Beim BVB hofft man auf eine Haaland-Rückkehr und ein Gladbacher könnte nach der Saison nach Dortmund wechseln. Alle Infos zur Borussia heute.

Borussia Dortmund nach dem Champions-League-Sieg gegen Sporting . Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den BVB.

Zudem haben wir in separaten Artikeln auch noch einmal die Entwicklungen der vergangenen Tage zusammengefasst.

Gegen Augsburg: BVB hofft auf Haaland-Rückkehr

Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf eine schnelle Rückkehr seines verletzten Ausnahmestürmers Erling Haaland. Für das Heimspiel am Wochenende gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) wird es allerdings eng.

Der Norweger klagt über muskuläre Probleme, er fehlte deshalb sowohl am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach (0:1) als auch in der Champions League am Dienstagabend gegen Sporting Lissabon (1:0).

"Wir haben Hoffnung für Samstag, es ist nicht ausgeschlossen", sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem Abpfiff, dämpfte jedoch sofort die Erwartungen: "Aber das wird sich erst Richtung Freitag, Samstag entscheiden."

Quelle: SID

BVB: Mahmoud Dahoud fällt gegen Augsburg aus

BVB-Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud hat sich im Champions-League-Spiel gegen Sporting am linken Knöchel verletzt. Nur wenige Augenblicke nach Anpfiff des Heimauftakts blieb Dahoud nach einem Pressschlag mit Lissabon-Youngster Tiago Tomas am Boden liegen.

Der deutsche Nationalspieler wurde von Betreuern vom Platz begleitet und ging direkt in die Katakomben. Julian Brandt kam nach acht Minuten für Dahoud ins Spiel.

"Mo hat eine Selbstdiagnose gestellt: Das Innenband tut weh", sagte BVB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel bei Amazon Prime . Dieser Diagnose wolle man aber vorerst nicht trauen. Dahoud habe "Schmerzen, folglich ist er für das Wochenende raus", führte Rose aus.

Am Wochenende ist der BVB in der Bundesliga beim FC Augsburg gefordert. Dann kann sich Rose mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auf das Comeback von Emre Can freuen. Rose: "Er sollte Richtung Wochenende wieder dabei sein."

Bericht: Gladbachs Denis Zakaria ein Thema beim BVB

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Das berichtet die Sport Bild .

Der BVB soll schon 2017 großes Interesse am Schweizer gehabt haben, dieser entschied sich damals jedoch für die Fohlen.

Dort spielte sich der 24-Jährige mit starken Leistungen in den Fokus einiger Topklubs, zuletzt bremsten ihn Verletzungen jedoch aus. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2022 aus, was im kommenden Sommer einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde.

Dem Bericht zufolge kann sich Zakaria einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen - allerdings kommt dafür nur ein Topklub infrage.

BVB - Effenberg-Ranking: "Lewandowski und Haaland sind die derzeit besten Stürmer Europas"

Für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sind Robert Lewandowski (33/Bayern München) und Erling Haaland (21/Borussia Dortmund) die derzeit besten Stürmer in Europa. Dies geht aus Effenbergs Stürmer-Ranking der Top-10-Angreifer hervor.

"Haaland und Lewandowski sind Ausnahmespieler. Für mich gehören beide zu den besten fünf Bundesliga-Stürmern aller Zeiten neben Gerd Müller, Giovane Elber und Jupp Heynckes. Und sie sind so gut in Form, dass sie auf den ersten beiden Plätzen in meinem Ranking der Top-10-Angreifer in Europa liegen", sagte Effenberg dem Nachrichtenportal t-online .

Keine Berücksichtigung fanden in seiner Liste die beiden Ausnahmekönner Lionel Messi und Neymar von Paris St. Germain. - Das Stefan-Effenberg-Ranking der europäischen Top-Stürmer:

1. Robert Lewandowski (Bayern München)

2. Erling Haaland (Bayern München)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5. Kylian Mbappe (Paris St. Germain)

6. Romelu Lukaku (FC Chelsea)

7. Ciro Immobile (Lazio Rom)

8. Mohamed Salah (FC Liverpool)

9. Sebastien Haller (Ajax Amsterdam)

10. Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Quelle: SID

BVB: Die kommenden Spiele