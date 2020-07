BVB: Marius Wolf zur AS Monaco?

Monacos neuer Trainer Niko Kovac könnte offenbar bald mit Marius Wolf von Borussia Dortmund zusammenarbeiten, ein Wechsel scheint denkbar.

Marius Wolf war in der vergangenen Saison an die Hertha ausgeliehen und die Berliner würden den Flügelspieler auch gerne weiterverpflichten. Allerdings bietet der Hauptstadtklub nur fünf Millionen Euro, was für den BVB wohl zu niedrig ist.

Nach Informationen der Bild gibt es noch einen weiteren Interessenten und zwar die mit Neu-Trainer Niko Kovac. Der Kroate und Wolf arbeiteten bereits in Frankfurt zusammen. 2017 hatte Kovac den inzwischen 25-Jährigen von Hannover in die Main-Metrople gelockt, bevor dieser 2018 zum BVB wechselte.

Marius Wolf für zehn Millionen Euro nach Monaco?

Das Team aus dem Fürstentum will nach Platz neun in der Vorsaison wieder mächtig aufrüsten und hat trotz der Corona-Pandemie weiterhin tiefe Taschen. So sollten die vom BVB aufgerufenen zehn Millionen Euro für die Monegassen kein Problem sein.

Wolf absolvierte in der vergangenen Saison 21 Spiele für die Hertha, dabei gelangen ihm ein Tor sowie drei Vorlagen.