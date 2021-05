Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? So wird der DFB-Pokal übertragen

Pokalfinale in Berlin! Am Donnerstag trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf RB Leipzig. Goal erklärt, wie das Finale im DFB-Pokal übertragen wird.

Eines der wichtigsten Spiele im deutschen Klubfußball erwartet uns: Am Donnerstag steigt in Berlin das Finale im DFB-Pokal! Im Olympiastadion werden sich dabei RB Leipzig und der BVB (Borussia Dortmund) gegenüberstehen.

Beide Mannschaften würden bei einem Erfolg am Donnerstag den ersten und einzigen Titel der Saison gewinnen. Für Leipzig war im Achtelfinale der Champions League Schluss, für Dortmund im Viertelfinale. Auch in der Bundesliga war gegen den FC Bayern München nichts zu holen.

Nun stehen sich RB Leipzig und der BVB im Finale des DFB-Pokals gegenüber - dabei ist das letzte Duell erst wenige Tage alt: Am vergangenen Samstag konnten die Schwarz-Gelben RB Leipzig mit 3:2 besiegen.

Zwei der besten Mannschaften der Bundesliga treffen im Finale des Pokals aufeinander - das verspricht Spannung und Qualität pur! Goal erklärt in diesem Artikel, wer das DFB-Pokalfinale zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Der DFB-Pokal im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Donnerstag | 13.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Finale Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Olympiastadion | Berlin Zuschauer:innen Aufgrund des erhöhten Covid-19-Infektionsrisikos keine zugelassen

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV? Der DFB-Pokal LIVE im Fernsehen

RB Leipzig gegen den BVB - das Spiel am vergangenen Wochenende hat bereits einen vielversprechenden Ausblick auf dieses Finale gegeben. 2:0-Führung für die Mannschaft aus dem Pott, 2:2-Ausgleich in der 77. Minute, kurz vor Schluss dann doch noch der Siegtreffer: So aufregend darf es am Donnerstag gerne weitergehen!

Wer überträgt / zeigt BVB (Borussia Dortmund) - RB Leipzig LIVE? Der DFB-Pokal im TV

Gerade der BVB kann dabei auf eine große Fangemeinde vor den Fernsehern setzen - bei so einem spannenden Spiel wird es aber auch jede Menge neutrale Fans geben.

Die werden sich an dieser Stelle besonders eine Frage stellen: Wird das Pokalfinale zwischen dem BVB und RB Leipzig dieses Jahr überhaupt im TV übertragen? Wir von Goal haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch die Übertragungsmöglichkeiten in diesem Artikel näher zu bringen!

Wer zeigt RB Leipzig gegen BVB (Borussia Dortmund)? Die ARD überträgt den DFB-Pokal live im Free-TV

Fangen wir mit tollen Nachrichten an - die hört oder liest schließlich jeder gerne: Das DFB-Pokalfinale wird am Donnerstag LIVE im TV zu sehen sein!

Damit nicht gut genug: Das Spiel ist sogar im Free-TV zu sehen! Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste zeigt seit Jahren das Finale des deutschen Klubwettbewerbs, das wird auch am Donnerstag wieder der Fall sein.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV: DFB-Pokal-Finale kostenlos sehen!

Das Spiel ist also im Free-TV zu sehen - das hat nur Vorteile: Ihr könnt die Partie nämlich kostenlos verfolgen, kein Cent muss am Spieltag dafür bezahlt werden, dass ihr auf das Programm zugreifen dürft.

Das Erste gehört nämlich zu der ARD, ein Verbund, in dem unterschiedliche regionale und nationale öffentliche Rundfunkanstalten zusammengeschlossen wurden. Das hat nicht nur Vorteile im TV: Auch der LIVE-STREAM des DFB-Pokalfinals ist kostenlos, darauf gehen wir im Laufe des Artikels noch genauer ein.

Zuerst wollen wir aber einen genaueren Blick auf die Begegnung am Donnerstag werfen: In einem seiner letzten Einsätze für die Sportschau wird Matthias Opdenhövel zu sehen sein, auch Bastian Schweinsteiger ist mit von der Partie.

