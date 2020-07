BVB: Bellingham-Transfer fix, Sechs Spieler wohl auf der Streichliste - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während der Bellingham-Deal fix ist, dürfen wohl sechs Spieler Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Alles News zum BVB.

Das Personalkarussell bei dreht sich weiter. Nun gab der BVB die Verpflichtung von Top-Talent Jude Bellungham offiziell bekannt.

Unterdessen sollen sechs Spieler den Verein verlassen und damit Mario Götze folgen. Der Weltmeister von 2014 wird sich angeblich noch in dieser Woche entscheiden, wo er seine Zukunft fortsetzt.

Außerdem: Marseille-Coach Andre Villas-Boas spricht über die Gerüchte um Leonardo Balerdi und Mario Götze könnte Nico Kovac nach Monaco folgen.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Montag findet Ihr hier.

Mehr Teams

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB (Borussia Dortmund): Transfer von Jude Bellingham ist perfekt

Der Wechsel von Top-Talent Jude Bellingham von Birmingham City zu Borussia Dortmund ist perfekt. Das gaben die Schwarz-Gelben am Montagvormittag offziell bekannt. In Dortmund erhält der Youngster einen "langfristigen Vertrag und "ist sofort für den Profi-Kader eingeplant".

"Jude Bellingham hat sich voller Überzeugung für den BVB entschieden und dabei selbstverständlich in erster Linie die sportliche Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, im Blick gehabt“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc: "Er hat ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren weiterentwickeln wollen. Schon jetzt verfügt er über erstaunlich viel Qualität im eigenen Ballbesitz genauso wie gegen den Ball, obendrein zeichnet den Spieler auch eine starke Mentalität aus. Wir sehen in Jude auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt.“

"Der Weg des BVB, aber insbesondere wie sie jungen Spielern dabei helfen, besser zu werden, hat mir persönlich und auch meiner ganzen Familie die Entscheidung sehr einfach gemacht. Ich kann es kaum erwarten, in einem der schönsten Stadien der Welt zu spielen, hoffentlich so bald wie möglich auch wieder vor über 80.000 Zuschauern", wird Bellingham in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Der Engländer, der beim BVB die Rückennummer 22 erhält, steigt am 30. Juli in die Saisonvorbereitung ein.

Quelle: Getty/Goal

BVB (Borussia Dortmund): Schnappt sich Monacos Neu-Trainer Nico Kovac Mario Götze?

Ex-BVB-Star Mario Götze ist offenbar ins Visier der geraten. Das berichtet die Bild. Demnach könnte der Weltmeister von 2014 Ex-Bayern-Coach Niko Kovac, der am Sonntag als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde , nach folgen.

Nach Informationen der Bild soll bis kommende Woche eine Entscheidung über die Zukunft des 28-Jährigen fallen. Der Offensivspieler ist seit Juli vertragslos und wäre daher ablösefrei zu haben.

Zuletzt wurde Götze unter anderem mit den beiden Rom-Klubs, der AC Florenz sowie dem FC Sevilla in Verbindung gebracht.



Quelle: Imago Images

BVB - Balerdi, Schulz und Co: So sieht wohl die Streichliste von Borussia Dortmund aus

Mit dem bereits getätigten Transfer von Thomas Meunier (kam von PSG) sowie dem bevorstehenden Wechsel von Top-Talent Jude Bellingham sind die Dortmunder Transferplanungen mit Blick auf Neuzugänge abgeschlossen. Lediglich bei einem Wechsel von Jadon Sancho werden die Westfalen noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.

Auf der Abgangsseite sind die Personalien Andre Schürrle (Vertragsauflösung und Karriereende) , Jeremy Toljan (bleibt bei Sassuolo), Ömer Toprak (wechselt fest zu ) sowie Mario Götze (Vertrag wurde nicht verlängert) geklärt. Allerdings sollen noch weitere Profis die Schwarz-Gelben verlassen.

Die Bild nennt sechs weitere Spieler, die auf der Streichliste von Sportdirektor Michael Zorc stehen sollen.

Demnach plant der BVB, Leonardo Balerdi abzugeben. Der Innenverteidiger konnte sich seit seinem Wechsel im Januar 2019 nicht durchsetzen und kam lediglich auf einen Startelfeinsatz bei der Borussia. Zuletzt zeigte Olympique Marseille Interesse am 21-jährigen Argentinier und auch Zorc zeigte sich gesprächsbereit.

Die zuletzt ausgeliehenen Sergio Gomez (19, SD ), Dzenis Burnic (22, ) und Felix Passlack (21, Sittard) haben wohl ebenfalls keine Zukunft in Dortmund. Wie es mit den Talenten weitergeht, ist derzeit offen. Serie-A-Klub Calcio soll Interesse an Passlack haben, während ein Verbleib von Gomez bei -Aufsteiger Huesca nicht ausgeschlossen ist.

Darüber hinaus können Nico Schulz (27) und Thomas Delaney (28) im Sommer gehen. Schulz, der erst zur vergangenen Spielzeit für 25,5 Millionen Euro aus Hoffenheim kam, stand in der abgelaufenen Bundesligasaison lediglich siebenmal in der BVB-Startelf. Nach Informationen der Bild kann der Außenverteidiger die Borussia bei einem passenden Angebot verlassen. Auch ein Leihgeschäft ist demnach denkbar. Gleiches gilt für Delaney, dem Dortmund bei einer entsprechenden Offerte keine Steine in den Weg legen würde. Der Däne wäre hinter Emre Can, Axel Witsel und dem Fast-Dortmunder Bellingham nur noch vierte Wahl im Mittelfeld des Vizemeisters.



Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): Franck Ribery soll Mario Götze und Mario Mandzukic offenbar nach Florenz locken

Der frühere Bayern-Star Franck Ribery soll offenbar seine einstigen Teamkollegen Mario Götze und Mario Mandzukic zur AC Florenz locken. Das berichten die Bild und der Corriere dello Sport übereinstimmend.

Demnach tritt der Franzose als Vermittler in den Gesprächen auf. Ribery spielte sowohl mit Götze (2013-2016) als auch mit Mandzukic (2012-2014) gemeinsam beim deutschen Rekordmeister.



Quelle: Bongarts

BVB (Borussia Dortmund): Leonardo Balerdi zu ? Andre Villas-Boas äußert sich zu den Gerüchten

BVB-Innenverteidiger Leonardo Balerdi (21) wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich OM-Coach Andre Villas-Boas zu den Gerüchten um den Argentinier.

"Wir wissen, dass auch andere Klubs an ihm interessiert ist", erklärte der Portugiese im Anschluss an das Freundschaftsspiel gegen den FC Pinzgau und schob nach: "Ich hoffe, wir lassen uns diese Möglichkeit nicht entgehen."

In Dortmund steht Balerdi noch bis 2024 unter Vertrag, kommt allerdings nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.



Quelle: Imago Images / Poolfoto