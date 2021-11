Borussia Dortmund kurz vor der wichtigen Champions-League-Partie in Lissabon. Hier gibt es alle Infos rund um den BVB am Mittwoch.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

Borussia Dortmund (BVB), Gerücht: Perisic will zu Bundesliga-Ex-Verein zurück

Ivan Perisic will nach Angaben der Gazzetta dello Sport seinen Klub Inter Mailand im Sommer verlassen und in die Bundesliga zurückkehren. Dabei hat der Kroate besonders seine beiden Ex-Klubs in Deutschland, den BVB und den VfL Wolfsburg, als nächstes Karriereziel im Auge.

Der Vertrag von Perisic in Mailand läuft 2022 aus, sodass er ablösefrei wechseln könnte. In der laufenden Saison ist der Flügelspieler weiterhin einer der Leistungsträger bei den Nerazzurri: In elf Partien sammelte er vier Scorerpunkte.

Falls Perisic gehen sollte, soll dem Bericht zufolge der mögliche Nachfolger auch aus der Bundesliga kommen: Frankfurts Filip Kostic ist bei Inter genauso ein Kandidat wie Gladbachs Ramy Bensebaini.

Borussia Dortmund (BVB), Gerücht: Interesse an Griechen-Talent

Borussia Dortmund interessiert sich für Georgios Koutsias von PAOK Saloniki. Scouts der Schwarz-Gelben beobachteten den 17-Jährigen laut Bild beim Länderspiel der griechischen U19 gegen Deutschland in der vergangenen Woche.

Aber mit Borussia Mönchengladbach gibt es für den Angreifer einen weiteren Interessenten aus der Bundesliga, der ebenfalls mit seinen Scout beim Länderspiel vor Ort war.

Koutsias steht bereits seit der vergangenen Saison im Profi-Kader von PAOK. Sein Vertrag in Saloniki läuft noch bis zum Sommer 2023.

Borussia Dortmund (BVB), News: Rose will Sporting-Trainer auf einen Wein einladen

Marco Rose war kurz irritiert. Als eine portugiesische Journalistin den Trainer von Borussia Dortmund über seine Meinung zu Ruben Amorim fragte, stand er zunächst auf dem Schlauch. "Ich habe keine Ahnung", antwortete Rose vor dem vorgezogenen Gruppen-Finale in der Champions League bei Sporting Lissabon am Mittwoch (21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

Nach einem kurzen Moment der Irritation entschuldigte sich Rose aber sofort, dass er den 36 Jahre alten Coach des portugiesischen Meisters zunächst nicht einordnen konnte. "Ich werde ihn nach dem Spiel zu einem Glas Wein einladen", sagte Rose lächelnd.

In der portugiesischen Hauptstadt kann für den DFB-Pokalsieger alles passieren. Bei einem Sieg wäre der Einzug in die K.-o.-Runde sicher, bei einem Unentschieden hielten die Dortmunder vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul alle Trümpfe in der Hand. Bei einer Niederlage mit einem Tor bliebe noch ein Fünkchen Hoffnung, eine Pleite mit mindestens zwei Toren Unterschied würde das Ende aller Champions-League-Träume bedeuten.

Quelle: SID