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar : Florian Naß

: Florian Naß Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Sender : Das Erste

: Das Erste Sendung : Sportschau

: Sportschau Sendung in der Halbzeitpause: tagesthemen mit Ingo Zamperoni

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): ARD und Sky übertragen DFB-Pokalfinale live im TV

Ihr wisst nicht, wie ihr die ARD und besonders Das Erste auf eurem TV-Gerät einrichtet? Für gewöhnlich befindet sich Das Erste, wie der Name schon sagt, auf der Eins. Alternativ findet ihr hier Tipps und Tricks.

Das Erste ist am Donnerstag nicht der einzige Fernsehsender, welcher das DFB-Pokalfinale in Deutschland überträgt: Auch Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung an Christi Himmelfahrt LIVE im Programm.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im Pay-TV: So läuft die Übertragung auf Sky ab

Sky unterscheidet sich allerdings grundlegend von der ARD: Der Sender aus Unterföhring ist ein Privatsender, für welchen man bezahlen muss. Alles weitere zu Angeboten und Kosten findet ihr hier. So wird die Übertragung auf Sky ablaufen:

Beginn der Übertragung : 19.45 Uhr

: 19.45 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentar : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Sender : Sky Sport 1 Sky Sport 1 HD Sky Sport UHD

:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM? Das Pokalfinale LIVE im Internet verfolgen

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) - je näher das Spiel rückt, desto größer wird die Vorfreude auf die Begegnung im Pokalfinale. Dass die Partie kostenlos im TV übertragen wird, haben wir bereits erklärt, aber wie verhält es sich mit der Übertragung im Internet?

Immer mehr Menschen verzichten aktiv auf einen Fernseher im Haushalt und sind deswegen auf einen LIVE-STREAM angewiesen, um Events wie dieses verfolgen zu können. Auch diese Übertragungsmethode schauen wir uns genauer an.

Kostenloser LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im Internet?

Wie zuvor auch fangen wir wieder bei der Übertragung der ARD an: Auch im Internet ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk vertreten. Das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem BVB ist am Donnerstag also auch online zu sehen!

Dabei haben Anhänger:innen gleich drei unterschiedliche Webseiten, die sie aufrufen können, um das Spiel kostenlos im STREAM zu verfolgen. Zum einen ist da natürlich daserste.de, wo man rund um die Uhr das Programm des wichtigsten deutschen Fernsehsenders abrufen kann.

ARD Mediathek und Sportschau: So ist das DFB-Pokalfinale kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen

Zweite Möglichkeit: Die ARD Mediathek. Hier findet ihr die Inhalte aller Sender, die zu der ARD gehören: Neben Das Erste also auch WDR, MDR, BR, rbb, phoenix, funk, ARTE etc. Sucht euch hier einfach "Das Erste" raus oder klickt auf der Homepage auf den passenden Stream.

Letzte Alternative: Auch sportschau.de überträgt das DFB-Pokalfinale im LIVE-STREAM! Die Sportsendung der ARD hat ihre eigene Webseite und App, weshalb Sportinhalte auch hier im LIVE-STREAM zu sehen sind.

LIVE-STREAMS der ARD nur in Deutschland: So seht ihr RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im Internet

Wichtig dabei zu beachten ist, dass man sich in Deutschland befinden muss, um diese Streams sehen zu können. Ihr seid aktuell nicht hierzulande? Dann könnt ihr den Standort eures Endgeräts mit einem VPN ändern - so ist auch das Geoblocking kein Problem mehr.

Auch Sky überträgt den DFB-Pokal am Donnerstag im LIVE-STREAM - genau wie im TV auch muss man aber hierfür bezahlen. Die beiden zuständigen Plattformen dafür sind Sky Go und das Sky Ticket.

ARD, Sportschau, Sky: Mit diesen Apps seht ihr den DFB-Pokal LIVE!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen den BVB (Borussia Dortmund) live? Die Aufstellungen im DFB-Pokalfinale

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams die Aufstellungen von Trainer Edin Terzic und Julian Nagelsmann, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal auf das Finale des DFB-Pokals vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokalfinale? So seht ihr RB Leipzig - BVB (Borussia Dortmund) live