb der deutsche Vizemeister bei Twitter.

Der englische U17-Nationalspieler Bellingham (17) war nach seinem Wechsel von seinem Heimatklub Birmingham City zum BVB bei Twitter beleidigt worden. "Wir unterstützen Jude Bellingham nach den rassistischen Beschimpfungen über Social Media", teilte der BVB mit.

Wir unterstützen @BellinghamJude nach den rassistischen Beschimpfungen über Social Media. Rassismus hat bei Borussia Dortmund keinen Platz! Wir freuen uns auf Dich, Jude!

#BorussiaVerbindet #NoToRacism — Borussia Dortmund (@BVB) July 23, 2020

Dortmund hatte am Montag bekennt gegeben, dass Bellingham zum Vizemeister wechselt. Die Ablöse soll bei rund 25 Millionen Euro liegen.

BVB: Borussia Dortmund steigt wohl in Poker um Real Madrids Reinier ein

Bayer Leverkusen bekommt im Buhlen um Real Madrids Reinier wohl Konkurrenz von Borussia Dortmund. Nach Informationen von Goal und SPOX sehen die Verantwortlichen der Werkself den 18-Jährigen als potenziellen Nachfolger von Kai Havertz, der Leverkusen womöglich nach der Saison verlassen wird. Doch neben Bayer sollen auch und eben auch der BVB interessiert sein. Das berichtet die AS.

Das Blatt erklärt auch, warum die Königlichen den Brasilianer zumindest für ein Jahr ausleihen wollen. In gilt die Regel, dass nur drei Nicht-EU-Ausländer spielen dürfen, diese Plätze sind bei Real für Eder Militao, Vinicius Junior und Rodrygo verplant.

Es gibt Bestrebungen, dass Vinicius einen spanischen Pass bekommen soll, doch die Corona-Pandemie hat diesen Prozess verlangsamt. Deswegen wollen die Königlichen das brasilianische Juwel Reinier zumindest für ein Jahr verleihen.

BVB: Marius Wolf zur ?

Marius Wolf war in der vergangenen Saison an ausgeliehen und die Berliner würden den Flügelspieler auch gerne weiterverpflichten. Allerdings bietet der Hauptstadtklub nur fünf Millionen Euro, was für Borussia Dortmund wohl zu niedrig ist.

Nach Informationen der Bild gibt es noch einen weiteren Interessenten und zwar die AS Monaco mit Neu-Trainer Niko Kovac. Der Kroate und Wolf arbeiteten bereits in Frankfurt zusammen. 2017 hatte Kovac den inzwischen 25-Jährigen von Hannover in die Main-Metrople gelockt, bevor dieser 2018 zum BVB wechselte.

Das Team aus dem Fürstentum will nach Platz neun in der Vorsaison wieder mächtig aufrüsten und hat trotz der Corona-Pandemie weiterhin tiefe Taschen. So sollten die vom BVB aufgerufenen zehn Millionen Euro für die Monegassen kein Problem sein.