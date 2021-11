Der BVB am Tag nach der Champions-League-Pleite bei Sporting Lissabon. Alle Neuigkeiten und Reaktionen rund um Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News heute: Raiola spricht über Haaland-Zukunft

Erling Haaland fehlt dem BVB derzeit verletzt, sein Ausfall wiegt schwer, was auch in Lissabon deutlich wurde. Nun hat sich Haalands Berater Mino Raiola wieder einmal zur Zukunft seines Klienten geäußert und erneut das Ziel Spanien formuliert.

"Im Moment können wir über nichts reden, außer über Weihnachten. Ich spreche nicht über den Transfermarkt, dafür ist es noch zu früh", sagte Raiola zwar dem TV-Sender Deportes Cuatro, fügte aber hinzu: "Haaland mag Spanien sehr, vor allem sein Haus hier. Es ist noch zu früh, um darüber zu reden, wo er im nächsten Jahr spielen wird. Es ist auch nicht gut, darüber zu reden."

Immer wieder wurde Real Madrid als mögliches neues Ziel für den Norweger genannt. Im kommenden Sommer greift übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Haalands BVB-Vertrag, die einen Abgang für 75 Millionen Euro ermöglichen würde.

Im Zuge eines neuen Vertrages würden die Dortmunder dieses Szenario gerne verhindern. Laut Sky soll Haaland eine deutliche Gehaltserhöhung bekommen, die Rede ist von einer Verdopplung auf 16 bis 18 Millionen Euro. Im Gegenzug soll die Ausstiegsklausel so angepasst werden, dass sie erst im Sommer 2023 zum Tragen kommen würde.

BVB, News heute: Reus platzt nach Champions-League-Aus der Kragen

Der vorzeitig verpasste Achtelfinal-Einzug der Dortmunder in der Champions League hat bei Trainer und Spielern Spuren hinterlassen. Vor allem Kapitän Marco Reus nahm kein Blatt vor den Mund und ging hart mit seinen Mitspielern ins Gericht.

"Wir diskutieren immer öfter über dieselben Fehler. Irgendwann ist es schwer zurückzukommen. Wir sind in Unterzahl besser als Sporting, die haben nichts für das Spiel getan und gewinnen 3:1, das ist schwer zu akzeptieren, das ist sehr bitter. Wir haben es im Kollektiv nicht gebracht, am Ende sind es individuelle Fehler wodurch die Tore entstehen", sagte Reus nach dem 1:3 (0:2) bei Sporting Lissabon.

Vor allem die Schwankungen im Laufe der Saison kann sich Reus nicht erklären. "Das ist schwer zu erklären, wir haben zu viele Ups und Downs in zu kurzer Zeit. Wenn wir eine stabile Phase haben, kommt zu oft ein Spiel wie heute oder in Amsterdam und das wirft uns in unsere Entwicklung zurück, weil wir einfach nichts daraus lernen", äußerte er deutliche Kritik.

BVB, News heute: Rose erkennt "Einschnitt" nach "herber Niederlage"

Auch Trainer Marco Rose war nach dem bitteren Abend angeschlagen. "Wenn es reicht kompromissloser zu sein in einem so wichtigen Spiel in der Champions League, dann hast du ein Weiterkommen nicht verdient", sagte er deutlich. Seine Mannschaft sei zwar besser gewesen, doch der Rückstand habe alte Muster aufgedeckt. "Das 0:1 fällt zu leicht, es ist zu einfach gegen uns Tore zu machen. Der Gegner war konsequenter und kompromissloser", so Rose.

Der seit Sommer für den BVB tätige Coach weiß, was dieses frühe Champions-League-Aus auch für das Selbstverständnis des Klubs bedeutet. "Es ist eine herbe Niederlage, unser Ziel war es in allen drei Wettbewerben weiter vertreten zu sein, Champions League ist jetzt raus, das ist schon ein Einschnitt", sagte Rose.

BVB: Der Horrorabend von Lissabon im Ticker zum Nachlesen

