Borussia Dortmund (BVB), News: Rummenigge stichelt gegen Hummels und Reus

Karl-Heinz Rummenigge hat das frisch entflammte Meisterschaftsduell seines FC Bayern mit dem Herausforderer Borussia Dortmund mit einigen Seitenhieben gewürzt. Der frühere Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters stichelte in der Sendung "Sky90" am Sonntag in Richtung BVB-Kapitän Marco Reus sowie Abwehrchef Mats Hummels und riet den Bayern von einer möglichen Verpflichtung von Erling Haaland ab.

Reus habe sich 2012 gegen die Münchner und für den BVB entschieden, erzählte Rummenigge und meinte: "Viele Titel hat er da nicht gewonnen."

Der ehemalige Bayern-Profi Hummels vermittle "mittlerweile schon den Eindruck, dass er mit der Geschwindigkeit Probleme hat", sagte Rummenigge weiter, es gebe gute Gründe dafür, dass der Verteidiger aktuell keine Berücksichtigung in der deutschen Nationalmannschaft finde.

Zum Thema Haaland meinte der 66-Jährige: "Bayern München hat Robert Lewandowski - das steht über Haaland. Man kann nicht beide haben in einer Mannschaft, das wäre ja Wahnsinn, weil einer immer auf der Bank sitzen müsste." Er könne "nur eine Empfehlung aussprechen: Robert zu halten!"

Von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe er aber erfahren, "dass er alles in die Waagschale legen wird, dass Haaland zumindest noch ein Jahr in Dortmund spielt". Der Vertrag des aktuell verletzten Stürmers läuft bis 2024.

Obwohl Dortmund nach dem Bayern-Patzer in Augsburg (1:2) bis auf einen Punkt an den Rekordmeister herangerückt ist, betonte Rummenigge: "Bayern München wird - sorry, wenn ich das jetzt sage - auch in dieser Saison wieder deutscher Meister werden." Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann werde sich "in dieser Saison kein schlechtes Spiel mehr erlauben". Dortmund am 4. Dezember werde "zu einem schweren Prüfstein", aber: "In diesen Spielen brennt die Mannschaft."

Borussia Dortmund, News: BVB-Leistungsträger Akanji spricht über seine Zukunft

Abwehrspieler Manuel Akanji hat sich in einem Interview mit dem kicker zurückhaltend über seine persönliche Zukunft geäußert.

"Momentan konzentriere ich mich tatsächlich voll auf die Mannschaft und versuche meine bestmögliche Leistung zu bringen. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft mit sich bringt“, führte der Schweizer aus. Er fühle sich "sehr wohl in der Mannschaft und mit dem Trainerstab. Es gibt nichts, was ich daran im Moment ändern will", so Akanji.

Der 26-Jährige ist noch bis 2023 an den BVB gebunden, dementsprechend wird es im kommenden Sommer Redebedarf in Dortmund geben. Die Schwarzgelben werden den Innenverteidiger, den Juventus-Kapitän Giorgio Chiellini zuletzt seinem eigenen Klub empfohlen hat, im Notfall nicht ablösefrei ziehen lassen wollen.

Unterdessen ist von Akanji bekannt, dass der englische Rekordmeister Manchester United als sein Traumverein gilt. Bereits kurz nach seinem Wechsel zum BVB im Januar 2018 sagte der Schweizer: "Seit meiner Kindheit ist mein Lieblingsverein Manchester United. Dort würde ich gern einmal spielen."

Borussia Dortmund (BVB), News: Watzke verzichtet auf Kampfansage in Richtung München

Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat auf Provokationen in Richtung Serienmeister Bayern München verzichtet. "Es ist nicht die Zeit, um große Kampfansagen zu machen", sagte Watzke auf der Mitgliederversammlung des BVB am Sonntag in der Westfalenhalle: "Wir müssen erst einmal schauen, dass wir die Pandemie im Griff behalten. Das ist eine riesige Herausforderung für unseren Verein."

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose hatte am Samstag den Rückstand auf den deutschen Rekordmeister durch den 2:1-Arbeitssieg gegen den VfB Stuttgart auf einen Punkt verkürzt. "Ergebnistechnisch sind wir in der Bundesliga voll im Plan", sagte Watzke. Am 4. Dezember erwarten die Dortmunder den FC Bayern zum Topspiel.

Wie viele Zuschauer dann zugelassen sind, ist aufgrund der Corona-Pandemie noch offen. Watzke warb für ein gut gefülltes Stadion. "Im Fußball-Bereich haben wir eine Freiluftveranstaltung. Ich bin schon der Meinung, dass wir nicht in Kollektiv-Haftung genommen werden sollten, nur weil in anderen Regionen weniger geimpft wird. Wir haben in Nordrhein-Westfalen unsere Hausaufgaben gut gemacht", sagte Watzke.

