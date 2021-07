Donyell Malen könnte schon heute den Medizincheck beim BVB absolvieren, während Thomas Delaney verlängern soll. Alle News zu Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund heute am Samstag: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

BVB: Absolviert Donyell Malen schon heute den Medizincheck bei Borussia Dortmund?

Der Wechsel von Donyell Malen von der PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund deutet sich seit Wochen an. Nun könnte es offenbar demnächst Vollzug geben.

Einem Bericht der Bild zufolge könnte der 22-jährige Mittelstürmer nämlich noch am heutigen Samstag den Medizincheck beim BVB absolvieren. Dortmund überweist wohl eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro an die PSV.

Malen soll beim BVB die Nachfolge von Jadon Sancho antreten. Der englische Offensivspieler verließ die Westfalen in Richtung Manchester United, wie am Freitag endgültig offiziell vermeldet wurde.

BVB, News: Verlängert Thomas Delaney bei Borussia Dortmund?

Thomas Delaney galt ob seines 2022 auslaufenden Vertrages zuletzt eigentlich als ein Kandidat, den Borussia Dortmund noch in diesem Sommer verkaufen will. Nun deutet sich jedoch eine überraschende Wende an.

Denn laut Ruhr Nachrichten steht der dänische Nationalspieler vor einer Vertragsverlängerung beim BVB. Dem Bericht zufolge hat es entsprechende Gespräche zwischen Verein und Spielerseite bereits gegeben.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler spielt seit 2018 für Dortmund. Seinerzeit war er für 20 Millionen Euro von Werder Bremen gekommen.

BVB heute: Borussia Dortmund vs. Bilbao live im TV und STREAM sehen

Borussia Dortmund trifft im dritten Testspiel der Vorbereitung auf den ersten wirklich namhaften Gegner. Die Dortmunder starten am 23. Juli ins Trainingslager in Bad Ragaz und bekommen es am 24. Juli mit dem spanischen Vertreter Athletic Bilbao zu tun. Für Dortmund ist es der erste Härtetest.

BVB, News: Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United offiziell

Der Transfer des englischen Nationalspielers Jadon Sancho von Borussia Dortmund zum Premier-League-Rekordmeister Manchester United ist in trockenen Tüchern . United verkündete den Transfer am Freitagmittag mit einem Video auf Twitter, auch der BVB bestätigte den Deal. Der 21-Jährige unterschrieb einen bis 2026 datierten Vertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

This is his home.

This is where he belongs.



"Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland und in die Premier League zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit absolut korrekt verhalten. Ich möchte mich daher im Namen aller Borussen bei ihm bedanken", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Jadon hat in den vier Jahren bei uns eine tolle Entwicklung vollzogen, insbesondere in der Schlussphase der vergangenen Saison hat er mit wichtigen Toren und Assists zum Mannschaftserfolg beigetragen", ergänzte Sportdirektor Michael Zorc.

Die Vollzugsmeldung war bereits erwartet worden, nachdem Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Sonntag erklärt hatte: "So, wie ich es gehört habe, geht es nur noch um den Papierkram, ehe wir etwas verkünden. Lasst uns das erledigen, ihn zu uns holen und dann werde ich erzählen, was ich wirklich über diesen Spieler denke." Michael Zorc äußerte sich ähnlich, als er den Ruhrnachrichten sagte, der Transfer sei für ihn "gedanklich durch".

BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Termine zum Saisonstart