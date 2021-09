Jude Bellingham glänzt auch in der Königsklasse und Fredi Bobic dementiert die Meldungen zu Edin Terzic. Die BVB-News.

BVB, News: Bobic dementiert Terzic-Gerücht

Edin Terzic ein Kandidat bei Hertha BSC? Berlin-Boss Fredi Bobic hat entsprechende Spekulationen vom Mittwoch ins Reich der Fabeln verwiesen. Einen Bericht der Sport Bild, es habe zwischen der Hertha und Terzic eine Kontaktaufnahme gegeben, könne er "klar dementieren", sagte Bobic während einer Pressekonferenz. Und an dieser Aussage gebe es "wenig Spielraum".

Terzic hatte den BVB in der vergangenen Saison als Interimstrainer in die Champions League und zum Gewinn des DFB-Pokals geführt. Mittlerweile arbeitet er als Technischer Direktor bei den Schwarzgelben.

Hertha BSC hat einen schwachen Start in die neue Saison hingelegt. Zwischen Bobic und Trainer Pal Dardai gab es zuletzt zudem öffentlich Spannungen.

BVB, News: Jude Bellingham schnappt sich Champions-League-Rekord von Kylian Mbappe

Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat beim 2:1-Sieg seines BVB in der Champions League bei Besiktas Istanbul einen Königsklassen-Rekord aufgestellt. Er ist mit 18 Jahren und 78 Tagen der jüngste Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen ein Tor erzielen konnte.

Bellingham verbesserte die Marke des vorherigen Rekordhalters Kylian Mbappe, der 2017 für die AS Monaco 18 Jahre und 85 Tage alt war, als ihm in zwei CL-Spielen in Serie jeweils ein Treffer gelang.

18 – Jude Bellingham (@BVB) ist mit 18 Jahren und 78 Tagen der jüngste Spieler, der in zwei CL-Einsätzen in Folge trifft, er löst damit Kylian Mbappe ab (18J 85T im März 2017). Talent. #BJKBVB pic.twitter.com/vl6Ul9kgU0 — OptaFranz (@OptaFranz) September 15, 2021

Bei Besiktas verwertete Bellingham in der ersten Halbzeit ein Zuspiel von Thomas Meunier und tunnelte den Besiktas-Keeper aus spitzem Winkel zum 1:0. Das 2:0 durch Erling Haaland bereitete er zudem mustergültig vor.

In der vergangenen Saison hatte der Engländer bei seinem letzten Königsklassen-Einsatz, dem 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City, ebenfalls zur Führung für den BVB getroffen.

BVB, Video: Marco Reus wird mit Timo Werner verwechselt

BVB, News: Shitstorm für Champions-League-Trikot bei Youth-League-Spiel

Der BVB hat von seinen Fans einen Shitstorm wegen des offenbar nun offiziellen Champions-League-Trikots geerntet. Die U19 der Dortmunder spielte am Mittwoch in der UEFA Youth League gegen Besiktas mit einem Trikot ohne Vereinswappen.

Das neongelbe Cuptrikot der Dortmunder wurde bereits Anfang Mai geleakt. Damals reagierte der BVB in einer Stellungnahme auf den Zorn der Fans aufgrund des fehlenden Logos und des großen Schriftzugs beschwichtigend und behauptete, dass die veröffentlichten Bilder nicht dem endgültigen Design des CL-Trikots entsprächen.

"Liebe BVB-Fans, Eure Kritik zum Cuptrikot für die neue Saison ist angekommen. Das geleakte Trikot sieht nicht so aus, wie es aussehen wird. Habt also bitte noch ein bisschen Geduld", teilten die Dortmunder via Twitter mit.

Doch nun stellte sich anhand der U19-Youth-League-Trikots heraus, dass es nur geringfügige Veränderungen an der im Mai geleakten Version des Trikots gegeben hat. Und obwohl der Schriftzug "Dortmund" durch "BVB 09" ersetzt worden war und wieder ein Logo auf der Brust prangte (alledings ein beinahe unsichtbares, weil im gleichen Ton wie das Trikot gehalten), fühlten sich die BVB-Fans von ihrem eigenen Verein betrogen.

"Der BVB reagierte vor einigen Wochen auf die Fankritik bezüglich des geleakten Trikots und versicherte, es wäre nicht das richtige Trikot. Gerade spielt die BVB-U19 mit genau dem Trikot. Wie sehr kann man seine Fans verarschen? Der BVB: ja!", schrieb beispielsweise Stefan Döring, Sportredakteur für die Rheinische Post, via Twitter. Ein anderer User echauffierte sich ebenfalls: "Wie kann man sich einem Ausrüster so beugen?"

