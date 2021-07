BVB (Borussia Dortmund) vs. Athletic Bilbao heute: Das Testspiel live im TV und LIVE-STREAM sehen

Der BVB trifft im ersten Härtetest auf Athletic Bilbao. Alle Infos zur Übertragung des Testspiels im Free-TV oder LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Borussia Dortmund trifft im dritten Testspiel der Vorbereitung auf den ersten wirklich namhaften Gegner. Die Dortmunder starten am 23. Juli ins Trainingslager in Bad Ragaz und bekommen es am 24. Juli mit dem spanischen Vertreter Athletic Bilbao zu tun. Für Dortmund ist es der erste Härtetest.

Der neue Trainer Marco Rose hat aktuell ein Problem: Der Profikader gibt nicht genügend Innenverteidiger her. Dan-Axel Zagadou und Neuzugang Soumaïla Coulibaly fallen beide verletzt aus, Mats Hummels und Manuel Akanji kommen aus dem Urlaub (nach der EM 2021) und haben einiges an Trainingsrückstand. Darum musste Rose bislang vor allem auf Spieler aus der Reserve zurückgreifen. Während es gegen den unterklassigen Gegner aus Gießen noch kein Problem war (2:0), sah man bereits gegen den VfL Bochum, dass dies nach hinten losgehen kann (1:3).

Bilbao hat bereits zwei Testspiele hinter sich. Gegen den FC St. Gallen musste man sich noch geschlagen geben (1:2), gegen Dynamo Kiew ging man als Sieger vom Platz (1:0). Während die Basken von 2013 bis 2017 konstant um die internationalen Plätze mitspielten, waren die letzten Jahre relativ ernüchternd. Die abgelaufene Spielzeit beendete Bilbao sogar nur auf Rang zehn. Und das trotz einiger talentierter Kicker in den eigenen Reihen.

BVB vs. Athletic Bilbao heute live sehen: Das Freundschaftsspiel auf einen Blick

Wettbewerb Testspiel - Saisonvorbereitung Begegnung BVB vs. Athletic Bilbao Anpfiff 24. Juli - 16 Uhr Ort Kybunpark (St. Gallen, Schweiz)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Athletic Bilbao heute: Ist das Spiel live im TV zu sehen?

Die Partie zwischen dem BVB und Bilbao wird live im Free-TV zu sehen sein. Der Sender ServusTV überträgt die Begegnung sowohl im Fernsehen als auch im LIVE-STREAM.

BVB vs. Athletic Bilbao heute live im Free-TV bei ServusTV

Wie bereits erwähnt wird ServusTV die Partie zwischen dem BVB und Athletic Bilbao übertragen. Die Übertragung beginnt um 15.55 Uhr. Im Anschluss an die Begegnung wird es um 17.45 Uhr noch eine Analyse des Duells geben.

Der Sender ist in Deutschland frei empfangbar. Wie Ihr ServusTV auf Eurem Fernseher empfangen könnt, findet Ihr hier. Zusätzlich zu der Übertragung im TV stellt der Sender auch einen LIVE-STREAM bereit.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Athletic Bilbao heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wie erwähnt wird ServusTV das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Bilbao auch als LIVE-STREAM zur Verfügung stellen. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin.

Um die Partie über einen LIVE-STREAM verfolgen zu können, benötigt Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät. Dafür könnt Ihr euer Smartphone nutzen oder euren PC bzw. Laptop. Falls vorhanden ist es Euch auch möglich, über euren SmartTV auf den Stream zuzugreifen.

BVB vs. Athletic Bilbao auch als LIVE-STREAM bei YouTube

Borussia Dortmund hat bereits die letzten Testspiele gegen Bochum und Gießen auf YouTube übertragen. Gut möglich, dass die Schwarz-Gelben dies auch für das Testspiel gegen Bilbao so handhaben werden. Zum YouTube-Kanal des BVB geht es hier entlang.

Solltet Ihr auf spanischen Kommentar stehen, legen wir Euch den YouTube-Kanal von Athletic Bilbao ans Herz. Wie der BVB hat auch Bilbao in der Vergangenheit seine Testspiele auf der Streamingplatfform übertragen. Hier geht es zum Kanal des baskischen Klubs.

Mit Borussia Dortmund (BVB): Die Bundesliga live auf DAZN

Auf der Streamingplattform DAZN findet Ihr jede Menge Content. Neben der NBA und NFL unter anderem auch ausgewählte Spiele der Bundesliga live. Allerdings ist dieser Service nicht kostenlos.

Für ein monatliches Abonnement werden 14,99 Euro fällig, ein Jahresabo würde Euch insgesamt 149,99 Euro kosten. Das sind umgerechnet 12,50 Euro pro Monat. Für Bestandskunden gelten diese Bedingungen erst ab dem 6. August 2021. Allerdings bekommt Ihr dafür auch deutlich mehr Inhalte geboten.

Denn DAZN konnte sich für die Champions League und deutsche Bundesliga wesentlich mehr Übertragungsrechte sichern und wird daher ab kommender Saison mehr Partien übertragen. Darüber hinaus sind unter anderem auch Spiele der NBA, NFL oder NHL auf DAZN zu sehen. Des Weiteren habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat zu testen. Den Link dorthin findet Ihr hier.

BVB vs. Athletic Bilbao heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung BVB:

Kobel - Passlack, Papadopoulos, Maloney, Schulz - Dahoud - Reyna, Brandt - Knauff, Haaland, Reus

Aufstellung Athletic Bilbao:

Ezkieta - Capa, Nunez, Yeray, Lekue - Garcia, Zarranga, N. Williams, Moricolla - Sancet, I. Williams

ALINEACIÓN I El once de @Marcelino para medirse al @BVB a partir de las 16:00 horas.



13. Ezkieta

21. Capa

3. Núñez

5. Yeray

15. Lekue

14. Dani García

19. Zarraga

30. N. Williams

2. Morcillo

16. Sancet

9. I. Williams#BVBAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xbyvEcumye — Athletic Club (@AthleticClub) July 24, 2021

BVB vs. Athletic Bilbao heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht