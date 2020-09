BVB: Reus spricht über Karriereende, Hazard fällt aus - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Marco Reus kann sich ein Karriereende beim BVB vorstellen, Thorgan Hazard fällt mehrere Woche aus. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

ist mit einem 3:0 gegen erfolgreich in die -Saison gestartet, hat mit Thorgan Hazard aber eine Verletzung zu beklagen. Der Offensivmann fällt nun mehrere Wochen aus.

Auf dem Transfermarkt wird der BVB derweil wohl nicht mehr aktiv werden - dies erklärte Sebastian Kehl, der vor allem auf Rückkehrer Felix Passlack bauen will. Für Mario Götze werden die Wechseloptionen derweil dünner.

Außerdem: Marco Reus spricht über ein mögliches Karriereende bei den Schwarz-Gelben und schließt eine Funktion für die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn definitiv aus.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Marco Reus will Karriere beim BVB beenden

Offensivspieler Marco Reus kann sich ein Karriereende beim BVB vorstellen. "Ja, davon gehe ich aus ", erklärte der 31-Jährige, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund noch bis 2023 läuft, bei Sky .

Wie es danach weiter geht, ließ Reus offen - Trainer will er aber nicht werden: "Im oberen Bereich auf keinen Fall. Ich bin seit 15 Jahren nur hundert Tage im Jahr zuhause. Diesem Stress will ich nicht mehr ausgesetzt sein."

BVB: Thorgan Hazard zieht sich Muskelfaserriss zu und muss vorerst pausieren

Borussia Dortmund muss in der Bundesliga für einige Wochen auf den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard (29) verzichten.

Beim Offensivmann wurde im Nachgang des 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende ein Muskelfaserriss im Oberschenkel festgestellt.

Hazard war am Samstagabend nach 15 Minuten ausgewechselt und von Trainer Lucien Favre durch Felix Passlack ersetzt worden. Er hatte sich bei einer Abwehraktion verletzt.

BVB: Offenbar nur noch zwei Klubs mit Interesse an Mario Götze

Mario Götze befindet sich nach seinem Vertragsende beim BVB im Sommer auf Vereinssuche, bisher ist der 28-Jährige noch bei keinem neuen Klub untergekommen. Nun scheinen die Wechseloptionen offenbar zu schwinden, nur noch zwei Klubs sollen an Götze interessiert sein.

Wie Sky berichtet, würde es derzeit nur konkretes Interesse vom und vom FC Valenica geben. Allerdings sind beide Klubs aufgrund der Coronakrise finanziell stark eingeschränkt. Sevilla müsste erst Spieler verkaufen, um einen Deal zu realisieren und auch Valenica sei derzeit auf Sparkurs, heißt es in dem Bericht.

Aus der Bundesliga und der würde es nach Sky-Informationen derzeit kein ernsthaftes Interesse mehr geben.

BVB: Felix Passlack soll in Dortmund bleiben

Felix Passlack war der große Gewinner des Bundesligastarts des BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Durch die Verletzung von Thorgan Hazard kam der 22-Jährige unerwartet zum Einsatz und schickte ein Bewerbungsschreiben für weitere Einsätze. Nun soll er in Dortmund bleiben.

"Felix ist ein sehr positiver Junge, der jeden Tag im Training Gas gibt - und gegen Gladbach wurde er dafür belohnt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der WAZ und stellte klar: "Der kann gerne bleiben."

Auch BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bekräftigte einen Verbleib Passlacks. "Ich habe Felix direkt nach dem Spiel ein großes Kompliment gemacht", sagte er bei einer Talk-Runde der Ruhrmedien am Montagabend. "Er hat ein BVB-Herz und mit diesem Klub schon viel erlebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist sehr, sehr groß."

BVB: Kehl spricht über Transfers, Bellingham und Sancho

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl von Borussia Dortmund rechnet eher nicht mehr mit weiteren Neuzugängen. "Wir haben keinen großen Druck mehr", sagte er angesprochen auf Dortmunds Transferplanungen bei einer Talk-Runde der Ruhr Nachrichten am Montagabend.

In diesem Sommer verpflichtete Dortmund bisher Thomas Meunier ( ), Jude Bellingham (Birmingham City) und Reinier ( ). Emre Can, der zuvor von ausgeliehen war, wurde fest verpflichtet.

Beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag überzeugte vor allem Bellingham, der offenbar schon länger im Dortmunder Fokus war. "Wir waren im letzten Jahr schon an ihm dran. Er ist ein großartiger Typ und tut unserem Spiel gut. Das Geld ist in Jude gut investiert. Unsere Scoutingabteilung hat erneut einen herausragenden Spieler gefunden", sagte Kehl.

BVB: Kehl über Passlack und Sancho

Ebenfalls positiv auf sich aufmerksam machte Felix Passlack, der im Sommer von einer einjährigen Leihe zu Fortuna Sittard zurückgekehrt war. "Ich habe Felix direkt nach dem Spiel ein großes Kompliment gemacht", lobte Kehl. "Er hat ein BVB-Herz und mit diesem Klub schon viel erlebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist sehr, sehr groß." Der Vertrag des 22-jährigen Rechtsverteidigers läuft 2021 aus.

Zwei Jahre länger gebunden ist Jadon Sancho, der den Klub in diesem Sommer trotz des unnachgiebigen Werbens von ebenfalls nicht verlassen soll. "Er ist da - und bleibt auch. Es war ein wichtiges Zeichen des Vereins, weil wir eine gewisse Verantwortung haben. Ohne Jadon ist diese Mannschaft schlechter", erklärte Kehl.