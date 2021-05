FC Bayern München in der Pole Position um den "wahrscheinlich Besten Englands"? Das ist Aston-Villa-Talent Carney Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka zählt zu den größten Versprechen Englands, unter anderem der FC Bayern soll an ihm dran sein. Wir stellen Euch den Youngster vor.

HINTERGRUND

23 Millionen Euro legte Borussia Dortmund im vergangenen Sommer für Mittelfeldspieler Jude Bellingham auf den Tisch. Viel zu viel für einen 17-Jährigen sagten die einen, während ihm Sportdirektor Michael Zorc "enormes Potenzial" bescheinigte und den Neuzugang von Birmingham City "auf Anhieb als Verstärkung für den Profi-Kader" sah.

Knapp ein Jahr nach dem Deal steht Bellingham bei wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen (vier Tore, vier Assists), imponiert durch bedingungslosen Einsatz und Leidenschaft und ist somit nicht mehr aus der BVB-Elf wegzudenken. Bellingham strafte seine Kritiker Lügen und bewies, dass er jeden Cent seiner sehrwohl hohen Ablösesumme wert ist und trotz seiner jungen Jahre durchaus auf Bundesliga- und Champions-League-Niveau agieren kann.

Damit dient der mittlerweile zweifache englische A-Nationalspieler, ähnlich wie zuvor Teamkollege Jadon Sancho, als Vorzeigebeispiel für künftige Transfers vielversprechender Talente von der Insel. Bereits im Sommer könnte ein weiteres seinen Weg in die deutsche Beletage finden - und erneut aus Birmingham kommen: Medienberichten zufolge buhlt der FC Bayern München intensiv um Mittelfeldjuwel Carney Chukwuemeka von Aston Villa und soll dabei sogar trotz namhafter Konkurrenz in der Pole Position sein.

In seiner Heimat wird der 17-Jährige nicht nur aufgrund seines Alters und lokaler Aspekte mit Bellingham verglichen, er selbst sieht jedoch Parallelen zu einem größeren Namen. Wir stellen Euch den Youngster vor.

Villa-Juwel Chukwuemeka: "Wahrscheinlich der Beste in ganz England"

Chukwuemeka kam im Oktober 2003 als Sohn nigerianischer Eltern im englischen Northampton zur Welt. Dort machte der Rechtsfuß in der Nachwuchsakademie, gemeinsam mit seinem drei Jahre älteren Bruder Caleb, der nach wie vor für den Drittligisten aktiv ist, auch seine ersten fußballerischen Schritte.

2016 folgte der Wechsel ins knapp 85 Kilometer entfernte Birmingham, in die Villa-Jugend, wo er seit Sommer in der U23 gesetzt ist (18 Einsätze, ein Tor, drei Assists). Chukwuemeka trainiert zudem regelmäßig mit der ersten Mannschaft und durfte bereits zweimal Profiluft schnuppern, auf einen Einsatz wartet er allerdings noch. Als Villa in der dritten Runde des FA Cups gegen den FC Liverpool aufgrund zahlreicher positiver Coronafälle mit einer Mannschaft bestehend aus U23- und U18-Spielern antreten musste, sollte Chukwuemeka ursprünglich ebenfalls zur Formation zählen. Allerdings sah sich der Teenager gezwungen, sich auch zu isolieren und verfolgte die Partie nur von zu Hause.

Trotz mangelnder Profierfahrung weckt der englische U18-Nationalspieler bereits Begehrlichkeiten in ganz Europa. Neben den Bayern sollen sich auch die beiden Manchester-Klubs United und City, der FC Liverpool sowie Juventus Turin mit Chukwuemeka befassen. Der Mittelfeldakteur besticht bereits in jungen Jahren durch fußballerische Intelligenz sowie physische Stärke. Chukwuemeka ist stark in der Balleroberung und scheut sich nicht, Entscheidungen zu treffen. Sein Spiel verglich das begehrte Talent einst mit dem von United-Star Paul Pogba.

Bei Villa prophezeit man Chukwuemeka eine große Zukunft. Geschäftsführer Christian Purslow bezeichnete ihn im vergangenen Jahr sogar als "wahrscheinlich besten 16-Jährigen in ganz England." Im Oktober vergangenen Jahres unterschrieb das Juwel folglich seinen ersten Profivertrag bis 2023, auf lange Sicht soll er Kapitän und Vereinsikone Jack Grealish beerben - so die Idealvorstellung, auch wenn man sich beim englischen Erstligisten der namhaften Konkurrenz um das Eigengewächs durchaus bewusst ist.

Chukwuemeka: Großer Hoffnungsträger und ausbaufähig in der Offensive

Chukwuemeka sei laut U23-Trainer Mark Delaney ein "selbstbewusster Junge, der den Ball überall auf dem Feld annehmen kann, unter Druck, ohne Druck." Der Klub habe "große Hoffnungen in ihn".

Trotz aller Lobeshymnen verfüge der Shootingstar - selbstverständlich - noch über viel Entwicklungspotenzial. "Wir fangen an, ein bisschen mehr von dem zu sehen, was er kann", erklärte Delaney im Februar der Birmingham Mail und fügte an: "Wir haben mit ihm darüber gesprochen, mehr Tore zu schießen, positiver mit seinen Läufen zu sein, sowohl mit als auch ohne Ball, und sich mehr im letzten Drittel zu bewegen, um mehr Tore und Assists beizusteuern." Erste Ansätze bewies Chukwuemeka diese Spielzeit im FA Youth Cup der vereinseigenen U18, wo er in drei Spielen fünfmal traf und zwei Tore auflegte.

Dass Chukwuemeka noch vor Ablauf der aktuellen Premier-League-Saison sein Profidebüt für Villa feiert, ist nicht ausgeschlossen. Es wäre ein krönender Abschluss eines starken Jahres, bevor es im Sommer womöglich weitere Stufen nach oben geht. Vielleicht ja sogar in München.