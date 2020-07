BVB: Meunier spricht über Witsel-Beteiligung bei Wechsel, Zorc will keinen Haaland-Ersatz - alle News und Gerüchte

Beim BVB dreht sich aktuell viel um Transfers. Neuzugang Thomas Meunier hat seinen Wechsel erklärt und Michael Zorc spricht über einen Haaland-Ersatz.

Nach seiner Ankunft bei spricht Thomas Meunier über seinen Wechsel, wie dieser abgelaufen ist und welche Rolle Axel Witsel bei der ganzen Sache gespielt hat. Außerdem: Michael Zorc über einen möglichen Ersatz für Erling Haaland.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Donnerstag findet Ihr hier.

BVB - Thomas Meunier verrät: Das hatte Axel Witsel mit meinem Wechsel zu tun

Neuzugang Thomas Meunier von Borussia Dortmund hat über die Beteiligung seines Landsmannes Axel Witsel an seinem Transfer zum BVB gesprochen.

"Er war vielleicht zu fünf Prozent involviert. Axel ist ein sehr ehrlicher Mensch. Wenn ich ihn nach seiner Meinung frage, lügt er mich nicht an", sagte Meunier in einem Interview mit Patrick Owomoyela im YouTube-Kanal der Schwarz-Gelben und fügte an: "Als er mir sagte, dass Borussia Dortmund ein großartiger Club ist, dann wusste ich, dass es auch wirklich so ist. Er sagte mir, dass es ein großer Verein ist - mit vielen Fans."

Ausschlaggebend für den Transfer war Witsel letztlich aber nicht. "Es war ohnehin mein Wunsch, zu Borussia Dortmund zu wechseln", betonte Meunier weiter.

BVB: Michael Zorc spricht über Haaland-Backup

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich gegen einen Transfer eines zentralen Stürmers als Ersatz für Erling Haaland ausgesprochen. "Wir haben in der vergangenen Saison nicht zu wenig Tore geschossen", sagte er im kicker auf die Frage, ob der Klub nicht noch einen zweiten Stürmer braucht.

Allgemein wird, so Zorc weiter, beim BVB in Sachen Transfers nicht mehr allzu viel passieren. Nur im Falle eines Abgangs von Jadon Sancho sieht Zorc "Handlungsbedarf". Der 20-jährige Engländer wird seit Wochen mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht - aussichtsreichster Kandidat soll laut Medienberichten sein.

BVB: Neuzugang Jude Bellingham mit Tränen-Abschied von Birmingham City

Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham hat sich emotional von seinem bisherigen Klub Birmingham City verabschiedet. Bei seiner Auswechslung in der 75. Minute bei der 1:3-Niederlage gegen Derby County am Mittwochabend flossen beim 17-Jährigen die Tränen.

"Ich habe versucht, mich zu verstecken", sagte Bellingham, nachdem er unter dem Applaus seiner Mitspieler von den Emotionen übermannt den Rasen verlassen hatte. "Ich liebe diesen Klub, bin einfach ein riesiger Fan."

Bereits im Alter von sieben Jahren hatte sich Bellingham Birmingham City angeschlossen. Nach zehn Jahren im Verein wechselte der Mittelfeldspieler nun für rund 25 Millionen Euro zum BVB, wo er einen Fünfjahres-Vertrag unterschrieben haben soll.

