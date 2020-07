BVB: Balerdi wohl kurz vor Wechsel, Youssoufa Moukoko offenbar mit Spezialtraining - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der Wechsel von Top-Talent Jude Bellingham ist unter Dach und Fach. Damit sind die Transferplanungen beim BVB vorerst abgeschlossen - es sei denn, Jadon Sancho verlässt den Klub. Dann will Sportdirektor Michael Zorc noch einmal auf dem Markt aktiv werden.

Unterdessen könnte die Borussia einen weiteren Abgang verzeichnen: Der Wechsel von Innenverteidiger Leonardo Balerdi zu steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

We promise to take good care of him, @BCFC! 😌🤝 https://t.co/einXigxsjr