BVB wohl in Poker um Real Madrids Reinier eingestiegen, Rapid-Talent Yusuf Demir im Visier von Borussia Dortmund? Alle News und Gerüchte

Der BVB ist wohl in den Poker um Real Madrids Reinier eingestiegen und soll mit Rapid-Talent Yusuf Demir das nächste Talent ins Visier genommen haben.

Mit dem Transfer von Jude Bellingham hat zuletzt ein erneutes Ausrufezeichen an die internationale Konkurrenz gesendet. Mit Yusuf Demir von soll der BVB nun bereits das nächste Talent ins Visier genommen haben.

Zudem soll sich der Bundesligist auch mit Reinier von befassen und im Rennen um den 18-Jährigen Konkurrenz machen. Bei den Abgängen könnte es ebenfalls demnächst Neuigkeiten geben: Neben soll sich auch die mit dem neuen Trainer Niko Kovac für Marius Wolf interessieren.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Freitag findet Ihr hier.

Bericht: BVB wohl an Yusuf Demir von Rapid Wien interessiert

Borussia Dortmund hat nach dem Transfer von Jude Bellingham angeblich bereits das nächste Talent ins Visier genommen: Wie fussballtransfers.com berichtet, soll der BVB den 17-jährigen Yusuf Demir von Rapid Wien beobachten.

Quelle: Imago Images / GEPA Pictures

Demnach seien die BVB-Scouts angetan vom offensiven Mittelfeldspieler, der seit dem Restart der österreichischen bereits in fünf Spielen zum Einsatz gekommen ist. Der U17-Nationalspieler werde in Dortmund aber eher als eine Option für die Zukunft angesehen.

"Wir werden auf keinen Fall einen Transfer erzwingen. Wenn es im kommenden Winter oder im Sommer 2021 so weit sein sollte, dann ist es so – aber jetzt ist es wichtig, dass Yusuf bei Rapid Spielpraxis und Profieinsätze bekommt", erklärte Berater Emre Öztürk bei FT.

Rassistische Beschimpfungen gegen Neuzugang: BVB stellt sich hinter Bellingham

Borussia Dortmund hat nach rassistischen Beschimpfungen gegen seinen Neuzugang Jude Bellingham reagiert und den Vorfall verurteilt. "Rassismus hat bei Borussia Dortmund keinen Platz! Wir freuen uns auf Dich, Jude!", schrieb der deutsche Vizemeister bei Twitter .

Quelle: Getty Images

Der englische U17-Nationalspieler Bellingham (17) war nach seinem Wechsel von seinem Heimatklub Birmingham City zum BVB bei Twitter beleidigt worden. "Wir unterstützen Jude Bellingham nach den rassistischen Beschimpfungen über Social Media", teilte der BVB mit.

Wir unterstützen @BellinghamJude nach den rassistischen Beschimpfungen über Social Media. Rassismus hat bei Borussia Dortmund keinen Platz! Wir freuen uns auf Dich, Jude!

#BorussiaVerbindet #NoToRacism — Borussia Dortmund (@BVB) July 23, 2020

Dortmund hatte am Montag bekennt gegeben, dass Bellingham zum Vizemeister wechselt. Die Ablöse soll bei rund 25 Millionen Euro liegen.

Quelle: SID

BVB: Borussia Dortmund steigt wohl in Poker um Real Madrids Reinier ein

Bayer Leverkusen bekommt im Buhlen um Real Madrids Reinier wohl Konkurrenz von Borussia Dortmund. Nach Informationen von Goal und SPOX sehen die Verantwortlichen der Werkself den 18-Jährigen als potenziellen Nachfolger von Kai Havertz , der Leverkusen womöglich nach der Saison verlassen wird. Doch neben Bayer sollen auch und eben auch der BVB interessiert sein. Das berichtet die AS .

