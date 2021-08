Gladbach-Boss Eberl tritt gegen Rose nach und beim BVB könnte es rund um Haaland zu einer Revolution kommen - alle Dortmund-News heute.

BVB, News: Dortmund-Stürmer Tigges will nicht wechseln

In der Vorsaison erhielt Steffen Tigges einen Profivertrag bei Borussia Dortmund und erste Spielanteile bei den Profis. Mittlerweile ist der Stürmer fester Bestandteil des Kaders von Trainer Marco Rose.

Über diesen sprach Tigges im Interview mit Sport1 : "Er ist sehr nah dran und versucht viel Feedback zu geben. In der Trainingsarbeit ist er sehr detailliert. Er hat einen hohen Anspruch und will aktiven Fußball spielen. Ich bin wirklich überzeugt von ihm, und auch mit den anderen im Trainerteam ist die Zusammenarbeit super."

Auf seine eigenen Ziele angesprochen, sagte der 23-Jährige: "Ich habe in der Bundesliga noch kein Tor erzielt, daran arbeite ich. Wenn ich zum Mannschaftserfolg ein paar Tore beisteuern kann, dann würde ich mich sehr freuen. Die Anpassungszeit ist vorbei, jetzt muss ich langsam liefern."

Zuletzt wurde Tigges mit einem Wechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Darüber macht er sich aktuell aber keine Gedanken: "Stand jetzt ist es kein Thema. Ich war zuletzt sehr überrascht, dass ein solches Gerücht aufgetaucht ist. Alle haben mir versichert, dass es keine Verhandlungen gegeben hat. Grundsätzlich ehrt es mich, wenn ein Interesse von einem Verein wie Köln bestanden haben sollte. Das ist eine Wertschätzung. Momentan gibt es keine Tendenzen, was sich in drei oder vier Wochen aber natürlich ändern kann. Stand jetzt will ich an meiner Situation jedoch nichts ändern."

BVB, News: Edin Terzic freut sich über Zusammenarbeit mit Marco Rose - Gladbach-Manager Eberl tritt nach

Edin Terzic führte Borussia Dortmund im Endspurt der Vorsaison in die Champions League und zum Sieg im DFB-Pokal. Seit dieser Spielzeit fungiert er als Technischer Direktor - eine Stelle, die eigens für ihn geschaffen wurde.

Gegenüber der Bild äußerte sich Terzic nun zur Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer Rose: "Top und vertrauensvoll. Marco hätte mich gerne als Co-Trainer behalten. Aber er hat natürlich Verständnis für meine Entscheidung. Wir hatten schon viele interessante Gespräche über Fußball. Es macht großen Spaß und gibt mir viel, mich mit ihm auszutauschen."

Weniger positiv sprach Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl über den Abgang Roses in Richtung BVB.

"Ich möchte, dass jeder, der sich für uns entscheidet, sich klar zur Borussia bekennt. Ich identifiziere mich sehr stark mit diesem Klub, das erwarte ich auch von den Spielern und Verantwortlichen", äußerte er sich im Podcast MitGeredet . "Am Ende muss man sagen, dass er die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, nicht unbedingt in dem Maße gelebt hat. Er hat sich für den vermeintlich größeren Klub entschieden."

Roses Abgang sei weiterhin "enttäuschend". "Und doch schätze ich den Menschen Marco Rose extrem. Wir sind im Guten auseinander gegangen", schloss er ab.

BVB: Dortmunder "Taktik-Revolution" rund um Erling Haaland?

Trainer Marco Rose will Torjäger Erling Haaland bei Borussia Dortmund offenbar einen zweiten Stürmer an die Seite stellen. Im Vorjahr war der 21-Jährige noch als alleinige Spitze unterwegs.

Wie die Sport Bild berichtet, ist das 4-3-1-2-System, mit dem Rose bereits zu Salzburger Zeiten mehrere Titel gewann, derzeit die wahrscheinlichste Lösung zum Saisonstart.

Neben Haaland dürfte dann Neuzugang Donyell Malen auflaufen, der ein anderer Spielertyp als der zu Manchester United abgewanderte Jadon Sancho ist.

Laut des Berichts schob Haaland bereits Sonderschichten, um bestmöglich auf das neue System vorbereitet zu sein. Zusammen mit Co-Trainer Alexander Zickler arbeitete der Norweger an Laufwegen und Abschlüssen im Strafraum.

BVB, News: Kobel will Titel mit Dortmund holen und Neuers Level erreichen

Gregor Kobel kam vom VfB Stuttgart zum BVB und wird dort künftig die neue Nummer eins im Tor der Borussia sein. Von einer Spielgarantie will der Schweizer jedoch nichts wissen, wie er im Interview mit der Sport Bild klarstellte.

"Ich trage die Nummer eins auf dem Trikot und habe auch genau diesen Anspruch - aber den muss ich tagtäglich im Training und dann auch in den Spielen unter Beweis stellen. Am Ende geht es immer um Leistung, eine Garantie auf Spielzeit hat keiner", sagte Kobel, der individuell ohnehin große Ziele verfolgt: "Ich möchte mich noch nicht mit Manuel Neuer vergleichen. Da bin ich noch weit weg, vor allem, was die Erfolge angeht. Natürlich ist es mein Ziel, das Level von Neuer in Zukunft zu erreichen."

Den Schritt nach Dortmund verbindet der Keeper auch mit der Hoffnung, einen Titel einfahren zu können: "Wir haben einen richtig guten Kader, und unser Anspruch ist es, in jedem Wettbewerb so erfolgreich wie möglich zu sein. Borussia Dortmund ist ein Verein, der immer um Titel spielt, das ist doch klar. Und das ist auch mein Ziel: Ich möchte am Ende der Saison etwas in die Luft stemmen können."

BVB (Borussia Dortmund): Die bisherigen Sommertransfers

Zugänge Abgänge Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse) Jadon Sancho (Manchester United, 85 Millionen Euro Ablöse) Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro Ablöse) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, 11 Millionen Euro Ablöse) Soumaila Coulibaly (PSG U19, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, 3,5 Millionen Euro Ablöse) Abdoulaye Kamara (PSG U19, ablösefrei) Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen Euro Ablöse) Lukasz Piszczek (Goczalkowice, ablösefrei)

BVB: Julian Brandt und Thomas Meunier mit Coronavirus infiziert

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat mittlerweile zwei Coronafälle zu beklagen. Wie der Klub am Dienstag bestätigte, ist neben Thomas Meunier auch der deutsche Nationalspieler Julian Brandt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das für den Nachmittag angesetzte öffentliche Training vor Fans wurde kurzfristig abgesagt. Beide Spieler haben sich unmittelbar in Isolation begeben.

Nach dem positiven Corona-Test von Thomas #Meunier hat es in der aktuellen Testung - nach den für die Spieler freien Tagen - leider einen weiteren positiven Test gegeben. Dieser betrifft Mittelfeldspieler Julian #Brandt , der sich sofort in die Isolation begeben hat. pic.twitter.com/gtUQqP17PR — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2021

