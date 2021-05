RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Bilanz - DFB-Pokalfinale und die Übertragung

Im Finale des DFB-Pokals spielen RB Leipzig und Borussia Dortmund gegeneinander. Goal liefert alle Infos zur Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM.

Im DFB-Pokalfinale steht in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht Rekordsieger FC Bayern München. Stattdessen geben sich RB Leipzig und Borussia Dortmund heute Abend um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion die Ehre und kämpfen um den begehrten Pott.

Wer schnappt sich den Pokaltitel in diesem Jahr? Ist es der künftige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit den Sachsen oder dann doch Edin Terzic, der Noch-Cheftrainer des BVB? Beiden Teams ist der Pokalcoup heute in jedem Fall zuzutrauen, wer als Favorit in das Match geht, ist schwer zu sagen. In der Bundesliga gingen beide Duelle an den BVB, deswegen könnte man Schwarz-Gelb noch eher als leichten Favoriten bezeichnen. Doch alles ist möglich und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel!

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zum Pokalfinale 2020/21 zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM seht oder aber die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgt, erfahrt Ihr genau hier. Zudem werfen wir einen Blick auf den Direktvergleich zwischen beiden Teams.

DFB-Pokalfinale am Donnerstag: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live

Begegnung RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Donnerstag | 13.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal 2020/21 | Finale Anstoß 20.45 Uhr (bei Goal im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort Olympiastadion | Berlin Zuschauer:innen Aufgrund des erhöhten Covid-19-Infektionsrisikos keine zugelassen

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV sehen: Die Übertragung des Pokalfinales

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, so lautet das Duell im Finale des DFB-Pokals 2020/21. Beide Teams haben enorme Konstanz bewiesen und sich bis ins Endspiel von Berlin durchgeschlagen. Die Bayern hingegen schieden gegen Holstein Kiel aus, gegen das der BVB sich souverän mit 5:0 durchsetzte. Wie aber steht es heute um die TV-Übertragung für das Spiel Leipzig gegen Dortmund?

In dieser Saison spielen gleich mehrere Sender eine Rolle, wenn es um die Übertragung der DFB-Pokalspiele ging. Die ARD und Sport1 zeigten ausgewählte Spiele live im Free-TV, zudem war Sky immer mit am Ball, wenn Begegnungen des Pokals ausgetragen wurden. Denn der Pay-TV-Sender zeigt auch in dieser Saison alle Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge im Fernsehen.

Wie es genau aussieht, wenn Leipzig und Dortmund heute die Klingen kreuzen, erfahrt Ihr hier in diesem Abschnitt.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: DFB-Pokal in der ARD

Das erste deutsche Fernsehen ist heute im Free-TV dafür zuständig, die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und den Sachsen aus Leipzig zu übertragen. Die ARD zeigt das ganze Spiel und auch eine mögliche Verlängerung (und auch ein Elfmeterschießen) live und kostenfrei im frei empfangbaren Fernsehen. Ihr habt also die Chance, das Free-TV zu bemühen, um zu erfahren, wer neuer Pokalsieger wird.

Die ARD beginnt bereits um 20.15 Uhr mit der Übertragung im TV, eine halbe Stunde lang wird das Team um Experte Bastian Schweinsteiger Euch auf das Finale einstellen und mit allen wichtigen Infos versorgen. Hier habt Ihr nun einen kurzen Überblick über die ARD-Sendung live im Free-TV:

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar : Florian Naß

: Florian Naß Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Sender : Das Erste Sendung: Sportschau Sendung in der Halbzeitpause: Tagesthemen mit Ingo Zamperoni

: Das Erste

In der ARD seht Ihr also auch in der Halbzeitpause die Tagesthemen und verpasst damit nichts Wichtiges, was an diesem Donnerstag in der Welt so passiert ist. Wie gesagt: Wenn Euch nur die Partie RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live interessiert, dann habt Ihr sogar noch eine zweite Option, wie Ihr das Spiel live im TV anschauen könnt.

