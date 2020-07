BVB: Möglicher Sancho-Ersatz hat sich wohl gegen Borussia Dortmund entschieden, Reus wohl weiterhin nicht schmerzfrei - alle News und Gerüchte

Aus einem Transfer von Ferran Torres wird offenbar nichts. Der BVB soll nicht vollends überzeugt gewesen sein, den Spanier zieht es auf die Insel.

Der BVB zieht im Transferrennen um Ferran Torres offenbar den Kürzeren. Der Offensivakteur vom soll nach in die Premier League wechseln. Außerdem: Kapitän Marco Reus ist anscheinend weiterhin nicht schmerzfrei - im Gegenteil: Die Schmerzen sollen sogar wieder größer geworden sein.

, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Mittwoch findet Ihr hier.

BVB: Ferran Torres wird wohl nicht kommen - den Spanier zieht es offenbar nach England

Lange galt Offensivspieler Ferran Torres beim BVB als möglicher Ersatz für Jadon Sancho. Nun hat sich der 20-Jährige aber offenbar entschieden, vom FC Valencia zu zu wechseln. Das berichtet die Sport Bild . Bereits vor Tagen wurde bekannt, dass die Skyblues sich sehr stark für den Spanier interessieren .

Bei Borussia Dortmund soll man aber, so der Bericht weiter, nicht vollständig überzeugt vom Potenzial des Youngsters gewesen sein. So soll er bei Schwarz-Gelb für zu torungefährlich befunden worden sein. Auch der FC Bayern München wurde kurzzeitig in der Liste der Interessenten für Torres, der wohl eine Ablösesumme im Bereich von 35 bis 40 Millionen Euro kosten wird, geführt .

BVB: Kapitän Marco Reus hat offenbar weiterhin Schmerzen

Marco Reus plagen offenbar weiterhin Schmerzen im Oberschenkel. Einem Bericht der Sport Bild zufolge laboriert der BVB-Kapitän immer noch an den Folgen seines Sehnenanrisses im Oberschenkel von Anfang Februar.

Beim 31-Jährigen zwicke es vor allem bei Schussübungen. Zudem seien die Schmerzen größer geworden, nachdem er Anfang Juni Teile des Teamtrainings absolviert hatte. Diese seien bis heute noch nicht signifikant zurückgegangen.

Aktuell weilt Reus im Urlaub auf Ibiza. Dort arbeitet er mit Dortmunds Physiotherapeut Thomas Zetzmann am Comeback.

Reus hatte sich die Verletzung im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen zugezogen. Seit der 2:3-Niederlage am 4. Februar kam er nicht mehr zum Einsatz.

Damien Le Tallec: Der wilde Karriereweg des ersten ausländischen BVB-Talents der Neuzeit

2009 holte der BVB mit Damien Le Tallec ein französisches Sturmtalent. Wenig später begann für ihn ein sechsjähriges Abenteuer in Osteuropa.

Yahaya Mallam, Vladimir But, Conor Casey und Anderson Thiago de Souza haben eine Gemeinsamkeit mit Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham. Alle Vier wechselten einst als U19-Spieler aus dem Ausland zum BVB. Das liegt jedoch bisweilen schon 25 Jahren zurück.

Das gewissermaßen erste Talent der Neuzeit, das die Borussia außerhalb von rekrutierte, war Damien Le Tallec. Der Stürmer kam im Sommer 2009 mit 19 Jahren zu den Schwarzgelben, es begann damals die zweite Saison unter Jürgen Klopp.

Schon zu dieser Zeit hatte der BVB internationale Konkurrenz. Der bei im ersten französischen Ausbildungszentrum gereifte Le Tallec, der dort mit 17 einen Profivertrag erhielt, war schon auf dem Weg zum , ehe er aufgrund vereinsinterner Querelen zurück in die Bretagne geordert wurde. Auch der FC Valencia legte ihm einen Vertrag vor, doch kurz darauf schlug die Borussia zu.

BVB: Leonardo Balerdi verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu

Borussia Dortmund verleiht Abwehrtalent Leonardo Balerdi für die Saison 2020/21 an den französischen Erstligisten Olympique Marseille. Das gab der BVB am Dienstagabend offiziell bekannt .

"Leonardo Balerdi ist mit dem Wechselwunsch auf uns zugekommen. Er erhofft sich in Marseille mehr Spielpraxis. Wir bedanken uns für sein Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft den größtmöglichen Erfolg“, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

BVB: Leonardo Balerdi hat in Dortmund noch Vertrag bis 2024

➡️🇫🇷 Der #BVB hat sich mit @OM_Officiel auf eine Leihe von @leoobalerdi5 für die kommende Saison 2020/21 verständigt.



Alles Gute für die kommende Spielzeit in , Leo! 👏 — Borussia Dortmund (@BVB) July 21, 2020

Ob eine Kaufoption für Marseille besteht, teilte der BVB nicht mit. Balerdis Vertrag beim deutschen Vizemeister ist noch bis Sommer 2024 datiert.