BVB: Bürki und Guerreiro vor Rückkehr gegen Gladbach, Brandt wohl mit schwerem Stand - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während zwei Leistungsträger gegen Gladbach in den Kader zurückkehren sollen, ist Julian Brandt beim Bundesliga-Auftakt wohl nur Joker. Alle BVB-News.

Am Samstag startet mit einem Heimspiel gegen in die neue -Saison und darf sich über 10.000 Zuschauer im Signal Iduna Park freuen. Die Politik hat grünes Licht für eine Fan-Rückkehr ins Stadion gegeben.

Julian Brandt muss sich am ersten Spieltag aber wohl mit einer Jokerrolle zufriedengeben. In der Vorbereitung dürften gleich zwei Teenager an ihm vorbeigezogen sein. Dafür sollen aber Torhüter Roman Bürki und Flügelspieler Raphael Guerreiro in den Kader zurückkehren.

Zudem hat Manuel Akanji verraten, welcher seiner BVB-Kollegen am schwersten zu verteidigen ist.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB - Manuel Akanji verrät: Dieser Teamkollege ist am schwersten zu verteidigen

Innenverteidiger Manuel Akanji (25) hat verraten, welcher seiner Kollegen bei Borussia Dortmund der schwerste Gegenspieler ist. "Im Eins-gegen-eins ist er [Jadon Sancho, Anm. d. Red.] unglaublich schwer zu verteidigen. Da zählt er zu den besten Spielern auf der Welt", erklärte der Schweizer Nationalspieler im Interview mit der Sport Bild .

Bild: Imago Images

In den letzten Wochen war Sancho mit einem Abschied zu in Verbindung gebracht worden. "Natürlich macht Jadon uns mit seiner Qualität stärker", zeigte sich Akanji erleichtert darüber, dass Sancho dem BVB vorerst erhalten bleibt: "Spiele zu gewinnen ist mit Jadon einfacher als ohne ihn. Das ist gut. Denn keiner von uns will gerne Zweiter werden."

BVB: Roman Bürki und Raphael Guerreiro vor Rückkehr gegen Gladbach

Im am Montag gegen den fehlten sowohl Torhüter Roman Bürki als auch Flügelspieler Raphael Guerreiro verletzungsbedingt. Für den Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach jedoch sollen beide wieder ins Team von Trainer Lucien Favre zurückkehren.

Bild: Getty Images

Bürki plagten Hüftprobleme, doch am Mittwoch bereits trainierte er wieder individuell und soll am heutigen Donnerstag auch ins Mannschaftstraining zurückkehren. Guerreiro wiederum soll laut kicker seine muskulären Probleme ebenfalls überwunden haben.

BVB: Julian Brandt zum Bundesliga-Auftakt wohl nur Joker

Für Julian Brandt (24) von Borussia Dortmund ist am Samstag in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach wohl kein Platz in der Startelf übrig.

Bild: Imago Images / Jan Huebner

Wie das Fachmagazin kicker berichtet, sind Jude Bellingham (17) und Giovanni Reyna (17) in der Vorbereitung an ihm vorbeigezogen.

Der deutsche Nationalspieler muss sich demnach als Joker für weitere Einsätze beim BVB anbieten.

BVB-Boss Watzke begrüßt Beschluss zur Fan-Rückkehr - 10.000 Zuschauer in Dortmund zugelassen

Hans-Joachim Watzke hat die Entscheidung der Politik für eine Rückkehr von Fans in die Fußball-Stadien begrüßt. "Ich möchte mich bei allen aus der Politik bedanken, die in den vergangenen Wochen an der heutigen Entscheidung mitgewirkt haben", sagte der Geschäftsführer von Vizemeister Borussia Dortmund. Am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach dürfen bereits 10.000 Fans in die BVB-Arena.

Watzke betonte gleichzeitig "die große Verpflichtung, dass wir als Klubs gemeinsam mit mit den beteiligten Fans mit dieser Probezeit in den kommenden Wochen äußerst verantwortungsvoll umgehen". Die genehmigte Teilwiederzulassung von Zuschauern sei jedenfalls "ein ganz wichtiger Schritt für alle Fußballfans in ".

Bild: Getty Images

Am Abend teilte der BVB mit, für das Gladbach-Heimspiel "mit etwa 10.000 Fans" zu planen. Zumindest für den Bundesliga-Start werde das Kontingent allerdings "nur an Zuschauer vergeben, die ihren Wohnsitz in Dortmund bzw. NRW haben, um im Falle einer Infektion die Nachverfolgung bestmöglich sicherstellen zu können".

Bundesweit einheitlich dürfen für eine sechswöchige Testphase bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nun 20 Prozent der Plätze besetzt werden. Darauf hatten sich die Vertreter der Bundesländer am Dienstag verständigt.