DFB-Pokal im Pay-TV: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live auf Sky

Da Sky der Sender schlechthin ist, wenn es um den DFB-Pokal geht, dann habt Ihr logischerweise dort auch die Chance, das ganze Spiel RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute zu sehen. Bei Sky beginnt die Übertragung heute schon ein wenig früher,

Schon rund eine Stunde vor dem Beginn des DFB-Pokalfinales in Berlin spielt bei Sky der DFB-Pokal eine Rolle. Um 19.45 Uhr geht die Vorberichterstattung los, um 20.45 Uhr ertönt bekanntermaßen der Anpfiff. Bei Sky seht Ihr das Event allerdings nur live, wenn Ihr ein Abonnement besitzt.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live auf Sky: Die Details zum Pokalfinale

Beginn der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentar : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Sender : Sky Sport 1 Sky Sport 1 HD Sky Sport UHD

:

Wenn Ihr noch kein Sky-Kunde seid, dann könnt Ihr hier auf der Homepage von Sky eines der angebotenen Pakete aussuchen und dieses direkt buchen. Dies wird allerdings etwas dauern, weshalb Ihr in dem Fall heute wohl die Übertragung der ARD in Anspruch nehmen solltet.

Alternativ zu den beiden Übertragungen des DFB-Pokalfinales im TV könnt Ihr auch im LIVE-STREAM mitfiebern. Hierzu findet Ihr im nächsten Abschnitt alle Details, das Generelle dürfte ohnehin ersichtlich sein.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM verfolgen: So geht's

Im Internet gibt es heutzutage zahlreiche Optionen, wie Ihr Fußball live anschauen könnt. Heute kursieren zum DFB-Pokalfinale RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) gleich drei Möglichkeiten für einen LIVE-STREAM, eine davon ist die wohl naheliegendste.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM mit den Optionen von Sky

RB Leipzig und Borussia Dortmund wollen heute Abend beide die Krone im deutschen Pokalwettbewerb gewinnen. Doch die vollen 90 Minuten versprechen Spannung pur, das Duell wird für alle Fans im Free-TV, Pay-TV und auch im LIVE-STREAM zu sehen sein. Dabei bietet Sky gleich zwei Optionen, das ganze Spiel zu sehen.

Sky Ticket ist dabei die Variante, die alle Fans in Betracht ziehen können, die keine Sky-Kunden sind. Denn RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) läuft heute bei Sky Ticket im LIVE-STREAM, wofür Ihr auch spontan noch ein Abo buchen könnt. Hier findet Ihr alle Infos zu den verschiedenen Paketen von Sky Ticket, der große Vorteil liegt darin, dass Ihr kein langfristiges Abonnement benötigt.

Dagegen sind alle Sky-Kunden, die nicht im Fernsehen mitfiebern können bzw. wollen, mit dem Sky-Go-LIVE-STREAM ausgestattet. RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) wird dort ebenfalls live übertragen, die Übertragung ist genau die gleiche wie im Pay-TV bei Sky. Hier findet Ihr alle detaillierten Infos zu Sky Go, während hier noch ein paar Links zum Download der App für Euren perfekten LIVE-STREAM folgen.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Pokalfinale heute kostenlos im ARD-LIVE-STREAM

Den Link habt Ihr etwas weiter oben bereits gesehen, das Pokalfinale zwischen dem BVB und RB wird heute auch im kostenlosen LIVE-STREAM von der ARD übertragen. Dort findet Ihr die gleiche Übertragung vor wie im Free-TV, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu wissen.

Schnappt Euch ab 20.15 Uhr Euren Laptop, das Tablet oder auch das Smartphone und schaut Euch RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) in voller Länge kostenlos an. Viel Vergnügen!

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: So funktioniert's

Viele Fans nutzen zeitgleich mit der Übertragung von Fußball live im TV oder LIVE-STREAM auch einen LIVE-TICKER. Bei Goal geht dies ganz ohne Kosten - wir liefern einen LIVE-TICKER zum Pokalfinale zwischen Dortmund und Leipzig und versorgen Euch mit allen Infos, die möglicherweise im Bild verloren gehen oder untergehen.

Hier findet Ihr direkt zum LIVE-TICKER von RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund).

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der Übersicht

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellung zum DFB-Pokalfinale

Hier findet Ihr um 19.45 Uhr alles rund um die Mannschaftsaufstellungen beider Teams.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Faktenvorschau zum DFB-Pokalfinale

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der Direktvergleich vor dem Pokalfinale