BVB: Reus stellt DFB-Pokal-Rekord auf, Götze wechselt Berater - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Marco Reus hat im DFB-Pokal einen neuen Rekord aufgestellt, Borussia Dortmunds Ex-Star Mario Götze hat einen neuen Berater. Alle BVB-News & Gerüchte.

hat die 1. Runde des DFB-Pokals gegen den souverän gemeistert - Marco Reus feierte dabei sein Comeback und stellte gleichzeitig einen Rekord auf.

Mario Götze ist derweil immer noch ohne einen neuen Verrein - dafür hat der Ex-Spieler des BVB nun aber einen neuen Berater.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Marco Reus stellt Rekord im auf

Marco Reus hat für Borussia Dortmund das schnellste Tor eines Einwechselspielers im DFB-Pokal erzielt. Der Nationalspieler traf beim 5:0 (3:0) des Bundesligisten beim MSV Duisburg am Montagabend in der 57. Minute drei Sekunden nach Spielfortsetzung zum Endstand.

Laut Auskunft des Deutschen Fußball-Bundes hatte Anthony Modeste zuvor das schnellste Pokal-Jokertor erzielt. Der Franzose traf 2014 für die TSG Hoffenheim beim 5:1 gegen den FSV Frankfurt nach zwölf Sekunden.



Bild: imago images / Revierfoto

Ex-BVB-Star Mario Götze wechselt seinen Berater

Der derzeit vereinslose Mittelfeldspieler Mario Götze hat seinen Berater gewechselt."Ich werde ab sofort von der Agentur LIAN Sports Group beraten. Fali Ramadani, Damir Smoljan und ihr Team passen zu meinen Plänen und Vorstellungen für meine sportliche Zukunft", sagte der Siegtorschütze des WM-Finals von 2014 der Bild-Zeitung.



Bild: imago images

DFB-Pokal: BVB schlägt den MSV Duisburg souverän

Die Offensive zaubert, das neue Juwel funkelt - beim vielversprechenden Debüt von Jude Bellingham hat Borussia Dortmund mit einer Tore-Show die zweite DFB-Pokal-Runde erreicht. Der 17-Jährige zeigte sich während des überzeugenden 5:0 (3:0) beim Drittligisten MSV Duisburg technisch wie taktisch sehr reif und glänzte zudem als Schütze. Der BVB scheint nach Jadon Sancho das nächste englische Supertalent entdeckt zu haben.



Bild: imago images / Nordphoto

BVB: Besonderes Geschenk für Erling Haaland

Erling Haaland hat sich via Instagram bei Mitspieler Reinier bedankt. Der Brasilianer beschenkte den Torjäger mit einem Trikot seines langjährigen Klubs Flamengo. Das besondere dabei: Auf dem Short prangte Haalands Name und dessen Rückennummer "9".

Haaland und Reinier posierten gemeinsam mit dem Short und der Norweger schrieb dazu auf portugiesisch: "Einmal Flamengo, immer Flamengo."



Bild: https://www.instagram.com/erling.haaland

Reinier hatte vor seinem 30-Millionen-Wechsel zu im Januar mehrere Jahre für Flamengo gespielt und dort seinen Durchbruch geschafft. Vor wenigen Wochen heuerte der 18-Jährige beim BVB an. Mit Erling Haaland scheint er sich bereits bestens zu verstehen.

BVB - Uli Hoeneß erwartet Borussia Dortmund "stärker als im letzten Jahr"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht Konkurrent Borussia Dortmund "stärker als im letzten Jahr". Der BVB habe seine "jungen und hoch talentierten" Spieler wie Erling Haaland oder Jadon Sancho gehalten, "sie sind jetzt auch noch ein Jahr älter", sagte Hoeneß im Sport1-Doppelpass.

Grundsätzlich sieht der 68-Jährige die "in der Spitze gut aufgestellt. Ab Platz fünf oder sechs gibt es ein Loch. Aber das Wehklagen sehe ich nur noch relativ. Die hoch gelobten Engländer waren im Halbfinale der nicht vertreten. Aus der Bundesliga waren zwei Teams dabei. Ich würde mir international keine allzu großen Sorgen machen", sagte Hoeneß.

BVB-Neuzugang Reinier nennt seine Lieblingsposition

Borussia Dortmunds Neuzugang Reinier hat im Interview mit dem kicker seine Lieblings-Position verraten. "Ich sehe mich mehr als eine Art Strafraumspieler, nah am 16er oder drin, als hängende Spitze, als ein Zehner oder auch Neuner. Es geht mir um das Finalisieren, ich sehe mich nicht so sehr auf außen. Den eigenen Abschuss suchen oder auflegen, das gefällt mir. Nah am Tor, das macht mir Spaß", sagte der 18-jährige Brasilianer.

Ansprüche will er aber in keinster Weise stellen: "Es gibt so viele Spiele, da wird jeder seine Chancen erhalten, es geht darum, dass wir alle der Mannschaft helfen. Ich werde immer mein Bestes geben, zentral, außen, als Stürmer."



Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Reinier kam vor wenigen Wochen auf Leihbasis von Real Madrid zu den Schwarz-Gelben. Er bleibt bis 2022.