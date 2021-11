Duell der Champions-League-Teilnehmer in der Bundesliga: Der VfL Wolfsburg hat heute Borussia Dortmund zu Gast. Anstoß in der Volkswagen-Arena ist um 15.30 Uhr.

Unter der Woche waren beide Klubs noch in der Champions League im Einsatz, heute kommt es im Ligaalltag zum direkten Aufeinandertreffen. Die unter Trainer Florian Kohfeldt in der Bundesliga noch ungeschlagenen Wölfe gingen als Tabellensechste in diesen Spieltag. Die Dortmunder rückten am vergangenen Wochenende Tabellenführer Bayern auf die Pelle, beide trennt nur noch ein Punkt.

Für den BVB geht es heute darum, vor dem direkten Duell mit dem Rekordmeister in der kommenden Woche noch einmal ein Zeichen der Stärke zu setzen und unbedingt den knappen Abstand zum Tabellenführer zu wahren - oder sogar selbst die Spitze zu übernehmen, sollten die Münchner gegen Arminia Bielefeld patzen. Wolfsburg hingegen will nach der Pleite in der Königsklasse beim FC Sevilla nicht in den ersten Abwärtsstrudel unter Kohfeldt rutschen.

Der VfL Wolfsburg empfängt heute Borussia Dortmund in der Bundesliga. GOAL hat alle Infos zur Partie.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB Bundesliga | 13. Spieltag ORT Volkswagen-Arena | Wolfsburg ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Da beide Klubs in der Champions League spielen, riecht die Begegnung ein bisschen nach Topspiel. Doch offiziell bestreiten die Bayern und Bielefeld heute Abend um 18.30 Uhr das Topspiel der Woche. Wolfsburg gegen Dortmund wird stattdessen um 15.30 Uhr angepfiffen. Auf den übertragenden Sender hat das aber keine Auswirkungen, denn sämtliche Samstagsspiele der Bundesliga werden in dieser Saison und auch in den kommenden Jahren von Sky übertragen.

Wolfsburg vs. Dortmund heute: So überträgt Sky das Spiel im Pay-TV

Wie gewohnt beginnt die Vorberichterstattung für die Nachmittagsspiele der Bundesliga um 14 Uhr. Die Countdown-Sendung läuft sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 2 als auch bei Sky Sport Bundesliga UHD.

Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann sprechen über die anstehenden Partien. Das Einzelspiel zwischen den Wolfsburgern und dem BVB läuft dann ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann.

VfL Wolfsburg vs. BVB heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Auch im LIVE-STREAM für unterwegs oder für zu Hause auf einem zweiten Bildschirm gibt es das Gastspiel der Dortmunder in Niedersachsen zu sehen. Wer bereits Sky-Kunde ist, der kann die Partie über Sky Go sehen. Mit diesem Streamingservice, der in jedem Vertrag enthalten ist, könnt Ihr Euch alle Inhalte, die zu Eurem Abonnement gehören, auf Abruf oder auch live anschauen. Das Einzige, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App. Diese gibt es für den Computer sowie für die gängigsten Smartphones und Tablets. Einfach installieren, einloggen und schon seht Ihr das Spiel.

An alle, die keinen Sky-Vertrag haben, richtet sich das Angebot von Sky Ticket. Sportfans können dort via Supersport-Ticket auf sämtliche Sportinhalte von Sky zugreifen - und bestimmen dabei selbst, wie lange sie sich binden. Das Tagesticket für 24 Stunden Live-Sport bei Sky kostet 14,99 Euro.

Das Monatsticket gibt es für 29,99 Euro. Sky Ticket ist auf noch deutlich mehr Geräten nutzbar als Sky Go. Auch für Smart-TVs, TV-Sticks und Konsolen gibt es die entsprechende App. Zur Anmeldung bei Sky Ticket geht es hier.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live sehen: Die Kosten für ein Sky-Abo

Um Wolfsburg gegen Dortmund im klassischen Sky-Abo sehen zu können, wird das Bundesliga-Paket benötigt. Dieses gibt es für Neukunden für 27 Euro im Monat. Dafür bekommen Abonnenten alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga und zudem auch sämtliche Partien der 2. Bundesliga. Wer im Monat noch 5,50 Euro mehr übrig hat und großer Sportfan ist, für den lohnt es sich vielleicht, das Sport-Paket hinzuzubuchen.

Denn für 32,50 Euro monatlich gibt es den gesamten Live-Sport von Sky. Dazu gehören im Fußball der DFB-Pokal und die Premier League. Und abseits des runden Leders gibt es mit dem Kombi-Paket Zugriff auf die Formel 1, die NHL, Tennis, Leichtathletik, die Handball-Bundesliga und Golf. Alle Infos zu den Sportpaketen von Sky gibt es auch hier.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund (BVB) heute: Die Höhepunkte in der Highlightshow bei DAZN

Ab 17.30 Uhr zeigt der Streamingdienst DAZN die Höhepunkte der Samstagnachmittagpartien im Rahmen einer Highlightshow, in der die Spiele nacheinander abgehandelt werden. Die Show wird stündlich wiederholt, ab 20.30 Uhr wird zudem das Topspiel vom Abend mit gezeigt.

DAZN überträgt nicht nur sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live und zum Großteil exklusiv, sondern ebenso die Champions League. Auch die internationalen Ligen sind bei DAZN beheimatet, darunter die spanische LaLiga, die französische Ligue 1 und die italienische Serie A.

Wer nicht nur Fußball mag, sondern Sport allgemein, der bekommt bei DAZN auch die NFL, die NBA, Darts, die Handball-Champions-League, Wrestling, UFC, Boxen und noch mehr. All das gibt es bei DAZN für 14,99 Euro im Monat oder aber für einmalig 149,99 Euro, wer sich direkt ein Jahr lang bindet. Unter diesem Link geht's zur Anmeldung.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga | 13. Spieltag

Anstoß: 15.30 Uhr

Übertragung TV: Sky Sport Bundesliga 3

Übertragung LIVE-STREAM: Sky Go | Sky Ticket

Höhepunkte: DAZN

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bestens informiert über alles, was in Wolfsburg so passiert, werdet Ihr auch in unserem LIVE-TICKER zum Spiel. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene und seid mittendrin im Geschehen.

VfL Wolfsburg vs. BVB heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor dem Spiel werden die Aufstellungen bekanntgegeben. An dieser Stelle werden sie dann schnellstmöglich nachgereicht.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund heute: Die Opta-Fakten zum Spiel