Quelle: Instagram / @reinier.jesus

Das Blatt erklärt auch, warum die Königlichen den Brasilianer zumindest für ein Jahr ausleihen wollen. In gilt die Regel, dass nur drei Nicht-EU-Ausländer spielen dürfen, diese Plätze sind bei Real für Eder Militao, Vinicius Junior und Rodrygo verplant.

Es gibt Bestrebungen, dass Vinicius einen spanischen Pass bekommen soll, doch die Corona-Pandemie hat diesen Prozess verlangsamt. Deswegen wollen die Königlichen das brasilianische Juwel Reinier zumindest für ein Jahr verleihen.

BVB: Marius Wolf zur AS Monaco?

Marius Wolf war in der vergangenen Saison an Hertha BSC ausgeliehen und die Berliner würden den Flügelspieler auch gerne weiterverpflichten. Allerdings bietet der Hauptstadtklub nur fünf Millionen Euro, was für Borussia Dortmund wohl zu niedrig ist.

Quelle: Getty Images

Nach Informationen der Bild gibt es noch einen weiteren Interessenten und zwar die AS Monaco mit Neu-Trainer Niko Kovac. Der Kroate und Wolf arbeiteten bereits in Frankfurt zusammen. 2017 hatte Kovac den inzwischen 25-Jährigen von Hannover in die Main-Metrople gelockt, bevor dieser 2018 zum BVB wechselte.

Das Team aus dem Fürstentum will nach Platz neun in der Vorsaison wieder mächtig aufrüsten und hat trotz der Corona-Pandemie weiterhin tiefe Taschen. So sollten die vom BVB aufgerufenen zehn Millionen Euro für die Monegassen kein Problem sein.

Luca Unbehaun als Torhüter Nummer drei beim BVB: "Er hat etwas von Oliver Kahn"

Letztlich war es einem Zufall, aber vor allem Marco Knoops Pünktlichkeit zu verdanken. Der heutige Torwarttrainer des Istanbuler Traditionsklubs arbeitete vor neun Jahren noch in der Jugendabteilung des und fuhr wie gewohnt rechtzeitig zum Training ins Nachwuchszentrum an der Hiltroper Straße. Dort traf er schließlich auf Luca Unbehaun, heute die Nummer drei im Tor von Borussia Dortmund.

"Es war ein Probetrainingstag. Dort ist er mir das erste Mal aufgefallen", erinnert sich Knoop gegenüber Goal und SPOX. Unbehaun war damals zehn Jahre alt und wie die anderen Spieler sowie deren Eltern frühzeitig vor Ort.

"Die haben dann miteinander herumgekickt und ich habe zugeschaut. Dabei ist mir dieser kleine Blonde mit den langen Haaren und seinem forschen, sehr selbstbewussten Auftreten aufgefallen, weil er ein Tor nach dem anderen schoss. Als der Torwart keinen Bock mehr hatte, stellte er sich in den Kasten und sprang wie wild umher. Ich dachte mir: Der kann nicht nur schießen, der kann auch halten", sagt Knoop.

Quelle: Imago Images / Kirchner / Christopher Neundorf

Der heute 41-Jährige fackelte nicht lange, ging auf Unbehaun zu und fragte ihn, ob er Lust auf ein richtiges Torwarttraining habe. "Da kam gleich sein Vater an und meinte: Nein, nein, der ist eigentlich als Stürmer für das Probetraining angemeldet", erzählt Knoop schmunzelnd.

Das Ende vom Lied: Der VfL fand Gefallen an Unbehaun - sowohl als Feld-, als auch als Torspieler. Knoop nahm ihn in der Folge unter seine Fittiche und trainierte mit ihm zweimal wöchentlich: per Einzeltraining und in einer Gruppe älterer Torhüter. "Er hat unheimlich viel aufgesaugt und ist richtig gut geworden", sagt Knoop. "Für seine Entwicklung war es förderlich, dass er auch weiter im Feld mitspielte. Ab der U12 stand er dann nur noch zwischen den Pfosten."