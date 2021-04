BVB, News und Gerüchte heute: Scholes rechnet mit stattlichem United-Angebot für Haaland, die Personallage vor dem VfB-Duell

Manchester United würde laut Scholes eine ordentliche Summe für Haaland bieten. Terzic könnte gegen Stuttgart einige Wechsel vornehmen. Alle BVB-News.

Borussia Dortmund am Samstag. Hier findet Ihr alle Infos, News und Gerüchte zum BVB heute.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

BVB: Scholes rechnet mit stattlichem United-Angebot für Haaland

Der ehemalige englische Nationalspieler Paul Scholes geht davon aus, dass Manchester United eine beträchtliche Summe in die Hand nehmen wird, um Erling Haaland von Borussia Dortmund loszueisen.

"Ich denke, es geht um den Verein, der ihn bezahlen kann. Ich glaube nicht, dass es zu viele davon gibt. Real Madrid oder Barcelona, all die Gerüchte, die man hört, sie könnten es wahrscheinlich nicht", sagte der 46-Jährige bei BT Sport.

Die Red Devils seien laut Scholes dagegen in der Lage, einen Transfer des Norwegers finanziell zu stemmen und würden dieses Vorhaben auch umsetzen: "Ich denke, sie würden es wahrscheinlich tun. Wenn es bedeutet, Haaland zu bekommen, warum nicht?"

BVB: Die Personallage vor dem Duell gegen den VfB Stuttgart

Nach dem kräftezehrenden Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City (1:2) wird Borussia Dortmund im bevorstehenden Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) voraussichtlich einige personelle Wechsel vornehmen.

Im Vergleich zum City-Duell verzichtet BVB-Trainer Edin Terzic auf Felix Passlack und Steffen Tigges - beide stehen nicht im Aufgebot. Thomas Delaney, Thorgan Hazard und Giovanni Reyna könnten allesamt in die Startelf rücken. Verzichten muss der BVB dagegen weiterhin auf Jadon Sancho (Reha nach Muskelverletzung).

Der komplette BVB-Kader gegen den VfB Stuttgart:

Hitz, Bürki - Akanji, Hummels, Guerreiro, Schulz, Meunier, Morey, Piszczek, Can, Delaney, Bellingham, Dahoud, Reyna, Brandt, Reinier, Reus, Hazard, Knauff, Haaland

BVB-Wunschspieler Jordan Larsson: Von La Masia zu Tedescos Top-Torjäger

Thiago Alcantara, Marcus Thuram, Justin Kluivert oder Leroy Sane sind alle Söhne von früheren Fußballprofis. Mit Jordan Larsson könnte bald der nächste namhafte Sprössling den Weg in die Bundesliga finden.

Nach Informationen von Goal und SPOX hat Borussia Dortmund Jordan Larsson als potenziellen Nachfolger für Erling Haaland ins Visier genommen, sollte dieser den BVB nach dieser oder der nächsten Saison verlassen.

BVB - Robert Lewandowski: Erling Haaland kann der beste Stürmer der Welt werden

Weltfußballer Robert Lewandowski hat von seinem Konkurrenten Erling Haaland geschwärmt und erklärt, dass er dem BVB-Angreifer ohne Frage den Schritt zu einem absoluten Superstar zutraue.

"Wenn er weiter hart an seinen Fähigkeiten arbeitet, hat er in der Zukunft eine große Chance, der beste Stürmer der Welt zu werden, definitiv", sagte Lewandowski bei CBS Sports auf Paramount +. An Haalands Gesicht lasse sich ablesen, "wie hungrig er ist, Tore zu erzielen".

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund