BVB, News und Gerüchte: Moukoko dachte ans Aufhören, Sancho macht sich fit - alles zu Borussia Dortmund heute

BVB, News: Moukoko dachte bereits ans Aufhören

In der vergangenen Saison feierte Youssoufa Moukoko sein vielbeachtetes Debüt in der Bundesliga und traf auch schon als jüngster Torschütze aller Zeiten. Doch zu Beginn seiner noch kurzen Karriere gab es bei ihm schon große Zweifel und Sorgen, wie er der WAZ verriet.

"Am Anfang haben mich die Berichte noch sehr belastet, vor allem, als über mein Alter diskutiert wurde", berichtete Moukoko von den Folgen der großen Aufmerksamkeit, die er in den Medien genoss. "Ich wollte mir das nicht mehr antun. Ich wollte aufhören", erzählte der 16-Jährige.

Für die neue Saison hat er sich als Ziel gesetzt, "mehr Spielminuten zu sammeln", wie er erklärte. In seiner ersten Spielzeit erzielte er in 14 Bundesliga-Duellen drei Tore, fiel im Saison-Endspurt allerdings mit einer Bänderverletzung aus.

BVB, News: Ex-Dortmund-Star Sancho hält sich im Urlaub fit für United

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United will Jadon Sancho allem Anschein nach in Top-Form bei seinem neuen Arbeitgeber erscheinen.

Der Flügelspieler postete bei Instagram Fotos, die ihn bei einem intensiven Workout im Urlaub zeigen. Sancho macht Sit-Ups und stemmt Gewichte, was sichtlich anstrengend für ihn ist.

Der Engländer hatte vor einigen Wochen für 85 Millionen Euro bei den Red Devils unterschrieben.

BVB (Borussia Dortmund), News: Moukoko schwärmt von Haaland

Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko hat in den höchsten Tönen von seinem Sturmkollegen Erling Haaland geschwärmt. Der Norweger sei "der Stürmer der Stürmer", sagte der 16-jährige Moukoko im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Er schießt Tore, er kämpft, er rackert. Er will immer gewinnen, selbst im Training. Mit dieser Einstellung hilft er der Mannschaft."

Bei sich selbst sieht Moukoko, der im November 2020 16 wurde und kurz darauf sein Debüt bei den Profis gab, in vielen Bereichen noch Verbesserungspotenzial. "Ich möchte mehr Spielminuten sammeln als in meiner ersten Saison, mehr Tore schießen, mehr Vorlagen geben. Ich will immer da sein, wenn die Mannschaft mich braucht", sagte er.

BVB, News: Zweite Mannschaft verpasst zweiten Sieg

Borussia Dortmund II, der 1. FC Magdeburg und 1860 München haben am zweiten Spieltag der 3. Liga den zweiten Sieg verpasst. Das Nachwuchsteam des BVB musste sich gegen Waldhof Mannheim mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Der FCM kam gegen Aufsteiger SC Freiburg II über ein torloses Remis nicht hinaus. Torlos trennten sich der SV Wehen Wiesbaden und die Münchner Löwen.

Marco Pasalic (17.) brachte die Dortmunder in Führung, doch Joseph Boyamba (61.) markierte den 1:1-Ausgleich. Freiburgs Keeper Niklas Sauter parierte derweil einen Foulelfmeter von Magdeburgs Baris Atik (13.) und sicherte damit den Breisgauern einen Zähler.

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück gewann in Unterzahl in seinem ersten Saisonmatch 2:1 (2:1) beim 1. FC Saarbrücken. Dennis Erdmann (6., Eigentor) und Ba-Muaka Simakala (43.) schossen die Tore für die Niedersachsen. Dabei hatte der Osnabrücker Omar Traore nach einer Notbremse (3.) die Rote Karte gesehen. Julian Günther-Schmidt (13.) gelang das zwischenzeitliche 1:1.

Der 1. FC Kaiserslautern unterlag beim SV Meppen mit 0:1 (0:1). Max Dombrowka (45.+1) traf zum Tor des Tages für die Emsländer.

Viktoria Köln kam gegen den FSV Zwickau über ein 1:1 (0:0), nachdem die Rheinländer zum Auftakt bei Aufsteiger Viktoria Berlin mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatten. Simon Handle (73.) traf zum 1:0 für den Klub aus Höhenberg, Marius Hauptmann (86.) sicherte dem FSV mit seinem Tor einen Zähler.

