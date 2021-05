BVB: Kann Erling Haaland im DFB-Pokalfinale spielen? So steht es um den Angreifer von Borussia Dortmund

Den BVB erwartet das wichtigste Spiel der Saison, kann Erling Haaland dabei mitspielen? Goal schaut sich den zuletzt verletzten Stürmer genauer an.

Das DFB-Pokalfinale steht an - RB Leipzig trifft dabei auf den BVB (Borussia Dortmund). Anstoß am Donnerstag, dem 13. Mai, ist im Olympiastadion Berlin um 20.45 Uhr.

Für beide Teams ist es die letzte Gelegenheit, um in dieser Saison einen Titel zu gewinnen. Dabei steht ein Spieler besonders im Mittelpunkt: Erling Braut Haaland.

Der Stürmer aus Norwegen spielt zwar beim BVB, hat allerdings durch seine Zeit bei Red Bull Salzburg auch eine RB-Vergangenheit. Der Angreifer war im Spiel am Wochenende verletzt, wird er am Donnerstag auflaufen können?

Er ist einer der wichtigsten Spieler beim BVB - keiner ist bei den Schwarz-Gelben so torgefährlich wie er. Gibt er im Pokalfinale sein Comeback? Goal erklärt alles Wissenswerte rund um den Stürmer der Borussia.

Spielt Erling Haaland? So wird RB Leipzig - BVB (Borussia Dortmund) ablaufen

Begegnung RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Donnerstag | 13.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Finale Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Olympiastadion | Berlin Zuschauer:innen Aufgrund des erhöhten Covid-19-Infektionsrisikos keine zugelassen

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig: Kann Erling Haaland im DFB-Pokalfinale spielen?

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund), das wichtigste Spiel der Spielzeit - und Starstürmer Erling Haaland ist nicht mit von der Partie? Das wäre für viele BVB-Fans und neutrale Zuschauer:innen ein Schockszenario - wir schauen uns an, was es damit auf sich hat.

Am vergangenen Wochenende, als die beiden Finalisten zufälligerweise in der Bundesliga aufeinandertrafen (3:2 für den BVB), saß Erling Haaland nur auf der Tribüne und schaute zu. Aufgrund einer Verletzung konnte der Norweger nicht mitspielen.

BVB vs. RB: Pferdekuss setzte Haaland außer Gefecht - Finale wahrscheinlich!

Befassen wir uns nun mit guten Nachrichten: Diese Verletzung war "nur" ein Pferdekuss, den der Stürmer aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am 24. April (2:0 für den BVB) davongetragen hatte. Zwei Spiele musste der torgefährliche Angreifer aussetzen - was aber besonders gegen Holstein Kiel kein Problem für seine Mannschaft war.

Kurz vor dem Pokalfinale gibt es auch Entwarnung um den Stürmer: Sowohl Haaland als auch der Verein gehen mit großer Sicherheit davon aus, dass Haaland am Donnerstag einsatzbereit ist!

If you've ever wondered why Erling celebrates the way he does, ask Marco 😅 pic.twitter.com/oHcvBrU05c — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2021

#RBLBVB: Zorc optimistisch - Haaland am Dienstag schon im Mannschaftstraining

"Bei Erling sieht es gut aus. Er ist selbst sehr zuversichtlich. Also sind wir es auch", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem SID - Balsam für die Seelen aller BVB-Fans.

Nicht nur das - Haaland ist bereits am Montag ins Training eingestiegen! Der Rest der Mannschaft hatte zwar trainingsfrei, der Norweger nutzte das aber für Belastungstests mit Athletiktrainer Johannes Wieber. Einen Tag später, am Dienstag, konnte er sogar wieder mit der Mannschaft trainieren.

Witsel, Hitz, Morey, Zagadou, Moukoko: BVB plagt Verletzungspech

Erling Haaland ist beziehungsweise war Teil eines Lazaretts, welches BVB-Anhänger:innen mit Sorge betrachten: Für Torwart Marwin Hitz ist die Saison durch einen Kapselriss gelaufen, der zuvor auf die Bank beorderte Roman Bürki bekommt dafür nun wieder seine Chance.

Vor dem Keeper spielt der BVB ebenfalls nicht mit der vollen Kapelle: Mit Mateu Morey verletzte sich der etatmäßige rechte Verteidiger im Halbfinale gegen Holstein Kiel schwer, der Spanier wurde vor einer Woche erfolgreich operiert.

Auch Dan-Axel Zagadou (Knie-OP, raus seit dem 18. März 2021) und Axel Witsel (Achillessehnenriss, 10. Januar 2021) stehen weiter auf der Verletztenliste, ebenso wie der eigentliche Haaland-Ersatz Youssoufa Moukoko (Bänderverletzung, 28. März 2021).

BVB: Grund zur Sorge? Das ist die Verletzungshistorie von Erling Haaland

Oftmals ist es relevant, sich bei verletzten Spielern auch etwas in der Historie umzuschauen - bei der hohen Belastung und den vielen Spielen in kurzer Zeit kann es schnell passieren, dass eine alte Verletzung aufbricht.

Gerade wenn Spieler oder Team nicht geduldig sind und der Spieler zu früh wieder eingesetzt wird, kann es bei einem weiteren Ausfall weit schlimmer werden als bei der ersten Verletzung. Auch Erling Haaland hat trotz seines jungen Alters schon öfters aussetzen müssen.

Das @DFB_Pokal-Finale wird ohne Zuschauer im @Oly_Berlin stattfinden. Das hat der DFB bereits offiziell bekannt gegeben.



‼ Wir bitten euch daher, vor, während und nach dem Pokalspiel Personenansammlungen zu vermeiden und im erlaubten Rahmen der Vorgaben zu supporten ‼#RBLBVB pic.twitter.com/TuTQa75Y0L — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 11, 2021

Erling Haaland, Verletzungen: Zehn Spiele verpasste der BVB-Stürmer in dieser Saison

Allein in dieser Saison stehen schon vier unterschiedliche Verletzungen zu Buche, insgesamt verpasste der Norweger zehn Spiele seit Beginn der Spielzeit! Besonders bitter für ihn und den BVB dürfte ein Muskelfaserriss Ende 2020 gewesen sein, welcher den Stürmer für den gesamten Monat außer Gefecht setzte.

Dass die aktuelle Verletzung, wegen welcher Haaland beim Spiel gegen Leipzig am vergangenen Wochenende nur zuschauen konnte, mit einer alten Blessur zusammenhängt, kann man aber getrost bestreiten: Der Norweger pausierte aufgrund eines "Pferdekusses" - eine schmerzhafte, aber keine langfristige Verletzung.

Wichtigster BVB-Spieler? Die beeindruckenden Statistiken von Erling Haaland

Alles in allem werden der BVB und seine Anhänger:innen mehr als nur glücklich sein, den Ausnahmestürmer zurück begrüßen zu dürfen: Kein Spieler beim BVB kommt auch nur ansatzweise an die Quoten des Norwegers heran.

Allein in der Bundesliga stellt er mit gerade einmal 20 Jahren Unglaubliches auf die Beine: 25 Tore in 26 Spielen stehen auf Haalands Konto, nur Weltfußballer Robert Lewandowski hat öfters getroffen (39 Tore in 27 Spielen).

Surreale Quoten: Haaland mit Torrekord in der Champions League

Noch beeindruckender ist Haalands Quote in einem anderen Wettbewerb: In der Champions League, dem wohl anspruchsvollsten Turnier im weltweiten Klubfußball, netzte der Angreifer bereits 20 mal - in gerade einmal 16 Spielen!

Im DFB-Pokal, um den es ja am Donnerstag geht, sind seine Zahlen nicht ganz so beeindruckend - allerdings hat Haaland hier auch erst vier Spiele bestritten. Zwei Tore und eine Vorlage gelangen ihm dabei - an Christi Himmelfahrt könnte er da ein paar weitere hinzufügen.

